«Нежелание власти считаться с интересами общества ведет к гражданскому противостоянию»

Фото: Александра Астахова

В среду, 16 октября, в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию на продление ареста Самариддину Раджабову — молодому рэперу из Подмосковья, задержанному во время акции 27 июля. Что ему инкриминируют? Бросок пустой пластиковой бутылки «в сторону полицейских». 21-летний Раджабов, не причинивший вреда никому из сотрудников, обвиняется в покушении на применение насилия к представителю власти. И уже долгое время находится в СИЗО. Вину свою полностью отрицает.

Инициативная группа поддержки фигурантов «московского дела» передала редакции «Новой газеты» открытое письмо более 300 деятелей культуры, журналистов и муниципальных депутатов в поддержку Самариддина Раджабова и других фигурантов.

Петиция за освобождение Раджабова набрала почти 12 тысяч подписей на Change.org.

И еще 230 тысяч есть у большой петиции за отмену всего московского дела, так как никаких массовых беспорядков на самом деле не было.