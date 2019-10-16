Помогите найти друга

Помогите найти пропавшего человека, дорогого друга! Богатов Дмитрий Борисович, известный многим под прозвищем «Канада».

Дима — среднего роста, крепкого телосложения, носит очки прямоугольной формы, короткая стрижка, волосы темные с проседью, выглядит на свои уверенные 50 лет, курит. Одет в джинсы и косуху либо куртку/жилетку на толстовку. На спине между лопаток тату: «космос под кожей». Живет в Перово, на улице Металлургов, имеет дачу под Шатурой, мог поехать в уединенный отдых по России, на авто-мото-соревнования, куда-то в гости на дачу. Дима автолюбитель и байкер со стажем, увлекается восстановлением необычных машин. Летом лишился постоянного заработка, жаловался на одиночество и неудачные попытки устроиться на работу, был в затяжной депрессии, отказывался обращаться к специалисту. Последний раз выходил на связь с родственницей по телефону 30 сентября (по некоторым данным 1 октября).

Очень просим всех, кто может иметь любые сведения о Диме, сообщить +79152190325