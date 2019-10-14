Угра как идея

Есть старый венгерский анекдот. Советский генерал спрашивает турецкого: «Как вам удалось сохранять контроль над Венгрией в течение полутора столетий?» — «Просто мы никогда не заставляли их праздновать годовщину битвы при Мохаче».

Мне кажется, этот анекдот идеально иллюстрирует особенности российской политики. У российского начальства так и чешутся руки обязать венгров праздновать битву при Мохаче, без этого ему и жизнь не мила.

Именно в этой связи я бы рассматривал недавнюю инициативу калужского губернатора Артамонова — сделать годовщину окончания Стояния на реке Угре общенациональным праздником.

Еще в 2017-м Артамонов сделал эту годовщину праздником региональным, а этим летом предложил внести ее в список памятных дат России. Инициатива эта уже поддержана РАН, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом, а также Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Кроме того, в ее поддержку было собрано более 100 тысяч подписей граждан.

С критикой инициативы ожидаемо выступил Государственный совет Республики Татарстан, а также институт истории им. Ш. Марджани. Сотрудники Института выдвинули несколько аргументов против. Прежде всего, они указали на то, что инициатива основана на устаревшей трактовке, сформулированной историками XIX в. Стояние, по их мнению, было лишь эпизодом в долгой борьбе польско-литовско-ордынской и московско-крымской коалиций. Более того, оно вовсе не завершило зависимость Москвы от ордынских государств, так как выплата дани в Крым продолжалась еще более двухсот лет после Стояния.

В чем состоит нелепость этой инициативы? Дело в том, что российская ситуация вовсе не уникальна. Трудно найти в мире государство, разные части которого никогда бы не воевали между собой. В Великобритании Англия веками рубилась с Шотландией, в Германии Пруссия воевала с Баварией, в Испании Кастилия — с Каталонией.

И вот что любопытно: ни в одной из этих стран государственная пропаганда не стремится раздувать былые конфликты.

В Великобритании не празднуют годовщину битвы при Флоддене, хотя, казалось бы, — победа над шотландской армией, вторгнувшейся в Англию, — превосходный повод для выражения патриотических чувств. В Германии не отмечают в качестве федеральных праздников дни битв при Киссингене и Иттингене, когда пруссаки разгромили баварцев, после чего Бавария вскоре вошла в состав Германской империи. В Испании нет такой общенациональной памятной даты как день взятия Барселоны в 1705-м, после которого Каталония стала, по сути, кастильской провинцией.

Выходит, что европейские государства стремятся не раздуть, а наоборот, притушить былые конфликты с тем, чтобы они не стали поводом для конфликтов новых. Да, говорят европейские государства, в прошлом англичане и шотландцы, пруссаки и баварцы, кастильцы и каталонцы воевали, но сейчас это уже не имеет значения, так как мы все — равноправные сограждане.

Государство же российское ведет себя совершенно противоположным образом. Ведь что нам хочет сказать губернатор Артамонов (а также РАН и ряд профильных министерств) своей инициативой? Он говорит прямо:

«…русские люди осознали, что с Ордой можно не просто бороться. Ее можно побеждать!» «С того момента, как хан Ахмат увел отсюда свои последние войска, русская держава более никогда не теряла своей независимости».

Забавно, что поведение Москвы сильно смахивает на поведение Белграда в последние годы существования Югославии. Там тоже масштабно отмечали годовщину Косовской битвы, а Милошевич в своей газиместанской речи ясно дал понять словенцам, хорватам, боснийцам и косовским албанцам, что Югославия — это теперь и не Югославия вовсе, а сербское этногосударство, в котором мнение остальных народов не имеет никакого значения. Дальнейшее хорошо известно.