Большая жратва

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Заявка СПбГУ на мегакампус в Шушарах не отменяет планов дальнейшего использования исторических зданий в центре Петербурга
Фото: пресс-служба СПбГУ
Татьяна Лиханова«Новая в Петербурге»
Крыса Шушара получила свое имя по названию местности — простои на здешнем железнодорожном переезде очень злили «красного графа», спешившего на своем авто в Ленинград из Детского Села (г. Пушкин), где Алексей Толстой жил в пору написания «Золотого ключика». А окрестные мрачные пустоши вполне годились для Поля чудес, где доверчивый деревянный человечек закопал все свои сольдо.
О том, как вырастить здесь уже не дерево с курточками для папы Карло, а новый университетский корпус (закопав десятки миллиардов рублей), журналисты смогли узнать за круглым столом с участием чиновников Смольного и руководства СПбГУ. Инициаторов открытого письма против перебазирования Университета в Шушары на встречу не пригласили. Письмо на тот момент собрало уже свыше 1300 подписей преподавателей, студентов и выпускников вуза, а размещенную на Change.org петицию поддержали более 60 тысяч человек.
По словам проректора СПбГУ по экономическому развитию Михаила Кудилинского, в ректорате изложенные в письме аргументы сочли неубедительными. А первый проректор Елена Чернова назидательно напомнила, что вопрос о переезде Университета ведется с 2013 года, все могли высказаться, предложения и сейчас продолжают принимать, но учитывать их ректорат не обязан. Там не сомневаются, что оттока преподавателей и студентов из-за переезда в Шушары не будет: якобы это подтвердили результаты проведенного Университетом «исследования».
Хотя ранее, когда Университет просил передать ему под застройку Ново-Адмиралтейский остров и предоставить комплекс Первого кадетского корпуса, ректор Николай Кропачев настаивал на целесообразности сборки всех подразделений СПбГУ в центре города. И говорил, сколько вреда принесло опрометчивое решение 1960-х о создании «советского Оксфорда» в Петергофе, подчеркивая: «Многих абитуриентов и их родителей отпугивает перспектива учебы в Петергофе, и наши потенциальные студенты уходят… И преподавателей тоже теряем. Например, когда встал вопрос о переводе геофака в Петергоф, большая часть преподавателей категорически заявили, что подадут на увольнение».
Шушары теперь, выходит, никого не пугают (если верить «исследованию») — куда им до Петергофа.
И как заявил господин Кудилинский, уже ведутся переговоры с инвесторами, готовыми поучаствовать в строительстве нового кампуса СПбГУ. Им предстоит вложиться на 26 млрд руб. (от общей стоимости проекта в 45 млрд, еще 19 млрд надеются получить из федерального бюджета). Назвать конкретные компании проректор отказался, сославшись на конфиденциальность. Взаимодействие с инвесторами намерены вести в рамках государственно-частного партнерства.
«Инвестор строит объект, и он же его эксплуатирует, — пояснил журналистам проректор, добавив: — Могут быть предоставлены какие-то участки под строительство объектов для инвестора».
Механизм государственно-частного партнерства, по словам врио зампредседателя Комитета по инвестициям Максима Шарипова, будет задействован, в частности, при создании университетской клиники с лабораторным блоком на 1000 мест, амбулаторно-диагностическим отделением с нагрузкой в 340 посещений за смену и стационаром на 300 мест.
Руководством вуза подчеркивается, что выбранная под проект местность «остро нуждается в новых медицинских, спортивных и социальных объектах», а «пользоваться объектами единого кампуса СПбГУ смогут не только универсанты, но и все горожане».
Однако с учетом того, что численность населения прилегающих к кампусу районов — 500 тыс. человек, а тут еще построят гостиницу на тысячу мест, общежития на 25 тысяч и трудится в кампусе будут около 4 тысяч научно-педагогических работников и 10 тысяч научно-технических сотрудников, заявленная пропускная способность амбулатории и стационара едва ли решит проблему нехватки медучреждений.
Именно медкомплекс решено строить в первую очередь. Он, как сказал Михаил Кудилинский, станет центром кампуса и его объектом номер один. Почему? Да потому что медицинские науки, биомедицина и науки о человеке являются одним из основных направлений развития науки в целом, убежден проректор.
В пяти километрах от кампуса раскинется «технологическая долина» — центр для внедрения университетских научных разработок, размещения наукоемких производств, лабораторий, испытательных площадок. Рассчитывают, что она тоже не потребует бюджетных вливаний: «Сама концепция «технологической долины» инвестиционно привлекательна, к тому же по нашему законодательству есть льготы по налогообложению и упрощенный порядок привлечения персонала», — не сомневается в успехе господин Кудилинский.
Шушары, где бывшие земли сельхозназначения в последние годы бездумно застраивались жильем на скорую руку, без необходимой сопутствующей социальной и транспортной инфраструктуры, стали одной из самых труднодоступных зон. И действующая «Транспортная стратегия Петербурга до 2025 года» не предусматривает развития инфраструктуры с учетом создаваемой кампусом дополнительной нагрузки.
Предсказуемый транспортный коллапс, похоже, чиновников не пугает. Они предпочитают видеть в объектах кампуса (застройка 150 га) и «технологической долины» (еще не менее 100 га) палочку-выручалочку.
«Реализацию такого крупного проекта можно рассматривать как определенного рода толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить транспортную доступность не только Университета, но и Пушкинского района в целом», — обнадежил начальник отдела перспективного развития Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вячеслав Петров. Он заверил, что планируемое строительство Южной широтной магистрали, реконструкция Колпинского и Ям-Ижорского шоссе, транспортная развязка последнего с Московским шоссе и запуск линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка — «это уже ближайшие перспективы». Первоначальные затраты на развитие транспортной инфраструктуры чиновник оценил в 11,5 млрд, сообщив также о намерениях проработать вопрос транспортной доступности совместно с РЖД (в концепции кампуса упоминается «строительство железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и остановочного пункта в районе технологической долины»).
Напомним, что конкурс на создание и эксплуатацию названной трамвайной линии Смольный объявил в августе 2017 г. Инвестора — ООО «БалтНедвижСервис» (консорциум АБЗ-1 и Газпромбанка) — выбрали в мае 2018-го. И только в сентябре этого года власти заявили о готовности подписать соглашение «в ближайшее время». При этом два года отводится на проектирование, экспертизы и согласования, затем еще три года уйдут на само строительство; а необходимое финансирование оценивалось вице-губернатором Эдуардом Батановым в 27 млрд рублей.
Помимо дополнительных транспортных проблем, сооружение кампуса добавит нагрузки и на инженерные сети: согласно концепции, предполагается «подключение к водопроводной станции города Колпино и очистным сооружениям города Пушкина».
Эксперты предполагают, что окончательная цена вопроса будет гораздо выше заявляемых сейчас 45 миллиардов — потянет на все 100, если не больше.
Презентованная вузом концепция, например, не предусматривает жилья для преподавателей и научных работников.
«Интересы сотрудников Университета в презентации не упомянуты вовсе, — отмечается в открытом письме универсантов. — Между тем они не только пользуются преимуществами жизни в культурной столице, как и студенты СПбГУ. Многие совмещают работу в Университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить всё это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно. Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь в кампус из разных концов города».
На встрече Михаил Кудилинский поспешил заверить, что «Университет прорабатывает вопрос о том, чтобы у универсантов была возможность купить жилье рядом на льготных условиях». И добавил, что сотрудникам также могут предоставить временное служебное жилье на территории кампуса. Во сколько обойдется реализация выданной импровизации, кто это оплатит, непонятно.
Руководство вуза, похоже, еще не определилось и с тем, какие подразделения и в какой последовательности будут перемещаться в Шушары, а какие продолжат работу в старых стенах. Елена Чернова заявила, что «одновременно все факультеты не поднимутся и не поедут в новый кампус; переезд будет происходить последовательно, осмысленно и только по мере необходимости».
Занимаемые исторические здания сохранятся за Университетом, а «некоторые факультеты» смогут там остаться. Критерии отбора также туманны.
«Мы с вами не ответим на вопрос, каковы профессии будущего, какова будет потребность в философах, историках и юристах через 15 лет, — пустилась в рассуждения госпожа Чернова. — Как они будут развиваться — в сторону соседства с физиками и химиками или будут в автономном плавании?» И припомнила слова Германа Грефа о том, что через 15 лет юристов в классическом понимании вообще не будет. «Я не готова ему оппонировать», — заявила проректор.
Не менее экстравагантными оказались представленные госпожой Черновой объяснения затянувшемуся приспособлению комплекса Первого кадетского корпуса, переданного СПбГУ еще в 2011 году. Тогда Николай Кропачев говорил, что эти оставленные Академией тыла и транспорта помещения «и сейчас пригодны для учебного процесса, там можно обойтись без больших дополнительных затрат» (затраты затем оценят в 10 миллиардов). А спустя семь лет руководство Университета объявило их состояние «неудовлетворительным» и не позволяющим вести в них учебный процесс. За прошедшие годы успели потратить 415 миллионов на проект (выполнила «Студия 44» Никиты Явейна), 136 миллионов — на приспособление маленького корпуса бывшей прачечной под нужды приемной комиссии, ну и еще на всякие мелочи — около 42 миллионов. До недавнего времени проректор Кудилинский продолжал рассказывать, что «здесь будет создан универсальный учебный комплекс, в котором смогут заниматься студенты всего Университета, аудитории будут приспособлены для любых направлений, от филологии до химии».
Теперь Елена Чернова утверждает, что «современные исследования в области химии и физики мы в этих помещениях проводить не будем», «там будет располагаться центр «мегасайенс» и новый факультет, который будет заниматься современными математическими исследованиями и подготовкой современных математиков и программистов». Причиной срыва установленных сроков работ госпожа Чернова называет обнаруженные на объекте «удивительные артефакты Петровской эпохи — черепки, осколки керамики, мозаики». Они «подлежат музеефикации», требуется «проводить консервацию, потом правильно организовывать доступ к такого рода сокровищам».
Это, впрочем, не помешало СПбГУ провести в 2018 году конкурс на реставрацию Первого кадетского корпуса за 533,7 млн рублей (контракт достался компании ООО «Редберг», которая должна завершить работы к 31 декабря 2020 года).
Согласно представленным на сайте госзакупок данным по исполнению контракта, наличие сокровищ не мешает Университету подписывать акты приемки самых разных строительных работ — от демонтажных до усиления фундаментов, последний датирован 30 сентября c. г.
Но идея музеефикации всего и вся теперь взята на щит. Внятного ответа на вопрос, какие именно старинные здания и как будут использоваться Университетом, не прозвучало. По словам госпожи Черновой, «исторические помещения предполагают в первую очередь их использование для целей музейной деятельности», а также «для расширения возможностей размещения нашей библиотеки (7 млн единиц хранения)». Она заявила, что Университет обладает почти 3 млн предметов музейных коллекций. И что министр культуры Владимир Мединский уже согласовал внесение изменений в устав вуза, закрепляющих как самостоятельный вид деятельности деятельность музейную. И теперь вот стоит задача «открыть городу, России, иностранным туристам, исследователям» университетские музейные коллекции — для этих целей прежде всего и будут приспосабливаться исторические здания, заверила проректор. Не исключив, что какая-то часть помещений может быть использована и для учебных занятий, если те не предполагают использования лабораторного оборудования.
За Университетом, напомним, сейчас закреплено 227 зданий общей площадью 817 тыс. кв. м, примерно треть этих площадей приходится на объекты культурного наследия. Эксплуатируются они скверно — как признается на сайте вуза, имеются предписания контролирующих органов в отношении состояния зданий и сооружений СПбГУ на сумму свыше 30 млрд рублей.
Когда на круглом столе зашла речь о других инвестиционных проектах вуза — Высшей школе менеджмента СПбГУ, отстраиваемой в границах дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» под Стрельной, и так называемом втором кампусе, затевавшемся на Васильевском острове (Новосмоленская наб.), — Михаил Кудилинский пояснил, что их дальнейшая судьба будет решаться федеральными и городскими властями. При этом проректор объявил, что никакого кампуса на Васильевском вообще не существует, Университет его концепции не презентовал.
Но вот незадача: администрация Василеостровского района уже открыла экспозицию проекта планировки и межевания территории у Новосмоленской набережной и назначила на 22 октября публичные слушания по нему. Представленная территория площадью 8 га вбирает четыре участка, из них почти 7 га — участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании у СПбГУ. Проект планировки и межевания разработан мастерской Никиты Явейна «Студия 44», традиционным партнером Университета, им делались в том числе проекты приспособлений Михайловской дачи и Первого кадетского корпуса. В этом случае, правда, заказчиком значится не СПбГУ, а ООО «Компания «Юр-Сервис» Игоря Малтыза с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Господин Малтыз также значится в учредителях прихода храма Георгия Победоносца на Васильевском острове.
Выносимый на слушания проект планировки и межевания предусматривает сооружение храма высотой 40 метров,
однако львиная доля территории отводится под комплекс объектов СПбГУ — здания общежитий на 7 тысяч человек и гостиница на 300 номеров (и то и другое тоже высотой до 40 метров, 12 этажей), гаражи, крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, объект общественного питания и медицинский пункт. Сам архитектурный проект этого студенческого городка СПбГУ в устье Смоленки был выполнен мастерской Явейна три года назад и обошелся в 100 млн рублей.
Стремление Университета получить финансирование и на комплекс в устье Смоленки, и на кампус в Шушарах вызвало возмущение выпускника истфака СПбГУ депутата Алексея Ковалева. Он полагает, что застрельщики глобального перебазирования альма-матер движимы «идеей извлечения коррупционных доходов», при этом сам Университет падет жертвой в их борьбе за освоение бюджетных средств. Есть, правда, и другая версия дальнейшего развития событий — попилят и разойдутся; а шансов на реальное появление кампуса в Шушарах не больше, чем у дерева с курточками для папы Карло.