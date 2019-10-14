Чистка класса люкс

Вот уже несколько месяцев в Чеченской Республике по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова. В местах незаконного лишения свободы, в подвалах «секретных тюрем», содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. У задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования. Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.

Неслучившийся заговор

Рамзан Кадыров поздравляет Ибрагима Темирбаева с днем рождения. Кадр: пресс-служба Рамзана Кадырова / Грозный-информ

Темирбаев — мало известный федеральным СМИ чеченский чиновник, но в Чечне (и особенно в Аргуне) он обладал большой властью и плохой славой. С одной стороны, он беспрекословно исполнял все спущенные сверху карательные приказы, непосредственно участвуя в похищении тех, кого местные власти подозревали в причастности или сочувствии чеченскому подполью.

Именно при Темирбаеве Аргун и аргунская «секретная тюрьма» на базе городского ОМВД прогремели на весь мир в связи с зачисткой представителей чеченского ЛГБТ-сообщества.

С другой стороны, Ибрагим Темирбаев проработал в кресле руководителя Аргуна 15 лет и оброс достаточно большой базой сторонников и связей, в том числе за пределами Чечни. Своей карьерой и местом, которое принесло его семье огромный достаток, он не был обязан Рамзану Кадырову, и поэтому, насколько это, конечно, возможно в сегодняшней Чечне, был одним из относительно независимых чиновников.

Неприязненное отношение к Темирбаеву у Рамзана Кадырова появилось еще в 2006 году, когда в Чечне шла ожесточенная борьба за власть между действовавшим тогда президентом Алу Алхановым и непосредственно Рамзаном Кадыровым, младшим сыном убитого в мае 2004-го Ахмата Кадырова.

На стороне Алу Алханова выступили братья Ямадаевы, по тем временам — самый могущественный клан Чечни. Также в Нальчике в 2006 году прошла встреча, на которой влиятельные на тот момент чеченские силовики также предложили Алханову свою поддержку.

Экс-президент Чечни Алу Алханов. Фото: РИА Новости

В частности, на встрече присутствовали: глава Аргуна Ибрагим Темирбаев, командир чеченского ОМОНа Артур Ахмадов и его заместитель Бувади Дахиев, сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова Шамиль Магомаев (возглавлял затем последовательно Аргунский РОВД, Веденский и Шелковской районы, потом стал депутатом республиканского парламента), известный своей жестокостью амнистированный боевик Идрис Гаибов (впоследствии он был назначен префектом Октябрьского района Грозного, затем стал депутатом республиканского парламента) и другие. На встречу прилетел из Москвы уже невъездной в республику (хотя номинально ее президент) Алу Алханов, однако в силу своей нерешительности он так и не склонился к силовому противостоянию со своим молодым, но отчаянным конкурентом.

Сведения об этой сходке дошли до Кадырова и, несмотря на, казалось бы, давность событий, отголоски неслучившегося «нальчикского заговора» дают знать о себе до сих пор.

Так, в прошлом году были задержаны, подвергнуты пыткам и затем лишены мандатов два депутата республиканского парламента — Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев. В ходе этой июльской волны зачисток, поднятой задержанием Ибрагима Темирбаева, Шамиль Магомаев был повторно задержан, а вот Идрис Гаибов смог оперативно покинуть республику (говорят, что уже и страну). Источники «Новой газеты» сообщают, что Шамиль Магомаев — «сердечник» и мог не выдержать пыток. А из-за побега Гаибова были задержаны его близкие родственники, до сих пор они находятся в ОМВД по Курчалоевскому району. «Новой газете» удалось выйти на связь с женой одного задержанного, однако убедить ее написать заявление о похищении своего мужа не получилось. Женщина смертельно напугана.

Впрочем, страх сегодня охватил всю чеченскую элиту. Одного за другим высокопоставленных чеченцев доставляют в полицейские подвалы и под пытками выбивают признания в нелояльности Рамзану Кадырову.

18 сентября 2016. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров у одного из избирательных участков в селе Центарой в единый день голосования. Фото: РИА Новости

Именно проявления неуважения к правящей семье, допущенные этими людьми в приватных разговорах или встречах, стали основной причиной задержаний их самих и их родственников, а также тех, на кого они дали показания.

Самого Ибрагима Темирбаева задержали в начале августа, через три дня после его отставки с должности мэра Аргуна и буквально накануне назначения советником главы Чечни.

Юный Кадыров

За эти три дня Ибрагим Темирбаев в телефонных разговорах с разными людьми открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье, и, надо сказать, нашел большую поддержку у собеседников. Чтобы было понятно: должность мэра Аргуна, которую Темирбаев занимал свыше 15 лет, давала последнему большие возможности для собственного обогащения. Должность «советника Кадырова», которую Темирбаеву кинули как кость, — не обеспеченное никакими источниками дохода место.

А поскольку вместо Темирбаева мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров, возмущению не было пределов.

Назначение юного Хас-Магомеда на управление вторым по численности населения городом в республике действительно способно спровоцировать любого адекватного чеченца на нелояльные разговоры.

Хас-Магомед Кадыров был советником мэра Грозного, а затем начальником полиции Грозного. Тогда в подчинении младшего лейтенанта оказалось множество силовиков гораздо старше по званию. А теперь Хас-Магомед возглавил мэрию Аргуна. Фото: «Чечня сегодня»

Что бы там ни говорили о большом управленческом потенциале, у Хас-Магомеда Кадырова на самом деле только один опыт — в затыкании «кадровых дыр», образовавшихся по разным причинам, а главное — в силу кадрового дефицита в республике, в которой из-за бесконтрольной и почти абсолютной власти одной семьи не работают ни социальные, ни профессиональные лифты.

Карьера Хас-Магомеда Кадырова началась в тот самый момент, когда в декабре 2016 года в подвалы СОБРа «Терек» был помещен один из самых близких Кадырову чеченских силовиков: друг детства, выходец из родового села Кадыровых Центорой — Хасан Асуханов (также известный под вторым своим именем Тимур — распространенное в Чечне явление). В тот момент Асуханов занимал должность начальника отдела по борьбе с наркотиками республиканского МВД. Причина задержания: друг детства связался с женщиной, которая относится к касте «неприкасаемых». Во времена турецкого султана Сулеймана Великого таких дам называли «наложницами гарема», в Чечне они носят гордое звание «народных артисток». Но суть, по большому счету, одна.

2015 год. Рамзан Кадыров в своих соцсетях поздравляет Хасана Асуханова с днем рождения такими словами: «Я знаю его, как храброго воина, мужественного человека, грамотного и заботливого командира». Через год в декабре Асуханов был в подвале. Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова

Асуханова держали в «Тереке» несколько месяцев и каждый день страшно пытали. Один из сотрудников «Терека» регулярно сообщал в «Новую газету» об ухудшающемся состоянии Асуханова и просил вмешаться.

Несмотря на то что именно Асуханов имеет прямое отношение к убийству нашей коллеги Натальи Эстемировой, редакция послала запрос о его судьбе в республиканское МВД и в федеральные органы власти.

В запросе мы указывали на то, что Асуханов является важнейшим свидетелем по делу об убийстве Натальи Эстемировой. Однако никто так и не ответил, куда вдруг пропал в Чечне целый начальник отдела по борьбе с наркотиками. В конце концов изувеченного Асуханова выпустили, отобрав у него и его семьи все имущество, за исключением дома матери. Через 9 месяцев на его место был назначен тогда еще ну совсем юный 25-летний Хас-Магомед Кадыров, подвизавшийся на ничего не значащей должности советника мэра Грозного.

По поводу Хас-Магомеда Кадырова его однокурсники по юрфаку Чеченского государственного университета говорили следующее: приезжал на учебу не часто, на дорогих машинах, вел себя в рамках приличия, учился плохо. Под вопросом было даже владение (как устным, так и письменным) русским языком. Впрочем, это не помешало Хас-Магомеду уже через три месяца возглавить полицию Грозного и попасть в заголовки федеральных СМИ, так как в подчинении младшего лейтенанта внезапно оказалась куча офицеров, куда более старших по званию.

Прослушка

Должность мэра Аргуна давала Темирбаеву большие возможности. Позиция «советника Кадырова», наоборот, была ничем не обеспечена

Основанием для задержания Ибрагима Темирбаева стала прослушка его телефонных переговоров после отставки. В разговорах с различными руководителями, в том числе должностными лицами всех силовых структур республики, Темирбаев отчаянно критиковал местную власть

и в сердцах высказывал крайне опасную на самом деле в Чечне позицию: «я флаги не меняю», «я храню верность России, а не этим бородачам», «я служу и буду служить России, а не этим придуркам» и тому подобное.

Тут надо понимать, что, несмотря на бесконечные клятвы в верности Москве самого «пехотинца Путина», в республике до сих пор ощутимо сохраняется водораздел между теми, кто никогда не был в подполье, и теми, кто был и потом перешел на сторону России после первой чеченской войны за независимость.

С 2003 года власть в Чечне принадлежит именно что последним, то есть, по сути, перебежчикам. И до сих пор сохраняется обида на Россию у тех чеченцев, кто никогда не предавал ее интересов и ничего не получил за такую верность.

На самом деле, можно уже, наконец, понять, почему Москва сделала ставку именно на бывших сепаратистов и боевиков и почему тому же Ахмату Кадырову надо действительно поставить памятник в Чечне. И Ямадаевым, кстати, тоже. В 1999 году, когда на кону стоял Гудермес с его немалым населением, они не допустили бойни по грозненскому сценарию и сдали федеральным силам город без крови, сохранив огромное количество жизней. В тот исторический момент ни у кого из «профедеральных» чеченцев не было и близко такой власти, чтобы решать судьбу Чечни. Эта власть была у вчерашних боевиков. И сила — тоже.

За годы правления Рамзана Кадырова, который на словах неустанно следует путем своего отца, с оценками недавних исторических событий произошел вполне объяснимый казус. Существующую систему власти, которая при Кадырове-сыне стала абсолютной и необратимо разрушительной для фундаментальных устоев чеченского общества, невозможно было бы представить при Кадырове-отце.

Будь жив Ахмат-Хаджи, он был бы сегодня первым критиком порядков в республике.

Рамзан Кадыров буквально по трупам прорвался к власти и сделал ее единоличной. Поэтому в сегодняшней Чечне сначала присягают Рамзану и только потом — Москве, но ни в коем случае не противопоставляют Москву и Кадырова.

Грозный. Дом на проспекте Кадырова. Владимир Смирнов / ТАСС

Ибрагим Темирбаев сделал непростительную ошибку, за что и поплатился практически всем. И именно по этой причине попытка полпреда Южного федерального округа Александра Матовникова вступиться за Темирбаева не только не принесла успеха, но, скорее, навредила. Матовников обратился к «брату Рамзану», но Кадыров, ранее при каждом удобном случае выказывавший расположение к новому полпреду, обрубил Матовникова так резко, что тот тут же предложил забыть и про просьбу, и про Темирбаева.

Самому Темирбаеву рассказали про попытку Матовникова его защитить, а потом избили еще сильнее.

Не очень понятно в этой ситуации только одно — как прослушка телефонных переговоров Темирбаева попала к Кадырову.

В принципе, она могла быть осуществлена в республике несколькими ведомствами. Например, оперативно-техническим отделом (ОТО) управления ФСБ по ЧР. Местный ОТО, как, собственно, и УФСБ по ЧР, — самые большие по численности из всех региональных управлений Федеральной службы безопасности. В общей сложности количество сотрудников где-то 1700 человек. Главная задача — сбор информации по Чечне, но и этим регионом управление не ограничено. Оперативные действия ведутся как минимум по всему ЮФО. При этом крайне маловероятно, что Темирбаева «слили» местные сотрудники УФСБ, да и продать такую информацию они не могли. Если еще несколько лет назад, при другом начальнике УФСБ по ЧР Сержникове, такое было возможно, то сейчас никто из окружения Кадырова не имеет «ходов» в управление. Даже руководству местного МВД получить данные ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) от УФСБ по ЧР крайне проблематично.

Сразу после того, как прослушка попала к Кадырову (он показывал ее большому количеству людей), Темирбаев, его родственники, охрана — все были задержаны, пошли увольнения его ставленников, в принадлежащих Темирбаеву объектах недвижимости прошли обыски, было найдено большое количество оружия. Что любопытно. Несмотря на то что обыски, понятное дело, не были санкционированы судом, оружие было изъято и описано по всем правилам УПК РФ. На тот случай, если с Темирбаевым невозможно будет разобраться никаким иным способом, кроме как возбуждением против него уголовного дела. Это, конечно, сомнительный сценарий развития событий, но и другого способа по-настоящему радикально расправиться со своим оппонентом у Кадырова на самом деле нет.

Людей из окружения Кадырова спасает от летального исхода их публичность. Скрыть расправу над такого уровня местным чиновником совершенно невозможно, учитывая, какие силы знают и пытались вмешаться в ситуацию (тот же Матовников).

Однако до сих пор Кадыров ни разу не использовал российский закон, чтобы наказать провинившегося бывшего соратника. Дело ограничивалось многодневным (иногда многомесячным) заключением в каком-нибудь подвале, избиениями, издевательствами и унижением, лишением должности и экспроприацией награбленного. И в этом смысле Рамзана Кадырова не останавливали даже родственные связи.

Ислам Кадыров на совещании правительства ЧР с гипсом на обеих руках. Май 2016

Когда еще один его молодой родственник Ислам Кадыров попался на связях (через своего двоюродного брата Валида Яхиханова) с самыми заклятыми врагами Рамзана — братьями Ямадаевыми, а также был уличен в употреблении наркотиков и коррупции (причем неоднократно),

дядя безжалостно опустил по чеченским понятиям племянника.

Ислам Кадыров был лишен охраны, снят с должности, избит. Его (вчера еще заместителя председателя чеченского правительства) заставили работать дворником, а затем сделали охранником на въезде в родовое село Кадыровых Центорой. Ну и, конечно, отобрали все, даже утиную ферму, которую племянник отстроил на заработанные неправедным путем средства.

«Ящик Пандоры»

Рамзан Кадыров в некотором роде открыл «ящик Пандоры». Фото: РИА Новости

С Темирбаевым все гораздо сложнее. Получив доступ к прослушке, Рамзан Кадыров в некотором роде открыл «ящик Пандоры»: слишком много близких людей оказались виновны в лицемерии, когда в лицо клялись в вечном братстве, а за глаза, оказывается, называли земляным червяком.

На данный момент из разных многочисленных источников стало известно о задержании министра МЧС ЧР Руслана Яхъева,

бывшего министра лесного хозяйства Дикмагомеда Мулаева ,

, бывшего вице-премьера по социальному блоку, односельчанина и друга старшего Кадырова Халида Вайханова .

. Посетил подвалы СОБРа «Терек» даже свояк Рамзана Кадырова — начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов . И если бы не Медни Мусаевна, супруга Рамзана, попросившая, по выражению одного из источников «Новой», «не добивать мужа своей сестры», судьба начальника регионального ГИБДД была бы под таким же вопросом, что и судьба Ибрагима Темирбаева.

. И если бы не Медни Мусаевна, супруга Рамзана, попросившая, по выражению одного из источников «Новой», «не добивать мужа своей сестры», судьба начальника регионального ГИБДД была бы под таким же вопросом, что и судьба Ибрагима Темирбаева. Любопытная ситуация получилась и с Апти Алаудиновым, первым заместителем министра МВД по Чечне. Информация о его задержании, пытках и увольнении распространилась сначала в мессенджерах и социальных сетях

(утверждалось, что Алаудинов, будучи в гостях у Темирбаева, дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова),

и уже на следующий день Апти Алаудинов снял видеоопровержение этих слухов, настолько, впрочем, вызывающее недоумение, что лучшего подтверждения самого факта опалы было не придумать.



Хотя нет.

Еще красноречивее о сгустившихся над Алаудиновым тучах говорило отсутствие поздравлений с днем рождения (5 октября) от многочисленных «дорогих братьев». Еще совсем недавно поздравлявшие Алаудинова даже с такой ерундой, как вручение диплома по окончании каких-то курсов повышения квалификации, они синхронно забыли о существовании «дорогого брата» Апти. Все как один!

Список задержанных лиц — далеко не полон, но обширен. Задержания и обыски идут не только в домах «предателей», но и родовых селах у всех их многочисленных родственников.

Под угрозой потери работы оказались сотни людей. И не только сами высокопоставленные чиновники — заявления об уходе заставляют писать всех их родственников и ставленников.

В принципе, к массовым репрессиям Чечня привычна, непривычна она только к такому контингенту задержанных. По сути, мы наблюдаем первую в своем роде масштабную зачистку правящей в республике элиты. Впрочем, учитывая характер власти, отстроенный в Чечне, рано или поздно это должно было случиться.