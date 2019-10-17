Высотки на костях

Фото предоставлено активистами

Архангельские ученые обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с письмом о «бесконтрольном уничтожении культурного наследия». По словам подписантов, архангельские стройки не впервые стирают с лица земли исторические памятники.

Сейчас в центре города возводится жилая многоэтажка — ценой уничтожения культурного слоя на месте монастыря, с которого начался Архангельск.

Документ подписали профессора Северного арктического федерального университета Михаил Супрун, Татьяна Трошина, Василий Матонин, Наталья Дранникова, Елена Галимова, директор университетского центра «Археология Севера» Мария Шульгина, доктор культурологии профессор Людмила Попова, кандидат искусствоведения Михаил Мильчик. Копия документа — в распоряжении «Новой».

10-этажный жилой комплекс River Park по проекту финского архитектора Юкки Тикканена в 2022–2023 годах вырастет на пересечении набережной Северной Двины и улицы Урицкого. На сайте компании предлагаются квартиры бизнес-класса по почти московским ценам от 2,3 млн рублей за 27-метровую студию до 10,8 млн рублей за четырехкомнатную квартиру. Участок строительный холдинг «Аквилон-Инвест» купил на открытом аукционе.

Фото предоставлено активистами

Как сообщает портал 29.ru, на этом месте стояли четыре аварийных «деревяшки», которые застройщик расселил и разобрал за свои деньги. Разрешение на строительство компании «Бизнесстрой» («дочки» «Аквилон-Инвеста») выдано городской администрацией 28 мая этого года на основании положительного заключения строительной экспертизы.

Угол набережной Северной Двины и улицы Урицкого (бывшей Архиерейской) не простое пересечение улиц: предположительно здесь в 1641 году была учреждена царским указом Михайло-Архангельская обитель. Прежде монастырь Михаила Архангела, датируемый XII веком, располагался на мысе Пур-Наволок. После пожара его перенесли в урочище Нячеры. А потом вокруг вырос город, считающий Михаила Архангела своим небесным патроном. На месте деревянного храма был выстроен белокаменный собор.

Что, впрочем, не помешало добропорядочным горожанам в 30-е годы монастырь разрушить «до основанья». А затем — 90 лет спустя — на месте фундаментов монастырских построек и следов некрополя вырыть котлован под жилую высотку. Неистребима тяга русского человека устроить стройку на месте кладбища. 28 августа начались земляные работы.

Из письма министру культуры «В отвалах траншей оказались монастырские кованые предметы, кирпичи с клеймами, строительные детали из обработанного камня, валуны от ограды монастыря и другие элементы монастырских строений. Археологическому объекту, столь значимому для истории города, нанесен непоправимый урон».

Застройщик настаивает: ничего не нарушал, действует в рамках закона, а скандал только ставит под угрозу сроки строительства и нарушает права людей, которые уже заплатили за будущие квартиры. «Во время земляных работ в сквере на набережной Северной Двины напротив домов № 4 и № 6, где раньше, возможно, находился комплекс зданий Михайло-Архангельского монастыря, в земле нашли некие «кирпичи старого образца» и «кованые изделия». Кто конкретно их нашел? Пока неизвестно. Непонятно, и зачем посторонние люди оказались в зоне проведения работ», — говорится в присланном в «Новую» в ответ на наш запрос пресс-релизе компании.

В документе также содержится напоминание, что «участок, на котором ведется строительство, не относится к землям, границы которых утверждены как территории, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия».

Правда, на чем основан последний тезис, неясно: в письме за подписью руководителя областной инспекции по охране культурного наследия Ивченко указано, что ни застройщик, ни собственник участка с запросами о наличии или отсутствии объектов культурного наследия или обладающих признаками таковых попросту не обращались.

И экспертиза соответствующая не проводилась. А значит, выводы такого рода могли быть сделаны разве что на глаз.

Более того, участок, на котором строится жилой комплекс, относится, как отмечается в письме ученых (не отрицает этого и мэрия Архангельска), к зоне археологического наблюдения категории «Б». Это означает, что любое строительство здесь должно предусматривать меры по сохранению исторических объектов. Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия», если в ходе земляных работ обнаруживается нечто, обладающее признаками объекта археологического наследия, заказчик и подрядчик указанных работ обязаны незамедлительно их приостановить и уведомить о случившемся региональный минкульт, который определит, имеется ли у обнаруженного объекта историко-культурная ценность. Ничего этого в случае со строительством на Урицкого не сделано.

Археологические находки на месте земляных работ. Фото предоставлено активистами

Андрей Петров, член Архангельского археологического общества, рассказывает: «Первые сообщения в прессе о выделении участка под застройку появились зимой. С весны на участке, отведенном под хозяйственное освоение, начали сносить деревянные дома. К архангельским археологам запроса на проведение государственной историко-культурной экспертизы не поступало. Археологические раскопки прежде там не проводились. При этом предварительные данные относительно места расположения монастыря у научного сообщества есть.

Весь этот квартал имеет важное историческое значение, так как не только внутри, но и за пределами ограды располагалась инфраструктура монастыря, а также другие объекты разных эпох.

Достоверно определить границы предполагаемого памятника можно только на основании локальных земляных работ (археологической разведки, т.е. закладки шурфов)».

Летом, когда на предполагаемой территории монастыря начали рыть котлован, активисты обратились в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области, областную и Генеральную прокуратуру, федеральный минкульт. Инспекция подтвердила, что историко-культурная экспертиза участка не проводилась, но заявила, что не вправе приостановить работы — так как территория не включена в список выявленных объектов культурного наследия.

Тут необходимо небольшое пояснение. Памятник — исторический он или археологический — ставится под госохрану не сразу. Вначале дом, храм или некрополь вносят в список выделенных, затем проводят экспертизу, которая определяет, действительно ли находка представляет ценность. И либо вносят в реестр памятников, либо отказывают в таком статусе. Важный нюанс — все это время объект охраняется государством — пока не будет принято отрицательное решение относительно его ценности. И это сейчас — единственный законный путь сохранения монастырской территории. Но в список выделенных памятник может добавить «уполномоченный орган».

А это — внимание — инспекция по охране памятников, та самая, которая не может остановить стройку, так как территория монастыря в этот список не входит. Круг замкнулся.

Впрочем, осмотрев участок, инспекторы отправили застройщику предостережение о недопустимости нарушения требований режима использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия. Ведомство признало, что строительство без проведения историко-культурной экспертизы — это административное правонарушение, составлен протокол. А замглавы архангельской администрации Шапошников, которому в итоге спустили для ответа обращение в Генпрокуратуру, не нашел никаких нарушений закона в выдаче разрешения на строительство на возможной территории некрополя. И было бы странно, если бы нашел: тогда получилось бы, что мэрия, выдавшая это самое разрешение, сама себя высекла.

Археологические находки на месте земляных работ. Фото предоставлено активистами

В строительной компании ставят под сомнение нахождение будущего комплекса на территории монастыря. Ссылаются при этом на данные георадарного исследования, выполненного в августе этого года специалистами ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт Специальных методов исследования). «Инженерно-геофизическое обследование участка между ул. Урицкого (ранее ул. Архиерейской) и Северодвинским железнодорожным мостом было проведено в августе на основании действующего открытого листа на право проведения археологических полевых работ. Всего было выполнено 76 георадарных профилей площадной съемки.

В итоге можно сделать предварительный вывод о том, что территория монастыря, в том числе и монастырская ограда, находятся за пределами участка, отведенного для строительства жилого комплекса River Park. При этом имеются основания полагать, что остатки фундамента Михайло-Архангельского кафедрального собора расположены под домами № 4, к. 1 и № 6, к. 1 по Набережной Северной Двины. Таким образом, получается, что для проведения полномасштабных археологических исследований, по итогам которых предлагается «раскрытые фундаменты монастырских строений сохранить под ударопрочным стеклянным саркофагом», необходимо расселить и разобрать как минимум два существующих пятиэтажных жилых дома», — говорится в пресс-релизе «Аквилон-Инвеста».

Однако на исследование того же института ссылаются защитники территории. Они утверждают, что исследование на смежной со стройплощадкой территории специалисты ВНИИСМИ провели по заказу архангельской митрополии.«Замеры предстоит еще обрабатывать. Но первичные результаты измерений и профессиональный опыт исследователей позволяют сделать определенный вывод: здесь, на месте бывшего монастыря, залегает насыщенный исторический культурный слой, — пишет архангельский литератор и краевед Михаил Попов. — То же самое, без сомнения, находится и на территории новостройки, здесь под тонким слоем земли сохранились остатки монастырских строений. Стройка закрыта непроницаемым забором и охраняется от посторонних глаз как стратегический объект.

Но в кузовах КамАЗов, вывозящих грунт из котлована, отчетливо видны кирпичи и даже целые кирпичные блоки — остатки фундаментов и стен».

Фото предоставлено активистами

«Есть ли культурный слой за пределами участка для строительства жилого комплекса River Park и какую ценность он представляет — ответ могут дать только специалисты. Что касается территории, где идет строительство, то еще в 2016 году, до его начала, на данном участке были выполнены археологические научно-исследовательские работы, и они не выявили объектов культурного наследия. Мы получили разрешение на строительство на основании действующего законодательства, — говорит генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков. — У нас задача одна — объект должен быть построен в нормативные сроки и подключен ко всем инженерным сетям к моменту его ввода в эксплуатацию, а дольщики должны получить ключи от квартир».

Финансовые интересы застройщика можно понять. А вот позицию архангельских властей, спровоцировавших очередной федеральный скандал, понять сложнее. В случае победы защитников исторического наследия очевидна перспектива судебных исков от инвестора и дольщиков. В случае поражения не исключено, что элитное жилье появится на месте старого кладбища и храмовых построек.

В археологическом обществе уверены, что котлован уже уничтожил культурные напластования на участке на перекрестке Урицкого и набережной.

«Мы никогда не узнаем, что там находилось. Однако еще можно спасти оставшееся», — говорит Андрей Петров. И добавляет: подобные случаи вошли в систему.

В Архангельске нет денег на строительство социального жилья, и, чтобы не попасть под критику федерального центра, чиновники отдают вопросы расселения «деревяшек» в частные руки. А за это передают тем же частникам под застройку территорию исторического центра.

Правда, кирпичи оскверненного храма однажды уже пошли «на благо народного хозяйства» — в 30-е именно из них строили окрестные дома. Так что немудрено, если небесный покровитель и впрямь оставил Архангельск. Есть, правда, вероятность, что против строительства на монастырской земле встанет влиятельное архангельское духовенство. Но не исключено, что и тут перевесит деловой подход — на набережной быстрыми темпами строится новый кафедральный собор, тоже в честь Михаила Архангела.