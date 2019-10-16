«Где галочку ставить?»
Почему на опросе о месте строительства храма в Екатеринбурге не было нарушений
Фото: Изольда Дробина
Изольда Дробина«Новая газета на Урале»
Воскресное утро для меня началось с многочисленных звонков и сообщений от друзей и знакомых: «Нам на работе дали приглашение на избирательный участок. Не знаешь, что за опрос? Где галочку ставить? Что за храм? Ты в курсе?»
Уже с восьми утра возле избирательных участков скапливались люди. Желающие принять участие в опросе держали в руках приглашения.
Приглашения екатеринбуржцам раздавали на работе. Навязываемая гражданская активность особенно видна в бюджетной сфере. Педагоги, медики, железнодорожники… На разных предприятиях цвет приглашения разный. Эти бумаги учитывает сотрудница фонда святой Екатерины, старательно заносит их в электронную таблицу, наглядно демонстрирующую, кто из работодателей воспринял административную «просьбу» с большей ответственностью.
— Нам сказали, что проголосовать нужно до полудня, иначе премии лишат, — рассказала Анастасия, школьная учительница. — Сейчас отправлю директрисе фото бюллетеня.
— А говорили, за что именно галочку ставить?
— Так вроде за приборостроительный завод…
Как рассказывают педагоги, директора раздавали приглашения всем учителям, а дальше начинался «сетевой маркетинг». Каждый учитель должен был сагитировать и раздать приглашения минимум пяти родителям. Не важно, за какую из площадок те хотят проголосовать, главное, чтобы вообще на опрос сходили.
Завлекали на избирательные участки памятными монетками. Именно из-за обещанных подарков большинство и пришли в дождливый воскресный день голосовать.
Те, кому монет не хватило, выстроились в очередь к представительнице фонда, чтобы оставить свои данные: фамилию, имя и номер телефона. Монеты им обещали вручить позже.
— Я голосовала за приборостроительный завод, — объяснила Анастасия, учительница. — Если церковь будет там, то для горожан еще и культурный центр построят. Я — за культуру! Если ее нам обещают только в связке с церковью, что поделать?
На участке часто звучат возгласы: «А почему нет графы «против церкви»?»
— Моему мужу церковь в центре даром не нужна, — возмущается Анна Осипова, медик. — Он поэтому вообще голосовать не пошел.
В послеобеденное время очереди по-прежнему большие. Уже видны люди без приглашений. Почти все они — за участок за Макаровским мостом.
— Мне церковь в центре не нужна, их и без этой там слишком много, — считает Алексей Лысаков. — Но я понимаю, что если не проголосовать, то ее обязательно воткнут вместо приборостроительного завода. Лучше пусть подальше от центра будет. Да и над территорией там стоит поработать, набережную облагородить.
Отсутствие графы «Против всех» объяснил Вадим Антошин, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга: «Мы выполняли наказ президента, который заявил, что место для храма должно определить большинство горожан. Вопрос о том, строить или нет, вообще не стоял. Стоял вопрос — где именно строить. Поэтому включать данную графу в опрос смысла не было».
Чтобы опрос считался состоявшимся, достаточно было услышать мнение 1% горожан, но благодаря административному ресурсу проголосовало в десять раз больше (почти 10%) жителей Екатеринбурга.
Опрос продлился до восьми часов вечера, после чего Александр Грезев, координатор ассоциации «Голос», заявил о небывалом административном ресурсе.
По его мнению, большинство вообще не понимало, о каком храме и о какой площадке под его строительство шла речь в опросе.
Официально никаких нарушений не зафиксировано. Владислав Постников, координатор местного отделения движения «Открытая Россия» провел эксперимент: попробовал проголосовать дважды. На экране компьютера его фамилия сразу же засветилась красным цветом — дважды проголосовать невозможно.
По мнению Владимира Винницкого, председателя региональной Общественной палаты, нарушений в процессе опроса не было, потому что это не политические выборы, здесь нет борьбы за власть, люди всего лишь выбирали площадку под строительство храма.
— Есть огромное количество граждан, которые мечтали о храме, — уверен Владимир Винницкий. — К сожалению, он не окажется на своем историческом месте, но пусть эта несправедливость останется на совести тех, кто не дал сделать это в свое время.
В результате подсчета голосов стало известно, что большинство горожан проголосовали за площадку на месте приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. В опросе участвовали 97 143 избирателя.
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