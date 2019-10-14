Не зазнаваться
Чтобы заниматься любимым делом, надо просто бросить все, посидеть без денег и работать над собой
Из инстаграма ателье «Сякий стиль» @syakiystil
Есть в Питере арт-объединение «Сякий стиль». С первой нашей встречи мне говорили: «Мы хотим делать культуру». За год существования они проводили выставки, сняли несколько клипов и открыли собственное ателье. Это место, где встречаются и творят единомышленники.
— У нас столько работы, приезжай к нам в ателье на чай, забей в картах «ателье «Сякий стиль»» — не потеряешься, — пишет мне Саша Кадафи — сооснователь объединения.
Ателье у метро «Ломоносовская». Небольшая светлая комната. Саша сидит за компьютером и монтирует клип, рядом диджейский пульт, бутылка вина и молоко. За соседним столом Ника — девушка Саши и соосновательница «Сякого» — вышивает на футболке. На стене красуется логотип объединения, над компьютером — картины Саши и футболки, расписанные ребятами.
— И как идут дела?
— Заказов много. Столько крутых вещей сделали. Зацени, — Саша демонстрирует рубашку с разноцветными динозаврами и надписью Let’s go for a walk. — Вчера сделал, отдавать не хочется, так мне подходит.
— Как вы придумали ателье?
— Это семейный бизнес. Мама давно владеет ателье, но недавно переехала в большое помещение и предложила раскрутить его. Я как раз бросил работу продавца в садовом магазине. Придумал, как все будет. Привели помещение в порядок, устроили вечеринку в честь открытия.
Помимо обычных услуг, которые оказывают во всех ателье, ребята занимаются росписью вещей. К ним приходят друзья, подписчики из соцсетей, жители района и постоянные клиенты мамы, Натальи Макаровны, — начинающие дизайнеры, которые не умеют шить.
— В любом деле сначала надо самому все попробовать, — говорит Саша. — Например, Петр I: он ведь не просто взял и построил корабль, — он вместе с рабочими выполнял всю грязную работу. Над самим императором были руководители, которые ему говорили, что делать. Тут не нужно зазнаваться, нужно хотя бы одну строчку попробовать сделать. Надо привыкнуть к материалам, к ткани. Дизайнеры приходят к нам с горящими глазами, красочно рассказывают, как все будет, но мы их сажаем за машинку, и они не могут ничего сделать. У нас нет времени на обучение — нам надо зарабатывать деньги, чтобы оплачивать аренду. Но мы готовы вместе работать, предоставлять место для практики. У бабушки была старая машинка, где надо было колесо крутить, и мама крутила это колесо и училась. Мы с Никой не могли подумать, что начнем заниматься шитьем, как и не могли представить, что будем проводить выставки. Мы постоянно ищем новые пути. Вот сейчас начали сниматься в клипах, осенью хотим организовать показ мод. Хочется, чтобы у нас ателье хорошо работало: сделать капсульные коллекции, расширить ассортимент, увеличить команду «Сякого»…
Ника учится на градостроительном, у Саши за плечами 9 классов образования, учеба на машиниста, армия.
— Саш, а когда ты понял, что хочешь быть художником?
— Я всегда любил рисовать, но четкое осознание пришло в армии. Армия показала мне, что пусть и криво, но я умею рисовать. Поставили задачу — выполнить. Я был в редколлегии в роте. Там были ребята, которые действительно круто рисовали, но именно я стал самым главредом, занимал первые места во всех конкурсах по стенгазетам. Я полностью отвечал за комнату досуга. Ко мне приходили ребята со всех рот и советовались. Я рисовал комиксы про жизнь армейскую, были фотоотчеты. Я очень рад, что занимаюсь сейчас только творчеством, а не нудной работой. Чтобы заниматься любимым делом, надо просто бросить все, месяцы посидеть без денег, но при этом работать над собой. Если ты этого действительно хочешь, то ты придешь к успеху. Много талантов пропадает, потому что работа, работа... Нужно искать выход.
Полина Капранова,
18 лет, студентка
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