Театр ощущений

«Я точно отношусь к непрофессионалам», — говорит 22-летний театральный режиссер Элина Куликова, создатель платформы сенситивного искусства SensitiveStudio. «Непрофессионализм» не мешает ей работать в постдраматическом театре. Первокурсница ВШЭ Ксюша Абросимова выясняет, зачем молодежь идет в режиссуру и как живет современный театр за пределами официальных площадок.
— Каким образом у тебя появилась мысль о режиссерской карьере?
— В детстве я брала у сестры журналы: в них были красивые фото с красивыми людьми. Я садилась в пустой комнате и смотрела на картинки, воображая, как люди общаются, двигаются, по каким законам они существуют. Это больше похоже на кино. А выбор театра обусловлен тем, что больше всего в мире я ценю человеческую энергию, получаемую из разных источников, а в мощнейшем своем эквиваленте она рождается от человеческого присутствия.
— На твоем счету уже есть несколько проектов и запуск собственного продакшна. И это всего за год?
— Я занималась театром с детства, но, поступая в университет, поняла, что не хочу учиться в российском театральном вузе. Я поступила на факультет свободных искусств и три года не занималась театром профессионально. Год назад я поняла, что хочу начать что-то делать — и все, поставила свой первый спектакль. Этому сильно способствовал интерес взрослых состоявшихся профессионалов к молодым авторам. Еще, конечно, необходимы коммуникабельность, любовь к людям, желание общаться, работать в команде, обмениваться опытом. И смелость: я решила, что сделаю, и все тут.
— Что такое сенситивный театр?
— Сенситивное искусство существует давно, но я не встречала художников, работающих исключительно в этой эстетике. Главное — нетипичные инструменты создания спектакля. Традиционно воздействие на зрителя достигается за счет актерской игры, текста, музыки. В сенситивном спектакле они, конечно, могут присутствовать, но акцент ставится на запах, вкус, температуру, тактильность. Физиологические ощущения — не дополнение действия, а смыслообразующая основа. Они влияют на память и воображение, становясь полноценными средствами художественной выразительности.
Текст может оставить человека равнодушным: рычаги эмоционального воздействия индивидуальны. Но с физиологией все иначе: когда пространство смердит, невозможно не среагировать на это, не получить впечатление. Сенситивный театр — уникальный опыт переживания «здесь и сейчас», который нельзя задокументировать. Эта идея соотносится с идеей перформанса в целом: эстетический и чувственный опыт, получаемый всеми зрителями одновременно в одном пространстве.
— Твои проекты относятся к постдраматическому театру, где главенствует не текст, а действие. Это новый виток развития театра или единственный способ существовать на сцене сегодня?
— Раньше постдраматический театр казался мне пароходом современности, с которого нужно скинуть деятелей традиционных форматов. Сейчас я понимаю, что возможность сходить на «Чайку» с историческими костюмами, «Лебединое озеро» с дорогим шампанским в антракте, «Кошкин дом» с актерами-подростками — это замечательно. Искусство должно давать выбор. Некоторые работники государственных площадок считают, что независимые и экспериментальные театры занимаются ерундой, и наоборот. На мой взгляд, все может сосуществовать гармонично и органично, без претензии на единственно возможную форму искусства.
— Ты много занимаешься инсталляциями. Для тебя есть грань между разными видами искусства или синтез тоже элемент концепции?
— Мне не нравится делить искусство на жанры, думаю, в 2019 году эта модель уже не работает. Грани между спектаклем и инсталляционным проектом трудноразличимы. Интересно делать как раз синтетические вещи, не сводимые к одному знаменателю. Когда нужно объяснить людям, чем ты занимаешься, применяешь понятийный аппарат, называешь форму. Но когда я создаю произведение, для себя я этого не делаю.
— Не возникало ли у тебя желания перейти к более традиционным и востребованным среди широкой публики форматам?
— Я столкнулась с колоссальным интересом к сенситивному театру. Есть запрос зрителя на театр чувственного опыта и желание культурных институций сотрудничать — это не может не радовать, к традиционным формам пока переходить не хочу.
— Должно ли современное искусство быть сложным?
— Я считаю, что оно должно быть разным, в том числе сложным. Оно может быть понятным, политическим, иммерсивным, интеллектуальным — мы любим разное, и мы о разном. Должно ли искусство отражать современность — другой вопрос. Но ты его не задала, поэтому и отвечать не буду.
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