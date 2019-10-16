Воскресное утро для меня началось с многочисленных звонков и сообщений от друзей и знакомых: «Нам на работе дали приглашение на избирательный участок. Не знаешь, что за опрос? Где галочку ставить? Что за храм? Ты в курсе?»

Уже с восьми утра возле избирательных участков скапливались люди. Желающие принять участие в опросе держали в руках приглашения.

Приглашения екатеринбуржцам раздавали на работе. Навязываемая гражданская активность особенно видна в бюджетной сфере. Педагоги, медики, железнодорожники… На разных предприятиях цвет приглашения разный. Эти бумаги учитывает сотрудница фонда святой Екатерины, старательно заносит их в электронную таблицу, наглядно демонстрирующую, кто из работодателей воспринял административную «просьбу» с большей ответственностью.

— Нам сказали, что проголосовать нужно до полудня, иначе премии лишат, — ​рассказала Анастасия, школьная учительница. — ​Сейчас отправлю директрисе фото бюллетеня.

— А говорили, за что именно галочку ставить?

— Так вроде за приборостроительный завод…

Как рассказывают педагоги, директора раздавали приглашения всем учителям, а дальше начинался «сетевой маркетинг». Каждый учитель должен был сагитировать и раздать приглашения минимум пяти родителям. Не важно, за какую из площадок те хотят проголосовать, главное, чтобы вообще на опрос сходили.

Завлекали на избирательные участки памятными монетками. Именно из-за обещанных подарков большинство и пришли в дождливый воскресный день голосовать.

Те, кому монет не хватило, выстроились в очередь к представительнице фонда, чтобы оставить свои данные: фамилию, имя и номер телефона. Монеты им обещали вручить позже.

— Я голосовала за приборостроительный завод, — ​объяснила Анастасия, учительница. — ​Если церковь будет там, то для горожан еще и культурный центр построят. Я — ​за культуру! Если ее нам обещают только в связке с церковью, что поделать?

На участке часто звучат возгласы: «А почему нет графы «против церкви»?»

— Моему мужу церковь в центре даром не нужна, — ​возмущается Анна Осипова, медик. — ​Он поэтому вообще голосовать не пошел.

В послеобеденное время очереди по-прежнему большие. Уже видны люди без приглашений. Почти все они — ​за участок за Макаровским мостом.

— Мне церковь в центре не нужна, их и без этой там слишком много, — ​считает Алексей Лысаков. — ​Но я понимаю, что если не проголосовать, то ее обязательно воткнут вместо приборостроительного завода. Лучше пусть подальше от центра будет. Да и над территорией там стоит поработать, набережную облагородить.

Отсутствие графы «Против всех» объяснил Вадим Антошин, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга: «Мы выполняли наказ президента, который заявил, что место для храма должно определить большинство горожан. Вопрос о том, строить или нет, вообще не стоял. Стоял вопрос — ​где именно строить. Поэтому включать данную графу в опрос смысла не было».

Чтобы опрос считался состоявшимся, достаточно было услышать мнение 1% горожан, но благодаря административному ресурсу проголосовало в десять раз больше (почти 10%) жителей Екатеринбурга.

Опрос продлился до восьми часов вечера, после чего Александр Грезев, координатор ассоциации «Голос», заявил о небывалом административном ресурсе.

По его мнению, большинство вообще не понимало, о каком храме и о какой площадке под его строительство шла речь в опросе.

Официально никаких нарушений не зафиксировано. Владислав Постников, координатор местного отделения движения «Открытая Россия» провел эксперимент: попробовал проголосовать дважды. На экране компьютера его фамилия сразу же засветилась красным цветом — ​дважды проголосовать невозможно.

По мнению Владимира Винницкого, председателя региональной Общественной палаты, нарушений в процессе опроса не было, потому что это не политические выборы, здесь нет борьбы за власть, люди всего лишь выбирали площадку под строительство храма.

— Есть огромное количество граждан, которые мечтали о храме, — ​уверен Владимир Винницкий. — ​К сожалению, он не окажется на своем историческом месте, но пусть эта несправедливость останется на совести тех, кто не дал сделать это в свое время.

В результате подсчета голосов стало известно, что большинство горожан проголосовали за площадку на месте приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. В опросе участвовали 97 143 избирателя.