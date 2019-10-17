ХЗБ возвращается
На месте печально известной Ховринской заброшенной больницы власти Москвы хотят построить огромный жилой комплекс. Жители в ужасе.
Ховринская заброшенная больница. Фото: РИА Новости
Дарья Зеленая«Новая газета»
Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович вместе с представителями инициативной группы жителей шестого избирательного округа Москвы 17 октября подал в мэрию более 15 000 подписей против строительства огромного жилого комплекса на месте Ховринской заброшенной больницы.
В одном из своих интервью заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин недавно заявил, что «на месте бывшей Ховринской больницы запланирован объем жилья, часть из которого пойдет под реновацию; все решения приняты, мы полным ходом проектируем». Тогда никто из жителей района не обратил внимания на его слова. Адрес по улице Клинской, вл.2, где раньше стояла больница, не указан в списке стартовых площадок реновации. Да и, согласно Генеральному плану Москвы, эта зона вообще не предназначена для строительства многоэтажных зданий. Теперь жители уверены: это решение может привести к катастрофе.
В начале сентября жители района увидели, что на территорию ХЗБ пригнали технику, рабочие начали рыть котлован. Выяснилось: мэрия отдала этот участок под строительство высоток якобы по программе реновации. «Это было неожиданно. Никаких публичных слушаний не проводилось, — рассказала «Новой» Татьяна из инициативной группы жителей Ховрино. — Нас никто не поставил в известность. Строить там категорически нельзя».
«Все разговоры, что на месте Ховринской больницы будет реновация, — неправда. Чтобы там выстояли высотки, сваи нужно вбивать чуть ли не до ядра Земли — из-за речки Лихоборки, которая протекает под землей.
Дома получатся «золотые», — говорит «Новой» Бунимович. — Более того, в Ховрино уже переполнены школы и детские сады, и нет никакой социальной инфраструктуры, чтобы обеспечить такой огромный жилой комплекс. Вместо него мы предлагаем свой план благоустройства территории — социально-культурный проект «Ховринка».
Рекреационный проект «Ховринка», в поддержку которого уже собрано 15 тысяч подписей за три недели, предполагает освобождение реки Лихоборки из коллектора и восстановление пруда, а затем обустройство парка вокруг водоемов. На территории парка расположатся библиотеки и коворкинги, открытые мастерские и рыночная площадь, а зимой будут обустроены каток и хоккейная площадка.
«Строить огромный комплекс на этой территории категорически нельзя из-за соображений безопасности, а вот обустроить район можно, ведь у нас кроме старой библиотеки вообще нет культурных пространств», — говорит Татьяна из инициативной группы, отмечая, что проект «Ховринка» нравится им куда больше.
Напомним, Ховринскую больницу начали строить еще в 80-х годах. Это был грандиозный по своим масштабам проект на 1300 койкомест. Однако стройку было решено заморозить. Стало ясно: огромное здание на этом месте возвести невозможно — из-за реки Лихоборки, заключенной в коллектор, на определенном этапе строительства под фундаментом стал резко проседать грунт. Грандиозный проект превратился в столь же грандиозный недострой. С годами больница и пустынная территория вокруг приобрела зловещее обозначение ХЗБ и дурную репутацию опасной зоны, где коротали свое время подростки из неблагополучных семей. Снести ХЗБ удалось только в 2018 году после череды страшных смертей подростков на этой территории и последовавшей за этим широкой общественной кампании.
Жители района опасаются, что строительство огромного жилого комплекса в итоге окончится печально и приведет к возрождению территории под названием ХЗБ — возможно, тоже заброшенной. Поэтому по выходным они будут продолжать выходить на акции в поддержку паркового проекта «Ховринка» и ждать ответа мэрии Москвы и Марата Хуснуллина на их предложение.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.