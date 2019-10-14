Конец «бронзового века»

Уф-ф… Состоялось. Приехали, убрали бюсты, интернациональная бригада срыла постаменты. Повесили на калитку листок. Теперь, значит, придется следующие два года доказывать, что бесконечные ряды бронзовых монстров столицу не украсят, даже если их перенести на Большую Никитскую или в Петроверигский, напротив новой штаб-квартиры РВИО. А если штаб-квартиру и оттуда куда-нибудь переведут? Или — страшно предположить — вообще закроют это самое Общество?

Фото: Павел Гутионтов/«Новая газета»

Напомню содержание предыдущих серий.

В 2015 году Российское военно-историческое общество (РВИО) торжественно открыло в центре столицы «Сквер полководцев», облагородив, таким образом, приусадебную территорию перед входом в свою штаб-квартиру, уставив эту территорию тесными рядами разнообразной бронзы. Совершенно случайно редакция «Новой» оказалась соседкой этого великолепия. И по пути на работу я всякий раз поражался изысканной мысли устроителей «Сквера».

Александр Невский, сразу два Жуковых (в полный рост и бюст), генерал Черняховский, кавалерист-девица Дурова, декабрист Волконский, мореплаватель Беллинсгаузен, копия медведя, подаренного Филиппинам, Нахимов, Георгий Победоносец, собака-сапер времен Отечественной войны, Скобелев… Солдатик, неизвестно как в эту странную компанию затесавшийся.

«Был он тихий и слабый, / Но Москва без него / Ничего не смогла бы, / Не смогла ничего…» На мой вкус, его одного было бы вполне достаточно.

Кто из них «полководец» в полном смысле этого слова?

Но в общем-то объяснить можно было бы все что угодно, даже, наверное, присутствие медведя. Другое дело, объяснять никто никому ничего не собирался. Даже тем, кто брал на себя попытку задуматься над причинами происходящего.

Копия подарочного медведя с гербами российских городов. Такой же есть в Филиппинах. Фото: Павел Гутионтов / «Новая газета»

А потом вдруг начали происходить вещи небывалые: пропал ростовой Жуков. На его место поставили маршала Рокоссовского — тоже в полный рост. И табличку новую повесили. Появился бюст Суворова…

В общем, я заинтересовался. Позвонил в РВИО. Мне объяснили, что за сквер теперь не отвечают — переехали в другое место, которое, кстати, тоже начали срочно обустраивать: установили бронзовых истуканов под конспиративным обозначением «Правители России» — от Рюрика до Ельцина. А за «полководцев» стал отвечать въехавший в здание Росконцерт.

Я не поверил. Обратился к исполнительному директору письменно, тот ответил: меня не обманули, все действительно так и есть. Обратился в мэрию, придирчиво следящую, чтобы город становился краше; даже есть специальный закон, строго регламентирующий порядок возведения объектов, процедура, скажу вам, предусмотрена изматывающая — обсуждения, комиссии… Значит, можно и спросить с кого-то за пренебрежение этим законом?

Руководитель департамента культуры мэрии Александр Кибовский наш запрос переадресовал в департамент культурного наследия, который, в свою очередь, достаточно формально ответил, что земля под медведем да и Скобелевым — федеральная, и отношения к тому, что на ней делается, Москва не имеет. А потом в частном порядке позвонил один из руководителей департамента и эмоционально рассказывал, как, оказывается, их всех уже достали эти украшатели и патриоты. А потом выяснилось, что, на самом-то деле запрос мы поначалу отправляли по адресу: Кибовский и возглавляет московское отделение РВИО.

Тем временем сняли и увезли куда-то Рокоссовского. А потом и всеобщего любимца — медведя! Медведя — все туда же, на Петроверигский, а маршала-то — куда?

Причем постамент с подсветкой и табличкой («Рокоссовский») оставили, и где-то с год еще он являл собой единственный в Москве виртуальный памятник. Пока (после очередной публикации в «Новой») табличку все-таки не свинтили.

Наконец, полгода назад пропал Победоносец…

Но по-прежнему никто на самые простые и естественные вопросы не отвечает! Удалось только выяснить, что изготовитель бюстов — кропоткинская фирма «Аллея славы», вместе с РВИО взявшаяся за решение амбициозной задачи: заполонить всю страну произведениями пластических искусств. На сайте организации впечатляющий список предлагаемых героев и сюжетов — например, три варианта памятника погибшим в Великую Отечественную, в иных областях в каждом районе по такому памятнику уже стоит, одинаковому. И кто же принимает решения о возведении их, кто разрабатывает концепции мемориалов? Правда ли, что все это — советник председателя РВИО полковник запаса Ростислав Мединский, отец министра культуры (он же председатель общества), человек, судя по всему, разносторонних талантов? Во всяком случае, именно Мединский-старший числится соавтором огромного количества бюстов и скульптурных композиций, он же приезжает на торжественное их открытие.

Все это претендует на звание произведений искусства. Происходит очевидная девальвация. Вон, когда-то на всю Москву было памятников — на пальцах одной руки пересчитать можно было, на всю Россию в начале ХХ века их было 600 штук. А сегодня? Чем больше бронзы — тем больше славы.

Демонтаж полководцев в «Сквере полководцев». Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Понимаю, что проблема нерешаема. Слишком много здесь зависит от человеческого фактора (уровня культуры, вкуса, деликатности), тех, кто принимает окончательное решение. Но есть ведь вещи совершенно очевидные.

Больше всего ряды наспех отлитых бюстов напоминают мне, извините, линейку генералов на «новом» Новодевичьем кладбище. Одного размера постаменты, одинаковое выражение лица…

Чтобы не оскорбить ничьих чувств, скажу только, что отдельно стоящий на том же кладбище памятник маршалу связи Пересыпкину с телефонной трубкой в руке отмечен более заметным своеобразием и запоминается куда как больше.

Кропоткинские мастера, ведомые неутомимым полковником Мединским и возглавляемым его сыном Обществом, семимильными шагами движутся к всенародной славе. Что нужно сделать, чтобы отлитые тобой четыре десятка бюстов демонстрировались на Красной площади? А в Петропавловской крепости в городе на Неве? И если на главной площади столицы ряды истуканов провели один день, то в Питере «Аллея героев России» выставлялась едва ли не месяц. И, как следует из интернета, закончилось дело подписанием договора «о дальнейшем сотрудничестве» с директором музея истории города Александром Колякиным. Тем самым, если кто помнит, бывшим секретарем ЦК ВЛКСМ, ставшим первой жертвой борьбы за здоровый образ жизни, развернутой когда-то Горбачевым.

Возглавлял Колякин тогда делегацию советской молодежи в Берлине и злоупотребил на приеме так, что советский посол, человек, в сущности, незлобивый, написал «телегу» в Москву. И кончилась комсомольская карьера Колякина, и партбилет положил… А потом его товарищ по молодежной организации Матвиенко стала губернатором и не дала окончательно сгинуть человеку, бросила на культурные ценности. А он, в свою очередь, поставил свою подпись под коллективным письмом питерской интеллигенции в защиту газпромовской башни в центре города. Теперь вот заключил договор с бюстоделами, представившими в ряду Героев России команданте Че Гевару.

…Скверик наш тем временем окончательно потерял последние следы тайны. Первый набор памятников был, на мой вкус, лучшим: легче всего поддавался осмеянию. А последний вариант, когда остались Александр Невский, Нахимов, Суворов, Кутузов, Скобелев да Милютин? Что против них возразишь? У кого на них рука поднимется?

И — неприличный вопрос — цена вопроса? Сколько это все (и кому?) стоит — возить по Москве скульптуры? И — ради чего?

Инициатива Росгвардии, потребовавшей компенсации за воскресную работу на митинге, навела на мысль посчитать дотошно, сколько стоило место в газете, занятое попытками выяснить, во что обошлась нам (вроде бы) завершающаяся борьба за пятачок земли на углу Потаповского и Архангельского? И выкатить счет военно-историческому обществу? Да приплюсовать моральный ущерб?

Что ж, мечтать — не вредно.

Что будет здесь, по-прежнему неизвестно. Возможны самые неожиданные варианты. Поставят, например, памятник «Величайшей победе отечественной дипломатии» — договору Молотова с Риббентропом и секретным приложениям к нему, и что делать будем? Чем стыд смывать?