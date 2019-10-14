Большая жратва

Крыса Шушара получила свое имя по названию местности — простои на здешнем железнодорожном переезде очень злили «красного графа», спешившего на своем авто в Ленинград из Детского Села (г. Пушкин), где Алексей Толстой жил в пору написания «Золотого ключика». А окрестные мрачные пустоши вполне годились для Поля чудес, где доверчивый деревянный человечек закопал все свои сольдо.

О том, как вырастить здесь уже не дерево с курточками для папы Карло, а новый университетский корпус (закопав десятки миллиардов рублей), журналисты смогли узнать за круглым столом с участием чиновников Смольного и руководства СПбГУ. Инициаторов открытого письма против перебазирования Университета в Шушары на встречу не пригласили. Письмо на тот момент собрало уже свыше 1300 подписей преподавателей, студентов и выпускников вуза, а размещенную на Change.org петицию поддержали более 60 тысяч человек.

По словам проректора СПбГУ по экономическому развитию Михаила Кудилинского, в ректорате изложенные в письме аргументы сочли неубедительными. А первый проректор Елена Чернова назидательно напомнила, что вопрос о переезде Университета ведется с 2013 года, все могли высказаться, предложения и сейчас продолжают принимать, но учитывать их ректорат не обязан. Там не сомневаются, что оттока преподавателей и студентов из-за переезда в Шушары не будет: якобы это подтвердили результаты проведенного Университетом «исследования».

Хотя ранее, когда Университет просил передать ему под застройку Ново-Адмиралтейский остров и предоставить комплекс Первого кадетского корпуса, ректор Николай Кропачев настаивал на целесообразности сборки всех подразделений СПбГУ в центре города. И говорил, сколько вреда принесло опрометчивое решение 1960-х о создании «советского Оксфорда» в Петергофе, подчеркивая: «Многих абитуриентов и их родителей отпугивает перспектива учебы в Петергофе, и наши потенциальные студенты уходят… И преподавателей тоже теряем. Например, когда встал вопрос о переводе геофака в Петергоф, большая часть преподавателей категорически заявили, что подадут на увольнение».

Шушары теперь, выходит, никого не пугают (если верить «исследованию») — куда им до Петергофа.

И как заявил господин Кудилинский, уже ведутся переговоры с инвесторами, готовыми поучаствовать в строительстве нового кампуса СПбГУ. Им предстоит вложиться на 26 млрд руб. (от общей стоимости проекта в 45 млрд, еще 19 млрд надеются получить из федерального бюджета). Назвать конкретные компании проректор отказался, сославшись на конфиденциальность. Взаимодействие с инвесторами намерены вести в рамках государственно-частного партнерства.

«Инвестор строит объект, и он же его эксплуатирует, — пояснил журналистам проректор, добавив: — Могут быть предоставлены какие-то участки под строительство объектов для инвестора».

Круглый стол по теме Единого университетского кампуса. Фото: пресс-служба СПбГУ

Механизм государственно-частного партнерства, по словам врио зампредседателя Комитета по инвестициям Максима Шарипова, будет задействован, в частности, при создании университетской клиники с лабораторным блоком на 1000 мест, амбулаторно-диагностическим отделением с нагрузкой в 340 посещений за смену и стационаром на 300 мест.

Руководством вуза подчеркивается, что выбранная под проект местность «остро нуждается в новых медицинских, спортивных и социальных объектах», а «пользоваться объектами единого кампуса СПбГУ смогут не только универсанты, но и все горожане».

Однако с учетом того, что численность населения прилегающих к кампусу районов — 500 тыс. человек, а тут еще построят гостиницу на тысячу мест, общежития на 25 тысяч и трудится в кампусе будут около 4 тысяч научно-педагогических работников и 10 тысяч научно-технических сотрудников, заявленная пропускная способность амбулатории и стационара едва ли решит проблему нехватки медучреждений.

Именно медкомплекс решено строить в первую очередь. Он, как сказал Михаил Кудилинский, станет центром кампуса и его объектом номер один. Почему? Да потому что медицинские науки, биомедицина и науки о человеке являются одним из основных направлений развития науки в целом, убежден проректор.

В пяти километрах от кампуса раскинется «технологическая долина» — центр для внедрения университетских научных разработок, размещения наукоемких производств, лабораторий, испытательных площадок. Рассчитывают, что она тоже не потребует бюджетных вливаний: «Сама концепция «технологической долины» инвестиционно привлекательна, к тому же по нашему законодательству есть льготы по налогообложению и упрощенный порядок привлечения персонала», — не сомневается в успехе господин Кудилинский.

«День карьеры» в главном корпусе СПбГУ. Фото: пресс-служба вуза

Шушары, где бывшие земли сельхозназначения в последние годы бездумно застраивались жильем на скорую руку, без необходимой сопутствующей социальной и транспортной инфраструктуры, стали одной из самых труднодоступных зон. И действующая «Транспортная стратегия Петербурга до 2025 года» не предусматривает развития инфраструктуры с учетом создаваемой кампусом дополнительной нагрузки.

Предсказуемый транспортный коллапс, похоже, чиновников не пугает. Они предпочитают видеть в объектах кампуса (застройка 150 га) и «технологической долины» (еще не менее 100 га) палочку-выручалочку.

«Реализацию такого крупного проекта можно рассматривать как определенного рода толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить транспортную доступность не только Университета, но и Пушкинского района в целом», — обнадежил начальник отдела перспективного развития Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вячеслав Петров. Он заверил, что планируемое строительство Южной широтной магистрали, реконструкция Колпинского и Ям-Ижорского шоссе, транспортная развязка последнего с Московским шоссе и запуск линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка — «это уже ближайшие перспективы». Первоначальные затраты на развитие транспортной инфраструктуры чиновник оценил в 11,5 млрд, сообщив также о намерениях проработать вопрос транспортной доступности совместно с РЖД (в концепции кампуса упоминается «строительство железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и остановочного пункта в районе технологической долины»).

Напомним, что конкурс на создание и эксплуатацию названной трамвайной линии Смольный объявил в августе 2017 г. Инвестора — ООО «БалтНедвижСервис» (консорциум АБЗ-1 и Газпромбанка) — выбрали в мае 2018-го. И только в сентябре этого года власти заявили о готовности подписать соглашение «в ближайшее время». При этом два года отводится на проектирование, экспертизы и согласования, затем еще три года уйдут на само строительство; а необходимое финансирование оценивалось вице-губернатором Эдуардом Батановым в 27 млрд рублей.

Помимо дополнительных транспортных проблем, сооружение кампуса добавит нагрузки и на инженерные сети: согласно концепции, предполагается «подключение к водопроводной станции города Колпино и очистным сооружениям города Пушкина».

Эксперты предполагают, что окончательная цена вопроса будет гораздо выше заявляемых сейчас 45 миллиардов — потянет на все 100, если не больше.

Презентованная вузом концепция, например, не предусматривает жилья для преподавателей и научных работников.

«Интересы сотрудников Университета в презентации не упомянуты вовсе, — отмечается в открытом письме универсантов. — Между тем они не только пользуются преимуществами жизни в культурной столице, как и студенты СПбГУ. Многие совмещают работу в Университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить всё это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно. Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь в кампус из разных концов города».

На встрече Михаил Кудилинский поспешил заверить, что «Университет прорабатывает вопрос о том, чтобы у универсантов была возможность купить жилье рядом на льготных условиях». И добавил, что сотрудникам также могут предоставить временное служебное жилье на территории кампуса. Во сколько обойдется реализация выданной импровизации, кто это оплатит, непонятно.

Руководство вуза, похоже, еще не определилось и с тем, какие подразделения и в какой последовательности будут перемещаться в Шушары, а какие продолжат работу в старых стенах. Елена Чернова заявила, что «одновременно все факультеты не поднимутся и не поедут в новый кампус; переезд будет происходить последовательно, осмысленно и только по мере необходимости».

Занимаемые исторические здания сохранятся за Университетом, а «некоторые факультеты» смогут там остаться. Критерии отбора также туманны.

«Мы с вами не ответим на вопрос, каковы профессии будущего, какова будет потребность в философах, историках и юристах через 15 лет, — пустилась в рассуждения госпожа Чернова. — Как они будут развиваться — в сторону соседства с физиками и химиками или будут в автономном плавании?» И припомнила слова Германа Грефа о том, что через 15 лет юристов в классическом понимании вообще не будет. «Я не готова ему оппонировать», — заявила проректор.

Не менее экстравагантными оказались представленные госпожой Черновой объяснения затянувшемуся приспособлению комплекса Первого кадетского корпуса, переданного СПбГУ еще в 2011 году. Тогда Николай Кропачев говорил, что эти оставленные Академией тыла и транспорта помещения «и сейчас пригодны для учебного процесса, там можно обойтись без больших дополнительных затрат» (затраты затем оценят в 10 миллиардов). А спустя семь лет руководство Университета объявило их состояние «неудовлетворительным» и не позволяющим вести в них учебный процесс. За прошедшие годы успели потратить 415 миллионов на проект (выполнила «Студия 44» Никиты Явейна), 136 миллионов — на приспособление маленького корпуса бывшей прачечной под нужды приемной комиссии, ну и еще на всякие мелочи — около 42 миллионов. До недавнего времени проректор Кудилинский продолжал рассказывать, что «здесь будет создан универсальный учебный комплекс, в котором смогут заниматься студенты всего Университета, аудитории будут приспособлены для любых направлений, от филологии до химии».

Елена Чернова (в центре). Фото: пресс-служба СПбГУ

Теперь Елена Чернова утверждает, что «современные исследования в области химии и физики мы в этих помещениях проводить не будем», «там будет располагаться центр «мегасайенс» и новый факультет, который будет заниматься современными математическими исследованиями и подготовкой современных математиков и программистов». Причиной срыва установленных сроков работ госпожа Чернова называет обнаруженные на объекте «удивительные артефакты Петровской эпохи — черепки, осколки керамики, мозаики». Они «подлежат музеефикации», требуется «проводить консервацию, потом правильно организовывать доступ к такого рода сокровищам».

Это, впрочем, не помешало СПбГУ провести в 2018 году конкурс на реставрацию Первого кадетского корпуса за 533,7 млн рублей (контракт достался компании ООО «Редберг», которая должна завершить работы к 31 декабря 2020 года).

Согласно представленным на сайте госзакупок данным по исполнению контракта, наличие сокровищ не мешает Университету подписывать акты приемки самых разных строительных работ — от демонтажных до усиления фундаментов, последний датирован 30 сентября c. г.

Но идея музеефикации всего и вся теперь взята на щит. Внятного ответа на вопрос, какие именно старинные здания и как будут использоваться Университетом, не прозвучало. По словам госпожи Черновой, «исторические помещения предполагают в первую очередь их использование для целей музейной деятельности», а также «для расширения возможностей размещения нашей библиотеки (7 млн единиц хранения)». Она заявила, что Университет обладает почти 3 млн предметов музейных коллекций. И что министр культуры Владимир Мединский уже согласовал внесение изменений в устав вуза, закрепляющих как самостоятельный вид деятельности деятельность музейную. И теперь вот стоит задача «открыть городу, России, иностранным туристам, исследователям» университетские музейные коллекции — для этих целей прежде всего и будут приспосабливаться исторические здания, заверила проректор. Не исключив, что какая-то часть помещений может быть использована и для учебных занятий, если те не предполагают использования лабораторного оборудования.

На лекции в СПбГУ. Фото: пресс-служба вуза

За Университетом, напомним, сейчас закреплено 227 зданий общей площадью 817 тыс. кв. м, примерно треть этих площадей приходится на объекты культурного наследия. Эксплуатируются они скверно — как признается на сайте вуза, имеются предписания контролирующих органов в отношении состояния зданий и сооружений СПбГУ на сумму свыше 30 млрд рублей.

Когда на круглом столе зашла речь о других инвестиционных проектах вуза — Высшей школе менеджмента СПбГУ, отстраиваемой в границах дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» под Стрельной, и так называемом втором кампусе, затевавшемся на Васильевском острове (Новосмоленская наб.), — Михаил Кудилинский пояснил, что их дальнейшая судьба будет решаться федеральными и городскими властями. При этом проректор объявил, что никакого кампуса на Васильевском вообще не существует, Университет его концепции не презентовал.

Но вот незадача: администрация Василеостровского района уже открыла экспозицию проекта планировки и межевания территории у Новосмоленской набережной и назначила на 22 октября публичные слушания по нему. Представленная территория площадью 8 га вбирает четыре участка, из них почти 7 га — участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании у СПбГУ. Проект планировки и межевания разработан мастерской Никиты Явейна «Студия 44», традиционным партнером Университета, им делались в том числе проекты приспособлений Михайловской дачи и Первого кадетского корпуса. В этом случае, правда, заказчиком значится не СПбГУ, а ООО «Компания «Юр-Сервис» Игоря Малтыза с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Господин Малтыз также значится в учредителях прихода храма Георгия Победоносца на Васильевском острове.

Выносимый на слушания проект планировки и межевания предусматривает сооружение храма высотой 40 метров,

однако львиная доля территории отводится под комплекс объектов СПбГУ — здания общежитий на 7 тысяч человек и гостиница на 300 номеров (и то и другое тоже высотой до 40 метров, 12 этажей), гаражи, крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, объект общественного питания и медицинский пункт. Сам архитектурный проект этого студенческого городка СПбГУ в устье Смоленки был выполнен мастерской Явейна три года назад и обошелся в 100 млн рублей.

Стремление Университета получить финансирование и на комплекс в устье Смоленки, и на кампус в Шушарах вызвало возмущение выпускника истфака СПбГУ депутата Алексея Ковалева. Он полагает, что застрельщики глобального перебазирования альма-матер движимы «идеей извлечения коррупционных доходов», при этом сам Университет падет жертвой в их борьбе за освоение бюджетных средств. Есть, правда, и другая версия дальнейшего развития событий — попилят и разойдутся; а шансов на реальное появление кампуса в Шушарах не больше, чем у дерева с курточками для папы Карло.