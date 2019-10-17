Стимул уволиться

Городская клиническая больница №6 в Челябинске. Фото: maps.yandex.ru

Бунт нижнетагильских хирургов, в августе этого года написавших заявления об увольнении из-за зарплат в 20–25 тысяч рублей, дал импульс целой серии акций протеста медиков. В Перми объявили бессрочную забастовку врачи больницы № 6, в Губахе медики отказались от совместительства, требуя повысить зарплаты и устранить кадровый дефицит. В Сатке и поселке Октбярьском Челябинской области массово подали заявления об увольнении сотрудники скорой помощи. Наконец, в начале недели стало известно о бунте врачей курганского тубдиспансера.

И вот в четверг — новые сводки: из травмпункта челябинской ГКБ № 6 уволились травматологи. По информации издания 74.ru, речь идет о трех врачах.

— Действительно, увольнения были, — подтвердил «Новой газете» собеседник в больнице. — Но произошли они не в один день и не только в травматологии. Были уволившиеся анестезиологи, были медсестры. За последние полгода человек десять уволилось.

По словам собеседника «Новой», недовольство в больнице назревало с марта: тогда медучреждение перешло на новую систему оплаты труда.

— Нам повысили оклады, но при этом отменили почти все стимулирующие выплаты. Раньше у меня оклад мог быть 11 000 рублей, а за счет стимулирующих я добирал до 35 000.

Теперь у меня оклад 25 000 рублей, и ничего сделать с этим я не могу: только брать вторую ставку и работать за двоих.

Уволившиеся травматологи, по словам их коллег, на руки могли получать около 40 000 рублей. Но за эти деньги им приходилось постоянно брать на себя ночные дежурства.

— Сейчас по ночам, насколько я знаю, работает один травматолог, которому помогают врачи хирургического отделения. В принципе, эта схема имеет право на жизнь: в травмпункте преимущественно проводится диагностика, и с этим хирурги справляются, — говорит сотрудник больницы. — Другое дело, что для хирурга травмпункт — все равно дополнительная нагрузка, и непонятно, в каком состоянии он потом приходит к своим пациентам, как потом оперирует.

Собеседники «Новой» в ГКБ № 6 отмечают, что массовых увольнений врачей можно было избежать, если бы медикам вернули стимулирующие выплаты. В мае этого года соответствующее требование к администрации больницы выдвинула прокуратура Металлургического района Челябинска. Однако возвращения выплат не произошло.

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В пресс-службе челябинской больницы № 6 не смогли оперативно ответить на вопросы «Новой» об уволившихся врачах. Ответ на официальный запрос будет опубликован по получении. Пресс-секретарь больницы Екатерина Долдина лишь отметила, что уволились два, а не три травматолога.

В городском управлении здравоохранения также подтвердили, что уволившихся травматологов двое. При этом один из них, по словам чиновников, продолжает работать в травмпункте «на условиях внешнего совместительства». Прием пациентов, утверждают в горздраве, ведут не хирурги, а другие травматологи — из травматологического отделения.

Судя по списку вакансий, в ГКБ № 6 — одной из крупнейших больниц Челябинска, не хватает терапевтов, хирургов, онкологов, травматологов, отоларингологов, пульмонологов, ревматологов, эндокринологов, офтальмологов, фельдшеров и медсестер.