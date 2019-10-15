Саламыч исполняет желания

Веселая игра, вторая подряд разгромная победа, досрочный выход из группы, хорошее настроение — что еще надо для того, чтобы с шутками и прибаутками подвести предварительные итоги и спокойно ждать последних матчей квалификационного турнира? Но вряд ли Станислав Черчесов шутил, когда сказал, что «главная задача — выиграть чемпионат Европы».

Конечно, главному тренеру могут припомнить эту фразу уже в ноябре, когда сборную России в Питере на предмет амбиций проверит сборная Бельгии. Но замах, согласимся, не просто крутой и несколько нагловатый, но и имеющий под собой некоторые основания. В конце концов, с таким запасом россияне проходили квалификацию лишь четверть века назад — правда, без продолжения в финальной части мундиаля-1994. Черчесов и не стал развивать тему, уточнив: «Мы не самая сильная команда. Самая сильная — Бельгия. Поэтому она на первом месте в рейтинге, а мы на сороковом каком-то… Наша сила в том, что мы понимаем, что умеем и что не умеем. И вот то, что не умеем, мы не делаем».

Вот так, умея то, что может, сборная России победила в семи матчах подряд с общим счетом 26:1, оформила выход в финальную часть за два тура до окончания квалификации и дожила до прямой конкуренции в борьбе за первое место с Бельгией. Которая туром раньше первой вышла на Евро, идет по максимальному графику набора очков, собираясь так и заканчивать. Шансов одолеть Эдена Азара с компанией немного, но лучшего экзаменатора придумать трудно, а очки россиянам куда нужнее: при жеребьевке финальной части хорошо бы оказаться если не в первой, то хотя бы во второй корзине. Да и в преддверии жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 неплохо было бы подняться повыше в рейтинге.

До жизни такой сборная дошла не так чтобы легко, но не без удовольствия. Во всяком случае, именно с удовольствием она сыграла в Москве с шотландцами один тайм, принесший четыре гола, а в Никосии — сразу оба тайма. Без везения, конечно, не обошлось, но в «Лужниках» на него пришлось изрядно потрудиться — вплоть до того момента, когда Артем Дзюба в борьбе с защитником поймал подачу Александра Головина с углового на ногу и с лету гвоздем вколотил мяч в сетку. Найти в толчее штрафной нужную ногу случается один раз на сто подач от углового флажка, и стойкие шотландцы настолько впечатлились, что быстро сникли.

Киприоты как-то держали удар даже после двух пропущенных за четверть часа голов и последующего удаления Костаса Лайфиса, но когда под занавес матча после углового навес Дениса Черышева нашел на этот раз голову Дзюбы, развалилась и сборная Рана Бен-Шимона. Вынужденное отсутствие на поле Марио Фернандеса, Дмитрия Баринова и Юрия Жиркова ничуть не снизило атакующий потенциал еще и потому, что хавбек «Валенсии» Денис Черышев с первых минут буквально затерзал оборону хозяев, отметившись двумя голами и двумя же голевыми пасами.

Что хорошо, то хорошо. На очевидную слабость соперников кивать не стоит — шотландцы и киприоты не настолько плохи, чтобы уступать безнадежно. Бен-Шимон после фиаско выразился исчерпывающе: «Россия примерно одинаково играет все матчи, она нас не удивила. Просто она сделала свою работу прекрасно».

Еще лучше сделала свою работу сборная Украины, только ей для досрочного выхода из группы с первого места пришлось побеждать в Киеве действующих чемпионов Европы португальцев во главе с Криштиану Роналду.

А Дзюба жег не только на поле, успев в микст-зоне подколоть дававшего интервью героя матча Черышева на испанском («дос голес, дос ассист, симпатико!»), воздать себе должное как ассистенту («такой вот я великодушный»), удивиться количеству российских болельщиков («может, на Кипре выходной сегодня?») и прокомментировать поставленную главным тренером задачу выиграть чемпионат Европы («если Саламыч сказал, значит, так и должно случиться»).

Перед Бельгией, да, пожалуй, и после нее так шутить не придется: одно дело, когда твою предсказуемую игру прочитывают киприоты, совсем другое — команда, за восемь матчей пропустившая один мяч (кстати, забил его в Брюсселе в стартовом матче квалификации Денис Черышев). Но ничего, останется еще визит в Сан-Марино, где Дзюба, если будет в добром здравии, может пополнить свой голевой счет и даже стать лучшим бомбардиром отборочного цикла (сейчас у Артема девять голов, у израильтянина Захави — десять).

Конечно, в Сан-Марино можно потренировать и план «Б» с кем-то из других форвардов, но Дзюба для Станислава Саламовича — важнее. Имеет право.