Жителей просят не беспокоиться

В Златоусте готовятся к смене власти. Руководивший городом семь лет Вячеслав Жилин в сентябре ушел в отставку, как считается, под давлением губернатора Алексея Текслера: тот приехал в Златоуст на встречу с жителями, выслушал их претензии к градоначальнику и предложил провести опрос: доверяют ли горожане мэру. Жилин ушел, не дожидаясь опроса.

Труба миллионам

Предшественник Жилина Александр Караваев в 2009 году выиграл прямые выборы мэра, но ушел со своего поста досрочно, спустя три года, сославшись на проблемы со здоровьем. Вячеслав Жилин, бывший на тот момент спикером городского собрания депутатов, стал главой города, и к его команде сразу же появились вопросы, связанные с коррупцией.

Так, по данным Челябинской областной прокуратуры, в 2013 году златоустовская спортшкола № 5 приобрела за счет целевой субсидии из городского бюджета нежилое помещение для занятий. Однако продавец не стал регистрировать переход права собственности, а администрация города «не приняла действенных мер к возврату денег». В результате спортшкола арендовала зал за счет бюджета, потратив на это свыше 20 млн рублей.

Вопросы надзорного ведомства вызвало и строительство лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой, где не подтвердились принятые и оплаченные администрацией работы на сумму свыше 4,7 млн рублей. Кроме того, по данным прокуратуры, за шесть лет чиновники вложили в 35 объектов незавершенного строительства, достройка которых в перспективе не планировалась, более 200 млн рублей.

Все эти материалы сегодня переданы для проверки в Следственный комитет: прокуратура требует привлечь чиновников златоустовской администрации к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, причинившая особо крупный ущерб»).

Еще одной причиной отставки Вячеслава Жилина источники «Новой» называют жалобу в Европейский суд по правам человека, которую направили жители поселка Закаменский (административно входит в Златоуст). Жители заявили, что администрация города не рассчиталась с подрядчиком за построенный газопровод, в результате чего поселок остался без отопления.

Социально-экономическая ситуация в городе за последние годы действительно ухудшилась: главной проблемой стало банкротство градообразующего предприятия — ​Златоустовского металлургического завода, — приведшее к потере тысяч рабочих мест.

Кто претендует на пост?

В списке претендентов на пост главы Златоуста, которого депутаты городской думы выберут 24 октября, сегодня 18 фамилий. Фавориты — ​бывший замглавы города, выходец из команды Жилина Максим Пекарский и силовик Андрей Морозов.

Морозов, по словам собеседников «Новой» в Златоусте, близок к команде бизнесмена Марата Ахметгалина, у которого был открытый конфликт с Жилиным. «Но он, несмотря на поддержку, не имеет большого опыта аппаратной работы и расстался с коллегами не очень хорошо, — ​отмечает источник. — ​Пекарский же ушел из мэрии около двух лет назад, якобы отказавшись подписывать какую-то бумагу. Потому как подпись грозила превратиться в уголовное дело. После чего пошел на работу в компанию «Смарт», к бизнесмену Волкову. Тот пытался выстроить конструктивный диалог с городскими властями, но не получилось.

Поэтому Пекарского выдвинули в мэры: проще назначить своего главу, чем договариваться».

— Из сведений, которые сегодня подтверждаются депутатами, можно сделать вывод: Максим Пекарский — ​реальный претендент, — ​говорит златоустовский журналист Александр Казанцев. — ​Достаточные шансы и у Андрея Морозова: он силовик с хорошей репутацией. Последние несколько лет характеризовались конфликтами. Этого городу больше не нужно: пока мы ругались, соседний Миасс получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Связываю это с конкуренцией на политическом поле: у нас ландшафт более утрамбован.

Высказался о главных претендентах и Вячеслав Жилин на свой страничке в Facebook: «Для меня четко просматриваются два лагеря. Первый — ​коммунальщики, чей долг перед городом составляет 240 миллионов рублей. Возвращать его они не хотят. И единственный вариант для них, чтобы уйти от ответственности, — ​это взять власть в свои руки. Альтернатива им — ​люди, у которых есть опыт руководящей работы на производстве и в административной сфере. Если говорить конкретно по персоналиям, я бы выделил Пекарского и Белюшина».

Впрочем, есть мнение, что у и.о. руководителя златоустовского отделения Фонда социального страхования Александра Белюшина нет никаких шансов на победу. А в случае победы его может подвести отсутствие опыта муниципального руководства. «Его просто перемелют в аппаратных жерновах, — ​рассуждает собеседник. — ​Да и любому новому главе не позавидуешь: после прежней администрации придется многое разгребать».

Задачи будущего мэра

Будущему мэру придется решать не только социально-экономические проблемы города, копившиеся годами, — ​благоустройство ЖКХ, безработица, здравоохранение, — но и стать дипломатом. Он будет вынужден договариваться и балансировать между областными властями, интересами жителей и враждующими группировками.

Но главной задачей собеседники называют разрушение коррупционных связей администрации города и наведение порядка в сфере муниципальных закупок, создание независимой, эффективной команды управленцев, не связанной никакими обязательствами с существующими кланами и группировками.

Говоря о действующих группах, собеседники прежде всего выделяют представителей сферы ЖКХ, у которых существует открытый конфликт с Вячеславом Жилиным. Другая группа — ​армянская диаспора, которая близка к прежней администрации города. «Армяне получали все муниципальные контракты на дорожные работы, — ​рассказывает источник. — ​Но последние годы они перепродавали их субподрядчикам. И теперь диаспоре придется несладко: зачем субподрядчикам такая прослойка? Проще договориться с новой администрацией и работать напрямую».

«По мне, главная задача мэра для горожан — ​продемонстрировать перемены, — ​считает Александр Казанцев. — ​Если мэр будет приводить в порядок в год по одной центральной улице, то это оценят. Опять же, хватит говорить про то, что мы дотационная территория. Образ жизни элиты показывает, что деньги есть».

Казанцев вспоминает, что в начале нулевых санкт-петербургский институт разработал концепцию развития туризма в Златоусте, но идею не успели реализовать — ​действовавший на тот момент мэр города Петр Мигашкин умер. При Вячеславе Жилине мэрия снова задумалась над развитием туризма и наняла новый институт, при этом о санкт-петербургской концепции почему-то забыли.

На кого ставят областные власти?

Примечательно, что представители регионального правительства публично ни разу не выразили поддержку ни одному из кандидатов.

Обычно сценарий трансферта муниципальной власти в Челябинской области выглядит так: нужный кандидат получает статус врио, а заодно — ​административную и медийную поддержку. И с легкостью выигрывает.

Сегодня же в Златоусте театральная пауза затянулась.

«Ведущую роль должна играть состязательность, — ​заявил вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин. — ​Я рад, что конкурс на главу Златоуста обещает быть серьезным. Нам неинтересно поддерживать кого-то из субъективных факторов, нам нужен сильный глава, способный решать задачи развития территории».

Однако со «своим кандидатом» областные власти, по мнению источников «Новой», все же определились. «Они поддерживают Максима Пекарского. Но могут дать возможность для маневра: вот вам список устраивающих нас кандидатов, решайте сами. Если Пекарский будет избран, то Жилин этому будет рад — ​для него это неплохой вариант. Пекарского он в свое время взял в администрацию, и расставались они без драки. Область хочет предсказуемости для себя. Такая у нас политика».

Сергей Шумаков,

Челябинская область