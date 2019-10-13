Гробовые для «младшего»

Рустам Авазов. Фото из семейного архива

Ленинский районный суд Магнитогорска 10 октября обязал Министерство обороны РФ выплатить 4,5 млн рублей семье погибшего солдата-срочника Рустама Авазова. Авазов совершил самоубийство в воинской части № 88503 в Перми 5 января 2018 года. На протяжении нескольких месяцев, как установило следствие, молодой человек подвергался психологической травле и побоям со стороны сослуживцев. На суде представители Министерства обороны заявляли, что ведомство не должно нести за это ответственность.

— Логика была такой: министерство не давало солдатам указаний оскорблять и бить Авазова, — говорит координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев. — Но мы сумели доказать, что офицерский состав самоустранился от контроля над обстановкой в части.

Суду представили доклад генерал-лейтенанта Александра Татаренко по итогам внутреннего расследования гибели Авазова. В нем говорилось, что

в части установились скорее тюремные, чем неармейские порядки.

Например, офицеры назначали отдельных солдат «смотрящими» за воинскими подразделениями. Таким солдатам присваивался неофициальный статус «старших». В их обязанности входила подмена офицеров: они должны были следить за соблюдением распорядка дня, дисциплиной и чистотой.

Одним из таких «старших» оказался призывник из Дагестана Рамазан Магомедов. Он изначально невзлюбил Авазова. Сначала давал ему унизительные задания: например, охранять верхнюю одежду солдат, пока они едят. Затем начал запрещать остальным сослуживцам общаться с Рустамом. А затем и вовсе начал бить.

27 декабря, за десять дней до самоубийства, Рустам Авазов пошел к работающему в части психологу. Тот зафиксировал у него депрессию и повышенную тревожность. Командование приняло решение развести Авазова и Магомедова по разным подразделениям, но сделало это настолько формально, что оба в итоге продолжили служить на одном этаже.

Травля не прекратилась, и выдержать ее Рустам Авазов не смог.

Компенсация, которую семья Рустама отсудила у военного ведомства, рекордная для России.

В 2010 году Новосибирский областной суд постановил взыскать 3,5 млн рублей в пользу родственников 17-летнего курсанта Радмира Сагитова, покончившего с собой из-за дедовщины в Новосибирском высшем военном командном училище. В 2011 году Зеленогорский суд Санкт-Петербурга обязал Минобороны выплатить 1 млн рублей солдату Антону Кореневу, которого сослуживцы сбросили с третьего этажа казармы, оставив инвалидом.

Остальные решения судов заметно скромнее: родные погибшего в волгоградской воинской части № 22220 Дмитрия Никитина получили 500 тысяч рублей. Отцу 19-летнего Дениса Хамидуллина за покончившего с собой в армии сына (после издевательств офицера и избиения) присудили 300 тысяч рублей.

В тот же день, когда магнитогорский суд присудил родным погибшего солдата 4,5 млн, стало известно, что само Минобороны взыскало с военнослужащего-контрактника Никиты Проскурина 25,4 млн рублей за сломанную им по неосторожности артиллерийскую установку. И что дороже?