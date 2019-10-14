Видеть их глаза

Еще пару лет назад выступающим на улице присваивался, по сути, статус нелегалов. Теперь же музыканты гордо носят звание уличных артистов, а вместе с ним и ярко-красные аккредитации на шее.
В 2016 году Московский продюсерский центр создал проект «Музыка в метро». Поначалу было сложно представить, во что выльется задумка. Условия участия в кастинге были очень простыми, и мы с моей музыкальной группой решили попробовать.
Я отлично помню, как мы проходили кастинг. Это был февраль 2016 года, я активно готовилась к сдаче ОГЭ, переживала и, честно говоря, предложение гитариста попробовать (а значит, пропустить целый учебный день) с большим энтузиазмом не восприняла. Хорошо, что решилась. На кастинге сыграли одну песню, причем не лучшим образом. Вышли с твердым ощущением, что не пройдем. Увидеть название нашей группы в списке участников проекта было неожиданно.
Метро — место, где встречаются люди всех национальностей, возрастов, с разным уровнем дохода. Когда мы играем, многие подходят, пытаются заговорить, что-то спрашивают. Кто-то проходит мимо, некоторые недовольно закрывают уши.
Самые яркие выступления проходят во время праздников. Невозможно забыть, как We are the Champions на «Площади Революции» поешь ты и вместе с тобой еще несколько десятков людей со всего мира. Нетрудно догадаться: это о мундиале 2018 года.
Когда мы едем куда-то, чаще всего заняты своими мыслями и не замечаем людей вокруг. Совсем иначе дело обстоит, если ты поешь в течение двух часов (именно столько длится одно выступление).
Я очень хорошо помню, как мы играли на «Курской» через пару дней после трагедии в Кемерово, а к нам подходили, просили спеть что-то светлое, на камеру пожелать кому-то из пострадавших здоровья. Кто-то просто стоял в стороне, иногда смахивая слезы с лица.
Наверное, самое главное, что дал проект лично мне, — способность видеть значительно больше, нежели раньше. Я чаще обращаю внимание на лица, на глаза прохожих. Такое простое «подойти помочь» все чаще превращается из мыслей в действия. Изменилось и мнение о людях. Если раньше я чаще обращала внимание на негатив, то теперь вижу ясно: в этой стране гораздо больше светлых, положительно настроенных людей.
Если увидите в метро выступающих артистов, вытащите из уха наушник, дайте им шанс быть услышанными. Может быть, и вы откроете для себя что-то новое.
Арина Морозова,
17 лет
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