«Нежелание власти считаться с интересами общества ведет к гражданскому противостоянию»
300 актеров и мундепов потребовали наказать фальсификаторов «московского дела» и освободить фигуранта Раджабова
В среду, 16 октября, в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию на продление ареста Самариддину Раджабову — молодому рэперу из Подмосковья, задержанному во время акции 27 июля. Что ему инкриминируют? Бросок пустой пластиковой бутылки «в сторону полицейских». 21-летний Раджабов, не причинивший вреда никому из сотрудников, обвиняется в покушении на применение насилия к представителю власти. И уже долгое время находится в СИЗО. Вину свою полностью отрицает.
Инициативная группа поддержки фигурантов «московского дела» передала редакции «Новой газеты» открытое письмо более 300 деятелей культуры, журналистов и муниципальных депутатов в поддержку Самариддина Раджабова и других фигурантов.
Петиция за освобождение Раджабова набрала почти 12 тысяч подписей на Change.org.
И еще 230 тысяч есть у большой петиции за отмену всего московского дела, так как никаких массовых беспорядков на самом деле не было.
полный текст письма
«Требуем прекратить уголовное дело Самариддина Раджабова, освободить его и других фигурантов "московского дела"...»
- Вайно, Антону Эдуардовичу,
Руководителю Администрации Президента Российской Федерации
- Кириенко, Сергею Владиленовичу,
первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
- Чайке, Юрию Яковлевичу,
Генеральному прокурору Российской Федерации
- Бастрыкину Александру Ивановичу,
Председателю Следственного комитета Российской Федерации
Мы требуем прекратить уголовное преследование Самариддина Раджабова, освободить его и других фигурантов так называемого «Московского дела». Мы считаем, что это политическое дело — месть москвичам за их попытку реализовать свои законные права. Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление, использовав свои должностные полномочия для фальсификации уголовных дел.
Раджабову вменяют в вину бросок пластиковой бутылки «в сторону» полицейских, который следствие пытается представить «покушением на насилие к представителю власти». Это одна из наиболее «легких» статей среди незаконно вменяемых сегодня узникам «Московского дела». Несмотря на то, что в деле Самариддина нет и не может быть пострадавших, 25 сентября судья Наталья Дударь, известная, в том числе, назначением трехлетнего тюремного срока Ильдару Дадину за исключительно мирные акции, продлила арест Самариддина Раджабова до 27 декабря.
Мы выражаем солидарность с Самариддином Раджабовым, в чьем участии в борьбе за права москвичей мы видим признаки прекрасной Москвы будущего — города, где защищены права всех жителей, а власть работает на благо горожан.
Упорное нежелание власти считаться с интересами общества ведет к гражданскому противостоянию. Мы знаем, как тяжело государственная система признает свои ошибки, но пример пересмотра решения по делу Павла Устинова доказывает, что только освобождение фигурантов «Московского дела» может снизить накал общественного возмущения.
Людмила Улицкая, писатель
Александр Гельман, драматург
Елена Коренева, актриса
Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино
Виктор Шендерович, писатель
Сергей Максимишин, фотограф
Алексей Паперный, музыкант
Алексей Кортнев, музыкант
Яна Троянова, актриса
Татьяна Лазарева, телеведущая, мать троих детей
Алексей Уминский, священник
Михаил Тимонов, депутат МГД, руководитель фракции Справедливая Россия
Александр Молочников, режиссер
Лев Рубинштейн, писатель
Максим Круглов, депутат МГД, руководитель фракции Яблоко
Ирина Вилкова, режиссер и актриса
Александр Кынев, политолог
Кирилл Козаков, актер
Александр Паль, актер
Александр Маноцков, композитор
Никита Кукушкин, актер
Евгений Цыганов, актер
Михаил Фишман, журналист
Юлия Таратута, главный редактор Wonderzine
Александра Бортич, актриса
Зоя Светова, журналист
Варвара Горностаева, издатель
Юлия Ауг, актриса
Дарья Беседина, депутат МГД, Яблоко
Вероника Долина, литератор
Елизавета Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН
Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea
Сергей Шпилькин, эксперт по выборам, член Научно-экспертного совета при ЦИК
Евгения Беркович, режиссер
Андрей Морев, глава МО Якиманка
Анна Потребня, актриса
Анна Слю, актриса
Александр Котт, режиссер
Оскар Кучера, актер
Алексей Красовский, режиссер
Андрей Лошак, журналист
Анна Наринская, журналист
София Левицкая, актриса
Родион Левинский, продюсер
Денис Синяков, фотограф
Екатерина Живых, исполнительный продюсер
Анастасия Лебедева, актриса
Варвара Шмыкова, актриса
Даниил Колганов, актер
Софья Гершевич, актриса
Анастасия Евграфова, актриса
Ольга Аверкиева, фотограф
Ольга Кавалай-Аксенова, актриса
Нина Сизова, актриса
Андрей Волна, врач
Гладстон Махиб, актер
Алла Елисеев, режиссер
Александр Танхилевич, актер
Вера Челищева, журналист
Эрика Булатая, актриса
Александр Вартанов, режиссер
Илья Додылин, актер
Софья Реснянская, актриса
Анна Бачалова, актриса
Максим Ермичев, актер
Кирилл Парастаев, актер
Мария Ульянова, актриса
Дмитрий Одинцов, актер
Замира Бесолова, художник
Мария Лисовая, актриса
Борис Ройз, режиссер
Валентин Самохин, актер
Александр Мизев, актер
Эммануил Рейзин, режиссер
Анастасия Немец, актриса
Полина Золотовицкая, режиссер
Олег Дуленин, журналист, актер
Анна Крылова, перформер
Евгения Евстигнеева, актриса
Елена Голякова, актриса
Тимур Меретуков, режиссер
Юрий Муравицкий, режиссер
Федор Климов, актер
Илья Носков, актер
Василий Молодцов, актер
Герман Сегал, актер
Стефани Тымкив, кастинг-директор
Анна Костюнова, маркетолог
Сергей Карабань, актер
Фатима Бесолова, вокалистка, перформер, актриса
Анастасия Пронина, актриса
Ярослав Медведев, актер
Булат Арсланов, фотограф
Любовь Стрижак, драматург
Михаил Миронов, режиссер
Павел Горбачев, режиссер
Андрей Дементьев, продюсер, актер
Елена Чернявская, актриса
Дмитрий Соболев, видеохудожник
Анастасия Аристова, кастинг-директор
Стася Трус, продюсер
Лия Латыпова, актриса
Маруся Зыкова, актриса
Филипп Ивенин, директор театра и режиссер
Александра Дашевская, художник
Алексей Розин, актер
Дмитрий Собачкин, актер
Илья Рогов, актер
Денис Шведов, актер
Кэти Богучарская, актриса
Ирис Лебедева, актриса
Оксана Бычкова, режиссер
Александр Пронькин, актер
Артем Василишин, актер
Александр Золотовицкий, актер
Артем Назаров, режиссер
Николай Карпов, актер
Анна Назарова, актриса
Сергей Балашов, актер
Иван Кравченко, актер и шоу-бармен
Борис Гуц, режиссер
Александра Розанова, актриса
Татьяна Усатова, актриса
Евгений Капустин, актер
Иван Клещевников, актер
Наталья Винокурова, актриса, музыкант
Дмитрий Быков, актер
Егор Рыбаков, актер
Константин Колесов, режиссер
Изабель Эйдлен, актриса
Алексей Любимов, актер
Евгений Максимов, актер
Маргарита Толстоганова, актриса
Ксения Самодурова, режиссер
Тихон Гармаш, звукорежиссер
Елена Смолина, кинокритик
Андрей Натоцинский, актер
Жора Крыжовников, сценарист
Ярослав Пегер, режиссер
Софья Резник, актриса
Евгений Григорьев, режиссер
Алексей Крижевский, продюсер, переводчик, журналист
Татьяна Марек, режиссер
Ника Бибишева, актриса
Александр Артемьев, PR-директор
Анна Гагаричева, актриса
Татьяна Никулина, актриса
Феруза Рузиева, актриса
Руслан Сорокин, продюсер
Дмитрий Никоноров, продюсер
Александр Соколовский, актер
Ирина Безрукова, актриса
Елена Аросьева, актриса
Евгений Сангаджиев, актер
Андрей Рыбаков, режиссер монтажа
Сергей Давыдов, драматург
Илья Кипоренко, актер
Евгений Никитин, режиссер
Екатерина Шашорина, продюсер
Павел Комаров, актер
Михаил Старчак, режиссер
Татьяна Тимакова, актриса
Анастасия Паукер, театральный критик
Талгат Баталов, режиссер
Владимир Багранов, актер
Алексей Марков, актер
Василиса Кузьмина, режиссер
Дарья Десницкая, актриса
Артур Мухамадияров, актер
Никита Бетехтин, режиссер
Елизавета Водолазская, актриса
Антон Мамыкин, режиссер
Анна Банасюкивеч, театральный критик
Дмитрий Тархов, режжиссер
Алексей Каракулов, актер
Анастасия Цой, актриса
Софья Володчинская, артистка
Анна Петухова, музыкант
Валентин Харенко, актер
Юрий Квятковский, режиссер
Сергей Анненков, актер
Никита Сугаков, режиссер-постановщик
Михаил Рахлин, режиссер
Сергей Ильин, сценарист
Сергей Бубнов, актер
Софья Кругликова, PR-менеджер
Анжелика Катышева, актриса
Александр Гринаш, оператор-постановщик
Григорий Перель, актер
Надежда Ларина, актриса
Константин Фисенко, актер
Егор Матвеев, режиссер
Виктория Привалова, режиссер
Ярослав Симаков, актер
Юлия Разумовская, актриса
Богдан Кибалюк, актер
Илья Смирнов, актер
Родион Толоконников, актер
Кирилл Комаров, актер
Екатерина Стеблина, актриса
Артем Шевченко, актер
Ольга Лерман, актриса
Михаил Поляков, режиссер
Антонина Герай, актриса
Владимир Голицын, актер
Христина Зарембо, певица, композитор, продюсер
Игорь Щипакин, актер
Анастасия Чернышова, актриса
Полина Повтарь, актриса
Андрей Карх, актер
Максим Ли, фотограф
Павел Табаков, актер
Анастасия Казакова, актриса
Сергей Фролов, актер
Ясмина Омерович, актриса
Анастасия Пальчикова, сценарист, режиссер
Алексей Смирнов, режиссер
Егор Вадов, актер
Иван Кирюхин, актер
Петр Валецкий, ученый
Сергей Цукасов, муниципальный депутат Останкинского района
Григорий Толкачев, муниципальный депутат Гагаринского района
Виктор Котов, муниципальный депутат Басманного района
Елена Филина, муниципальный депутат района Проспект Вернадского
Руслан Боровский, муниципальный депутат района Отрадное
Василий Дикарев, муниципальный депутат района Якиманка
Константин Рахилин, муниципальный депутат Останкинского района
Павел Ярилин, муниципальный депутат района Аэропорт
Елена Ивашкина, муниципальный депутат Пресненского района
Евгения Гершберг, муниципальный депутат района Тропарево-Никулино
Нодари Хананашвили, муниципальный депутат Академического района
Максим Гонгальский, научный сотрудник МГУ, муниципальный депутат района Раменки
Екатерина Силаева, муниципальный депутат района Северное Измайлово
Игорь Глек, муниципальный депутат района Тропарево-Никулино, гроссмейстер
Маргарита Шарипова, муниципальный депутат района Раменки
Сергей Прушинский, муниципальный депутат района Теплый Стан
Дмитрий Зеленов, муниципальный депутат района Якиманка, член Президиума Ассоциации независимых депутатов.
Наталья Демина, научный журналист
Анна Семенова, Сахаровский центр
Георгий Базыкин, доктор биологических наук, доцент
Ольга Вольпина, доктор химических наук, профессор
Павел Крапивский, профессор Бостонского университета
Ярослав Кудрявцев, доктор физико-математических наук, профессор РАН
Андрей Миронов, профессор МГУ
Алексей Семенов, биолог, МГУ
Александр Чертович, доктор физико-математических наук, заместитель директора ФИЦ ХФ РАН
Михаил Тамм, доцент МГУ, доцент НИУ ВШЭ
Александр Рекубратский, генетик, селекционер, кандидат биологических наук
Марина Тамм, доцент МГУ
Владимир Палюлин, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий
Виктор Лемпицкий, руководитель департамента Samsung, доцент Сколтеха
Татьяна Низкая, старший научный сотрудник ИФХЭ РАН
Ольга Богомолова, инженер химического факультета МГУ
Наталья Пушкарская, научный сотрудник, китаевед.
Дмитрий Зворыкин, член ТИК Ломоносовского района с ПРГ
Анастасия Спирина, студентка актерского факультета ГИТИС
Лилия Алферова, студентка актерского факультета ГИТИС
Ксения Калина, студентка актерского факультета ГИТИС
Екатерина Пугач, студентка актерского факультета ГИТИС
Ксения Исаеева, студентка актерского факультета ГИТИС
Зилия Вафина, студентка актерского факультета ГИТИС
Анна Затеева, студентка актерского факультета ГИТИС
Екатерина Лопацкая, студентка актерского факультета ГИТИС
Роман Туманов, студент актерского факультета ГИТИС
Марика Какава, студентка актерского факультета ГИТИС
Джулия Мухаммадиева, студентка актерского факультета ГИТИС
Арсений Загуменнов, студент актерского факультета ГИТИС
Анастасия Горбачева, студентка актерского факультета ГИТИС
Дарья Ронина, студентка актерского факультета ГИТИС
Глеб Замлелый, студент актерского факультета ГИТИС
Иван Вальков, студент актерского факультета ГИТИС
Алина Михальченко, студентка актерского факультета ГИТИС
Наталья Щербакова, студентка актерского факультета ГИТИС
Нарада Ещенко, студентка актерского факультета ГИТИС
Алексей Гикаев, студент актерского факультета ГИТИС
Святослав Рогожан, актер, студент мастерской Константина Райкина
Павел Курандин, актер, студент мастерской Константина Райкина
Карина Муса, актриса, студентка мастерской Константина Райкина
Алина Исхакова, актриса, студентка мастерской Константина Райкина
Елизавета Потапова, актриса, студентка мастерской Константина Райкина
Денис Назаров, актер, студент мастерской Константина Райкина
Василий Попов, актер, студент мастерской Константина Райкина
Мила Ершова, актриса, студентка мастерской Константина Райкина
Андрей Пивоваров, исполнительный директор «Открытой России»
Мария Тирская, актриса
Ирина Виноградова, актриса
Евгения Рыбакова, студентка, актриса
Никита Оносов, студент, актер
Ольга Рябинина, студентка
Татьяна Тенькова, студентка
Алексей Петрович Кондауров, генерал КГБ в отставке
Антон Редькин, член ТИК Хорошевского и Левобережного районов с ПСГ
Ян Шередеко, социальный предприниматель
Татьяна Шередеко, психолог
Кирилл Кирсанов, психолог
Ирина Паперная, театральный критик
Анна Гроховская, индивидуальный предприниматель
Андрей Моржин, геолог
Надежда Сахно, микробиолог
Олег Сальманов, редактор
Александра Астахова, фотограф и фоторедактор
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.