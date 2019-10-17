Влад ДокшинМария ЕфимоваГлеб Лиманский«Новая газета»
Сначала Аня вместе с мамой и родственниками поехала в ЗАГС, где были заполнены все предварительные документы, после чего вся процессия с двумя сотрудницами ЗАГСа отправилась в СИЗО. К «Матросской Тишине» невеста приехала примерно в 11 утра, она была одета в длинное белое платье. Там Павликову встретила группа поддержки, в том числе бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. Всего у СИЗО в качестве «гостей» было около 20 человек.
Перед тем как Аня зашла в СИЗО, Миняйло сыграл на гитаре и спел песню «Нет ничего, кроме любви». «Когда ты поставишь меня к стене — меня и всех тех, кто сыт войной, — я буду спокоен, я буду почти готов», — пел он, перебирая струны.
Адвоката Константина Котова Марию Эйсмонт на церемонию в СИЗО не пустили. Невеста прошла через очередь в «Матросской Тишине» и вышла оттуда уже с кольцом. В здании Аня пробыла недолго — не больше 20 минут. «Они обменялись кольцами, поцеловались. Правда, Костино кольцо, естественно, отдали, потому что там нельзя с кольцом», — говорит «Новой» мама Ани Юлия Павликова. После выхода из здания СИЗО Аня рассказала сестре Анастасии, что ее мужу поставили штамп в паспорт до того, как он сказал «да», но «вроде все прошло нормально».
После церемонии Павликова поехала в ЗАГС, чтобы поставить печать и забрать оригиналы документов о регистрации брака. Затем, в день своей свадьбы, Аня поехала в суд — в 14.00 в Люблинском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу «Нового величия».
О том, что Павликова и Котов решили пожениться, стало известно 14 октября. Тогда Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор Котова и оставил решение Тверского суда Москвы, приговорившего его к четырем годам колонии, без изменений. Юлия Павликова говорила, что Котов был одним из первых, кто поддержал Аню, когда ее арестовали. После того как Павликову перевели под домашний арест, они общались с Котовым во время прогулок.
Приговор Котову вынесли в начале сентября, его признали виновным в неоднократном нарушении закона о митингах (ст. 212.1 УК). Константин стал вторым осужденным по этой статье. Его дело расследовали в рекордные сроки:
13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Суд рассматривал дело в течение двух дней.
Котова обвинили в том, что на него не менее трех раз составляли протоколы по статье 20.2 КоАП из-за нарушений на публичных мероприятиях:
- 13 мая его арестовали на пять суток за участие в акции «В защиту Нового поколения» у здания ФСБ;
- 12 июня его задержали на акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, а позже оштрафовали на 15 000 рублей;
- 24 июля Константина арестовали на 10 суток за призыв в фейсбуке выйти 19 июля на Трубную площадь из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Анну Павликову и еще семерых фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК). Признательные показания дал только Павел Ребровский, которого в апреле приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Позже он отказался от показаний и заявил, что на предварительном следствии его допрашивали под давлением, а следователь обещал ему условный срок. Из-за этого Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, другие фигуранты дела вину не признали.
По версии следствия, фигуранты дела «Нового величия» якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако сторона защиты настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.
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