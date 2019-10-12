Трижды запрещенная

Полиция осматривает экспонаты выставки «Осень пахана»

История странная хотя бы потому, что живопись, мягко говоря, — не самый массовый вид искусства, а крошечная выставка в промзоне на Ходынке уж точно не могла спровоцировать социальный бунт. Так чего же боятся власти? Зачем заваривают двери в галерею, присылают одну за другой проверяющие комиссии, НОД и полицию, гоняют художников из одного конца Москвы в другой, не давая выставиться?

Тема выставки «Осень пахана», которую инициировала АХХ — питерская «Ассоциация худших художников», давно уже не табу. О беспределе полиции в Москве этим летом не высказался только ленивый. Сняты тысячи роликов, написаны десятки статей, существуют спектакли и даже фильмы, а вот художникам почему-то нельзя.

7 октября им блокировали выставку в ходынской галерее «Дордор», а 10-го случилась неприятность с этой же выставкой в «Бумажной фабрике». По версии «Фабрики» (где регулярно проходят протестные концерты и другие мероприятия, связанные с оппозиционной тематикой), ее перенесли. По версии художников, отменили из-за угроз.

В минувшую пятницу пришла новость о третьей отмене. Куратор выставки Вадим Соболев рассказал МБХ-медиа: «Позвонил человек, это один из смелых владельцев арт-пространств, на него мы сильно рассчитывали, он делал все, чтобы эта выставка состоялась. У него был разговор с представителями силовых структур, после которого он понял, что в Москве нам не дадут сделать выставку».

Что же там такого страшного на этих картинах? Отчего нас оберегают силовые структуры?

Силуэт мужчины со стертыми чертами лица на фоне Кремля. Кто это непонятно, хотя и напоминает кадр из новогодней речи президента. Портреты Путина и Сталина на фоне колючей проволоки. Вот то, что бросается в глаза в первую очередь.

Есть и другие сюжеты, которые метят в полицию и ОМОН. Но дело, я вас уверяю, не в них. Можно смеяться над полицией, над Собяниным, над Медведевым, да над кем угодно, в сущности — кроме спецслужб и президента. На одну из этих мин, видимо, и наступили художники.

Один из кураторов «Осени» Вероника Полонская считает, что президенту глубоко плевать на выставку, он никогда не узнал бы о ее существовании. И тут я с ней абсолютно согласен, мне тоже сложно представить себе нашего президента, который говорит: «А ну-ка заварите им двери!».

А логика местных властей проста: вдруг узнают и накажут. Другой мотив — зависть. Художники из Питера, Беларуси, Екатеринбурга и других городов, которые дали свои картины на выставку, очень смелые люди. Они, в отличие от чиновников и силовиков, не боятся.

Чиновница из Роспотребнадзора сказала Полонской: «Тебя еще, дорогая, жизнь научит, как нужно себя вести».

Это реплика сломанного человека, напуганного. Как же ее бесит, что есть кто-то, кого жизнь еще не сломала.

Все это признаки осени. Поры заката и увядания. Осень не зря фигурирует в названии этой выставки. Власть, которая боится художников, находится явно не в лучшей форме.

Лев Дроздов, специально для «Новой газеты»