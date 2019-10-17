ХЗБ возвращается

Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович вместе с представителями инициативной группы жителей шестого избирательного округа Москвы 17 октября подал в мэрию более 15 000 подписей против строительства огромного жилого комплекса на месте Ховринской заброшенной больницы.

В одном из своих интервью заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин недавно заявил, что «на месте бывшей Ховринской больницы запланирован объем жилья, часть из которого пойдет под реновацию; все решения приняты, мы полным ходом проектируем». Тогда никто из жителей района не обратил внимания на его слова. Адрес по улице Клинской, вл.2, где раньше стояла больница, не указан в списке стартовых площадок реновации. Да и, согласно Генеральному плану Москвы, эта зона вообще не предназначена для строительства многоэтажных зданий. Теперь жители уверены: это решение может привести к катастрофе.

В начале сентября жители района увидели, что на территорию ХЗБ пригнали технику, рабочие начали рыть котлован. Выяснилось: мэрия отдала этот участок под строительство высоток якобы по программе реновации. «Это было неожиданно. Никаких публичных слушаний не проводилось, — рассказала «Новой» Татьяна из инициативной группы жителей Ховрино. — Нас никто не поставил в известность. Строить там категорически нельзя».

«Все разговоры, что на месте Ховринской больницы будет реновация, — неправда. Чтобы там выстояли высотки, сваи нужно вбивать чуть ли не до ядра Земли — из-за речки Лихоборки, которая протекает под землей.

Дома получатся «золотые», — говорит «Новой» Бунимович. — Более того, в Ховрино уже переполнены школы и детские сады, и нет никакой социальной инфраструктуры, чтобы обеспечить такой огромный жилой комплекс. Вместо него мы предлагаем свой план благоустройства территории — социально-культурный проект «Ховринка».

Рекреационный проект «Ховринка», в поддержку которого уже собрано 15 тысяч подписей за три недели, предполагает освобождение реки Лихоборки из коллектора и восстановление пруда, а затем обустройство парка вокруг водоемов. На территории парка расположатся библиотеки и коворкинги, открытые мастерские и рыночная площадь, а зимой будут обустроены каток и хоккейная площадка.

«Строить огромный комплекс на этой территории категорически нельзя из-за соображений безопасности, а вот обустроить район можно, ведь у нас кроме старой библиотеки вообще нет культурных пространств», — говорит Татьяна из инициативной группы, отмечая, что проект «Ховринка» нравится им куда больше.

Напомним, Ховринскую больницу начали строить еще в 80-х годах. Это был грандиозный по своим масштабам проект на 1300 койкомест. Однако стройку было решено заморозить. Стало ясно: огромное здание на этом месте возвести невозможно — из-за реки Лихоборки, заключенной в коллектор, на определенном этапе строительства под фундаментом стал резко проседать грунт. Грандиозный проект превратился в столь же грандиозный недострой. С годами больница и пустынная территория вокруг приобрела зловещее обозначение ХЗБ и дурную репутацию опасной зоны, где коротали свое время подростки из неблагополучных семей. Снести ХЗБ удалось только в 2018 году после череды страшных смертей подростков на этой территории и последовавшей за этим широкой общественной кампании.

Жители района опасаются, что строительство огромного жилого комплекса в итоге окончится печально и приведет к возрождению территории под названием ХЗБ — возможно, тоже заброшенной. Поэтому по выходным они будут продолжать выходить на акции в поддержку паркового проекта «Ховринка» и ждать ответа мэрии Москвы и Марата Хуснуллина на их предложение.