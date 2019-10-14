Не так пересели

Глава пермской краевой избирательной комиссии Игорь Вагин лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев и должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за «управление транспортным средством в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ). Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Перми.

13 апреля 2019 года около 23.00 автомобиль Audi Q7, принадлежащий Вагину, остановили сотрудники ДПС. Суд выяснил, что в момент остановки автомобиля чиновник поменялся местами с пассажиркой Кристиной Путиловой.

«Спецсубъект»

Сам Вагин в суде не появлялся. «Присутствовать на заседании не имею возможности», — ​письменно сообщил он. Его интересы представляла защитник Ирина Фадеева.

Первая инстанция несколько раз откладывала рассмотрение дела. Вагин, как глава избиркома Пермского края, является «спецсубъектом»: для проведения судебного разбирательства и привлечения его к ответственности должно быть согласие Генерального прокурора РФ. Нужная бумага появилась не сразу. При этом сначала согласие было с опиской — ​прокурор неверно указал имя Игоря Сергеевича. Суд отложили. Заседания начались только в августе.

Задерживавшие Вагина сотрудники ДПС в суде пояснили, что перед тем как остановить автомобиль, они заранее смотрят, кто за рулем.

Если автомобиль проехал далеко, и водитель с пассажиром пытаются поменяться местами, их выдаст гудок клаксона.

Машина Вагина, по словам сотрудников ДПС, двигалась с нарушением скоростного режима, быстрее потока. Они сразу определили: водитель — ​мужчина. Дали знак остановиться. Пока шли до места остановки авто, услышали звуковой сигнал. За рулем уже сидела женщина и поправляла одежду, мужчина был на пассажирском сиденье, от него пахло алкоголем.

«Опасный водитель»

В суде выступала Кристина Путилова — ​та самая пассажирка Вагина.

— На меня сотрудники ДПС вообще не обращали внимания, хотя именно я была за рулем автомобиля. Мы с Игорем Сергеевичем случайно встретились в пивном баре, он выпивал. Мы знакомы по работе: я занимаюсь организацией мероприятий клуба юристов. В тот вечер я вела машину Игоря Сергеевича, потому что никогда не пущу выпившего человека за руль. Audi для меня непривычный автомобиль, очень большой. Когда я остановилась по требованию ДПС, я интуитивно потянулась к бардачку за документами, волновалась, бардачок не открывался. Я случайно нажала несколько раз клаксон. Действия сотрудников — ​это попытка дискредитировать Игоря Сергеевича в связи с его работой руководителем избирательной комиссии края.

Еще один свидетель со стороны защиты — ​водитель автомобиля Land Rover, который остановили до Audi. Он не видел, кто был за рулем Audi, — ​мужчина или женщина. Ему показалось, что за рулем подросток, человек был очень маленького роста. Путилова пояснила, что ее рост 154 см. Рост Вагина не оглашался.

— У Путиловой явно близкие отношения с Вагиным, к ее показаниям следует относиться критически. Показания сотрудников ДПС не опровергаются показаниями водителя автомобиля Land Rover, — ​заявил в суде прокурор.

После допросов обвинение предложило посмотреть видео с места событий. Остановка Audi, запись с видеорегистратора.

— Тут даже не видно, Audi это или нет, госномер я не увидела — ​ничего. Может, это вообще монтаж. Что такое близкие отношения? Это попытка выдать желаемое за действительное, — ​отреагировала на видео защитник Ирина Фадеева. — ​Вина Вагина не доказана, сотрудники ГИБДД не могли видеть, как он пересел с водительского на пассажирское сиденье. Данное обстоятельство является их умозаключением. Путилова утверждает, что в момент задержания автомобиля за рулем находилась она. Автомобиль для нее незнакомый и большой, она растерялась, проехала лишние пару метров. Транспортное средство остановлено неправомерно. Сотрудники не смогли пояснить, на каком основании остановили авто. Не вижу оснований привлекать Вагина к ответственности

Суд посчитал, что не доверять сотрудникам ГИБДД оснований нет. Судья Сергей Сыров указал, что свидетель Путилова находится с Вагиным в приятельских отношениях: они вместе проводят досуг. Доводы о том, что сотрудники ГИБДД оговаривают Вагина с целью его дискредитации, опровергаются: маршрут автомобиля Вагина заранее не был известен сотрудникам полиции, транспортное средство ими не преследовалось. Автомобиль остановлен в ходе рейда «Опасный водитель» на заранее запланированном участке патрулирования.

Решение суда вступило в силу. Получить комментарий самого Игоря Вагина «Новой газете» не удалось.

Александра Семенова,

Пермь