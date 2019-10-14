Не так пересели
Председателя пермского избиркома Игоря Вагина осудили за «пьяную езду», хотя защита утверждала, что за рулем была его спутница
Глава пермской краевой избирательной комиссии Игорь Вагин лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев и должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за «управление транспортным средством в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ). Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Перми.
13 апреля 2019 года около 23.00 автомобиль Audi Q7, принадлежащий Вагину, остановили сотрудники ДПС. Суд выяснил, что в момент остановки автомобиля чиновник поменялся местами с пассажиркой Кристиной Путиловой.
«Спецсубъект»
Сам Вагин в суде не появлялся. «Присутствовать на заседании не имею возможности», — письменно сообщил он. Его интересы представляла защитник Ирина Фадеева.
Первая инстанция несколько раз откладывала рассмотрение дела. Вагин, как глава избиркома Пермского края, является «спецсубъектом»: для проведения судебного разбирательства и привлечения его к ответственности должно быть согласие Генерального прокурора РФ. Нужная бумага появилась не сразу. При этом сначала согласие было с опиской — прокурор неверно указал имя Игоря Сергеевича. Суд отложили. Заседания начались только в августе.
Задерживавшие Вагина сотрудники ДПС в суде пояснили, что перед тем как остановить автомобиль, они заранее смотрят, кто за рулем.
Если автомобиль проехал далеко, и водитель с пассажиром пытаются поменяться местами, их выдаст гудок клаксона.
Машина Вагина, по словам сотрудников ДПС, двигалась с нарушением скоростного режима, быстрее потока. Они сразу определили: водитель — мужчина. Дали знак остановиться. Пока шли до места остановки авто, услышали звуковой сигнал. За рулем уже сидела женщина и поправляла одежду, мужчина был на пассажирском сиденье, от него пахло алкоголем.
«Опасный водитель»
В суде выступала Кристина Путилова — та самая пассажирка Вагина.
— На меня сотрудники ДПС вообще не обращали внимания, хотя именно я была за рулем автомобиля. Мы с Игорем Сергеевичем случайно встретились в пивном баре, он выпивал. Мы знакомы по работе: я занимаюсь организацией мероприятий клуба юристов. В тот вечер я вела машину Игоря Сергеевича, потому что никогда не пущу выпившего человека за руль. Audi для меня непривычный автомобиль, очень большой. Когда я остановилась по требованию ДПС, я интуитивно потянулась к бардачку за документами, волновалась, бардачок не открывался. Я случайно нажала несколько раз клаксон. Действия сотрудников — это попытка дискредитировать Игоря Сергеевича в связи с его работой руководителем избирательной комиссии края.
Еще один свидетель со стороны защиты — водитель автомобиля Land Rover, который остановили до Audi. Он не видел, кто был за рулем Audi, — мужчина или женщина. Ему показалось, что за рулем подросток, человек был очень маленького роста. Путилова пояснила, что ее рост 154 см. Рост Вагина не оглашался.
— У Путиловой явно близкие отношения с Вагиным, к ее показаниям следует относиться критически. Показания сотрудников ДПС не опровергаются показаниями водителя автомобиля Land Rover, — заявил в суде прокурор.
После допросов обвинение предложило посмотреть видео с места событий. Остановка Audi, запись с видеорегистратора.
— Тут даже не видно, Audi это или нет, госномер я не увидела — ничего. Может, это вообще монтаж. Что такое близкие отношения? Это попытка выдать желаемое за действительное, — отреагировала на видео защитник Ирина Фадеева. — Вина Вагина не доказана, сотрудники ГИБДД не могли видеть, как он пересел с водительского на пассажирское сиденье. Данное обстоятельство является их умозаключением. Путилова утверждает, что в момент задержания автомобиля за рулем находилась она. Автомобиль для нее незнакомый и большой, она растерялась, проехала лишние пару метров. Транспортное средство остановлено неправомерно. Сотрудники не смогли пояснить, на каком основании остановили авто. Не вижу оснований привлекать Вагина к ответственности
Суд посчитал, что не доверять сотрудникам ГИБДД оснований нет. Судья Сергей Сыров указал, что свидетель Путилова находится с Вагиным в приятельских отношениях: они вместе проводят досуг. Доводы о том, что сотрудники ГИБДД оговаривают Вагина с целью его дискредитации, опровергаются: маршрут автомобиля Вагина заранее не был известен сотрудникам полиции, транспортное средство ими не преследовалось. Автомобиль остановлен в ходе рейда «Опасный водитель» на заранее запланированном участке патрулирования.
Решение суда вступило в силу. Получить комментарий самого Игоря Вагина «Новой газете» не удалось.
Александра Семенова,
Пермь
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