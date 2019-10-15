Польша без монополии

Каковы итоги прошедших в Польше парламентских выборов? Каковы их политические последствия? Что позволило правым популистам из партии Ярослава Качиньского вновь одержать победу? Ждут ли Польшу перемены? На вопросы «Новой» ответил обозреватель варшавской «Газеты Выборчей» Вацлав Радзивинович.

Несмотря на внушительную победу партии власти на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах, говорить о том, что в Польше ничего не изменилось нельзя. Да, партия Качиньского «Право и Справедливость» (ПиС) победила с большим отрывом — 43,6% (у занявшей второе место «Гражданской коалиции» — 27,4%) и сохранила свое большинство в сейме — нижней палате парламента, но даже сам Качиньский еще после публикации результатов первых экзит-поллов отметил, что его партия заслуживает большего. Они всерьез рассчитывали не на простое большинство, а на конституционное, которое бы позволило им менять законы так, как они хотят, и вести — как они это называют — «реформы», а по сути — перестройку всего государственного строя Польши. Но с 235 из 460 местами в парламенте совершить задуманное уже невозможно.

Что меняется в стране? Может, перемены на первый взгляд и не столь велики, но довольно существенны. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что в парламент после перерыва в четыре года прошли левые (Lewicа). Это оппозиционная коалиция, в которой представлены несколько партий: и зеленые, и социал-демократы, и даже некоторое количество бывших партийных коммунистических функционеров.

Но правят бал в ней молодые люди, очень либеральные, не закостенелые, а весьма проевропейские.

Они получили 12,6% голосов, у них крупная фракция в парламенте (39 мандатов). Они будут менять условия работы сейма. Все-таки оппозиционная «Гражданская платформа» — это культурные, спокойные, интеллигентные люди, с которыми Качиньскому было очень легко работать, их запросто можно было взять наскоком, запугиванием или просто криком. Левые — это «молодые волки», они не хотят и не будут молчать, не будут бояться кого-то обидеть, в том числе и Польскую католическую церковь — опору «ПиС». Они совершенно точно будут выступать с резкой критикой и правящей партии, и священников.

Лидеры и сторонники Lewicа радуются своему результату на выборах. Фото: Reuters

Также в парламент по результатам этих выборов войдут представители праворадикальной партии — то есть «ПиС» впервые получит оппозицию еще и справа.

Конфедерация «Свобода и независимость» по своим убеждениям резко антиевропейская, выступающая против налогов и централизации государственного аппарата, к тому же пророссийская, можно даже сказать, что пропутинская, а соответственно — резко антиукраинская. Этим ребятам тоже так просто рот не заткнешь. Кстати, после выборов на празднование к ним пожаловали гости из правопопулистской «Альтернативы для Германии», которые, очевидно, ищут поддержки и в Польше.

В итоге тот комфорт, в котором последние годы пребывала партия «Право и Справедливость», ею потерян. Той культурной, спокойной, даже стеснительной оппозиции уже не будет.

Перемены коснулись не только нижней, но и верхней палаты парламента, большинство в которой ранее также принадлежало партии власти. Несмотря на то, что у сената не такие большие полномочия, это большая трибуна. К тому же это орган, который может тормозить законодательные процессы.

Раньше, при большинстве «ПиС» в обеих палатах, утром сейм принимал закон, вечером его одобрял сенат, а утром его подписывал президент. Теперь так не будет.

Сенат, конечно, не сможет отклонить законопроект, но может на долгие месяцы затормозить процесс его принятия. Потому что теперь в сенате, состоящем из 100 человек, 51 сенатор от оппозиции (левые, «Гражданская платформа», «Аграрная партия» плюс независимые депутаты). Председателя будут выбирать среди оппозиционеров. К тому же сенат ответственен за назначения на некоторые государственные должности, не самые важные, но, например, он будет решать, кто станет омбудсменом. Учитывая, что у ПиС были планы по замене действующих омбудсменов на своих людей, теперь это выглядит проблематичным.

Иными словами, выборы в Польше хоть и не изменили архитектуру власти, но точно изменят атмосферу и настроение.

Почему партия «Право и Справедливость», правившая Польшей последние четыре года, снова победила на парламентских выборах? Она получила большинство голосов при рекордной для Польши явке 61%, прежде всего, благодаря своим социальным программам. Четыре года тому назад партия Качиньского анонсировала программу «500+» — 500 злотых, или 120 евро, ежемесячно каждой семье после рождения второго ребенка. Вроде это не такие большие деньги, но многим семьям они позволили подняться из нищеты. В этом году стартовала программа «13-й пенсии» — это надбавка около 200 евро, для многих пенсионеров тоже существенная. А в будущем эти социальные программы будут только расширяться.

Российская пресса писала, что партия власти попросту покупает избирателей, но нельзя не признать, что многим в Польше эти программы действительно необходимы. Ошибка — считать, что поляки выбрали исключительно деньги. Потому что помимо реализации социальных программ, «ПиС» пользуется колоссальной поддержкой католической церкви.

В воскресенье, в день тишины, настоятели приходов настоятельно рекомендовали идти на выборы и голосовать только за «Право и Справедливость», добавляя, что те, кто будет голосовать за другие партии, рискуют попасть в ад.

Иерархи и вовсе выступали в качестве спикеров власти. Это имело свое влияние на электорат и также было причиной как высокой явки, так и большинства голосов за «ПиС».

Польский прелат, архиепископ Войцех Поляк голосует на парламентских выборах. Фото: EPA

Но надо отдать должное партии власти в том, что они понимают, на каких чувствах поляков стоит играть. Они сделали ставку на консерватизм, открестились от однополых браков и ЛГБТ-сообществ, официально заявили о недопустимости реализации программы приема беженцев, не находящей поддержки большинства в стране. Но, честно говоря, это лукавство.

Сейчас Польша — рекордсмен по числу работающих и проживающих на территории мигрантов, не только белорусов и украинцев, но и вьетнамцев, выходцев с Ближнего Востока. Которые, кстати, реально помогают развивать польскую экономику. Естественно, правительственные СМИ об этом не говорят.

Вообще ситуация с польскими СМИ очень напоминает первые годы правления Путина, когда власть прибрала к рукам центральные телеканалы.

Наши «Ведомости» сейчас напоминают программы Киселева на «России-1»: то же восхваление власти, замалчивание реальных проблем и критики оппозиции. Это сильная и действенная пропаганда, особенно на глубинку, где многие не могут себе позволить оплату частных каналов, а иногда таких там попросту нет.

Также «ПиС» поддерживает так называемую «историческую политику», которая подразумевает замалчивание «черных пятен» польской истории, а они, как ни стыдно в этом признаться, были: вспомнить хотя бы массовое убийство евреев в деревне Едвабне в июле 1941 года. Но власть считает, что лучше изображать жертву и утверждать, что такой благородной нации, как поляки, больше нигде нет. Вы понимаете, о чем я говорю, потому что в России происходит то же самое. И, оказалось, что полякам, как и россиянам, это нравится.

Еще одна причина высокой поддержки партии власти — сохранение благоприятной экономической конъюнктуры. Высокие темпы развития экономики Польши, тесно связанной с Германией, влияют на кредит доверия партии власти. Несмотря на то, что темпы этого роста уже давно не рекордные, ни о какой рецессии и даже стагнации говорить не приходиться, люди эту экономическую стабильность чувствуют и, естественно, связывают с деятельностью «ПиС».

Что изменится? Партия власти обещает, что внутри страны никаких глобальных изменений не будет. К «13-й пенсии» добавится 14-я, а выплаты по программе «500+» будут выдавать и за первого ребенка. Что касается внешней политики, то также ничего особенного ожидать не стоит. Вряд ли изменится характер отношений с Россией.

Неприятие Москвы — личное дело Ярослава Качиньского, по-прежнему убежденного в том, что в смерти его брата Леха Качиньского виноваты Путин и Дональд Туск.

Варшава также будет требовать возвращения останков разбившегося под Смоленском самолета. И до того, как это произойдет, никаких оттепелей ждать не стоит.

Тем более что все активнее будет закрепляться проамериканская политика. Варшава идет практически в шлейфе Дональда Трампа — как никто в Европе. Будут попытки согласовать размещение американской военной базы в Польше, будет развиваться польская часть противоракетной американской обороны.

Сложно сказать, как будут строиться отношения с Киевом. «ПиС» вполне может ввязаться и в антиукраинские авантюры. Хотя на словах Варшава поддерживает Киев, но на Зеленского пока смотрит с подозрением. И антиукраинской риторики станет больше с приходом в сейм праворадикалов, вовсе заявляющих, что главной угрозой для Польши является не Россия, а Украина.

И уж точно обострятся отношения с Евросоюзом. Парламент рассматривает реформу судебной системы, инициированную «ПиС», включающую замену нынешних судей и смену их полномочий, что сильно нервирует Европу. Это вызовет скандалы и склоки. Но на чрезмерную конфронтацию с ЕС Качиньский не пойдет, потому что намерен получить европейские субсидии на развитие сельского хозяйства. Он обещал фермерам, что будет доплачивать за каждую корову или свинью. Посмотрим, как он будет выходить из этого интересного положения.