Не наркотики – так беспорядки

В июне черкесскому активисту Мартину Кочесоко предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков («Новая» подробно писала о его деле). Он вину не признал и заявил, что пакетики с марихуаной ему подбросили. После широкой общественной кампании в поддержку Кочесоко, его сначала перевели из СИЗО под домашний арест, а в начале октября прокуратура Кабардино-Балкарии вернула дело на доследование. Однако параллельно силовики, похоже, пытаются предъявить Кочесоко обвинения в организации массовых беспорядков в селе Кенделен, где прошлой осенью произошел конфликт между кабардинцами и балкарцами, закончившийся стычками с полицией. Несколько жителей республики рассказали, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму пытались заставить их подписать показания против Кочесоко.

Его адвокат Тимур Хутов рассказал «Новой» о том, что сейчас происходит с его подзащитным и каковы перспективы обоих дел.

— Прокуратура вернула дело на доследование. Что происходит?

— Дело Кочесоко проверяла республиканская прокуратура и нашла ряд вопиющих нарушений. Например, следователь безмотивно отказывал в ходатайствах защитников и не дал процессуальной оценки показаниям свидетелей, которые подтверждали показания Мартина, а не версию обвинения.

У прокуратуры КБР проснулся здравый смысл, и дело, по нашим данным, возвращено на дополнительное расследование.

— То есть это хорошая новость?

— Да, это дает нам дополнительную возможность все-таки раскрыть следствию, которое должно начать новое знакомство с материалами дела, глаза на ситуацию. Мы же не просим безмотивного оправдания, мы просим максимально объективно рассмотреть все имеющиеся в деле доказательства — обвинения и защиты.

О какой объективности может идти речь, когда оперативник Гонов утверждает, что к Кочесоко никакого насилия не применялось, а все очевидцы его задержания, даже сотрудники СОБРа «Эльбрус», подтверждают, что до приезда понятых и следственно-оперативной группы (СОГ) на Мартина были надеты наручники. Кроме оперативников ЦПЭ, упорно это отрицающих, никто не побоялся сказать правду.

Если бы Кочесоко заблокировали автомобиль и сказали ждать приезда СОГ, тогда трудно было бы ему отрицать что-то, если бы вдруг при понятых у него нашли в машине наркотики. Но его-то выволокли из машины, приставили автомат к голове, закинули два пакета в машину и даже не додумались к приезду понятых посадить его обратно.

— Когда его перевели под домашний арест, то казалось, что дело развалилось. У нас редко просто так из СИЗО отпускают.

— Хотелось бы в это верить, но с учетом того, как это дело развивалось, мы боимся расслабляться. Решение Верховного суда КБР было очень обоснованным — у следователя кроме голословных фраз, что Мартин совершил преступление, не было ничего.

— Общественное давление помогло?

— История всколыхнула КБР, вся республика знает о порочной практике подбрасывания наркотиков или патронов из табельного оружия. Здесь люди уже не выдержали и выступили в его поддержку. Тем более что сложно найти человека, который что-то объективно плохое может сказать про Мартина. Он пользуется большой поддержкой республиканских общественников, да и, например, Максим Шевченко за него вступился.

— Появились люди, которые говорят, что их склоняли к даче показаний, что Мартин организовывал беспорядки в Кенделене.

— Оперативники ЦПЭ приходили к нескольким людям, которые были в Кенделене, и поставили им условие: или ты подписываешь показания, что Кочесоко был зачинщиком и раздавал показания, что надо бить полицейских, или будут проблемы у тебя и твоей семьи. Но ребята делать это отказались.

Что интересно, в рамках проверки СК по заявлению Мартина, о наказании задерживавших его силовиков, сотрудники ЦПЭ говорили, что инициировали оперативно-разыскные мероприятия, потому что проверяли его причастность к беспорядкам в Кенделене. А в материалах уголовного дела при этом говорили, что отрабатывали информацию, что у него при себе наркотические средства. Господа, вы определитесь там.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять — фальсификация приобретает все более откровенный характер.

Но Мартин, который никуда не уехал из-под домашнего ареста, настроен биться до конца, чтобы восстановить свою репутацию. Конечно, мы будем добиваться его полного оправдания, будем биться за восстановление справедливости, как бы пафосно это ни звучало, потому что подкидывать наркотики нельзя никому. Не должно такого быть.

— Выходит, они поняли, что дело с нар­котиками разваливается, и решили предъявить обвинение по Кенделену?

— Я склонен думать, что да. Они понимают, что сработали топорно. И смех и грех: даже наркотики не смогли подбросить правильно. Тогда решили отомстить ему через другое дело. Но пока к Мартину официально претензий нет.

Сам он не оспаривает факт своего присутствия там, но отрицает, что призывал бить полицейских или кидать в кого-то камни. Я видел видео, где он кричит: «Не надо драться, дайте людям поговорить».

— Одного человека, Рамазана Молова, уже хотят судить по 318-й статье за то, что он якобы сломал ногу сотруднику полиции во время событий в Кенделене.

— По версии всех, кто там видел Молова, он подрабатывал частным извозом, кого-то туда привез или оттуда увез, то есть просто проезжал мимо.

Судя по всему, вместо того, чтобы работать, они хватают всех без разбора, выбивают нужные показания, чтобы просто отчитаться о наказании виновных — случайных лиц.