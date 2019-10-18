Сделка Британия — ЕС состоялась

Из всех собравшихся в четверг в зале Европейского совета в Брюсселе самым счастливым выглядел британский премьер Борис Джонсон. Со своего брифинга, завершившего день, он буквально сбежал, выступив с короткой пламенной речью, ответив на пару вопросов и десяток раз извинившись. Торопился на ужин с лидерами стран ЕС, как на собственную свадьбу.

Фото: EPA

взгляд из брюсселя



День начался с одновременного появления твитов Джонсона и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Они объявили, что сделка достигнута и открыт путь к цивилизованному разводу между Соединенным Королевством и континентальной Европой. К расторжению брака, продлившегося 46 лет.

В полдень на пресс-конференции главного переговорщика ЕС по «Брекситу» Мишеля Барнье был аншлаг. Он рассказал в общих чертах о соглашении, без которого выход Великобритании из ЕС стал бы хаосом — экономическим, административным и гуманитарным.

Главным препятствием на пути к соглашению оставалась проблема «бэкстопа» — режима границы между Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства, и членом ЕС Ирландией. Избежать появления «жесткой» границы с КПП, таможенными постами и прочими атрибутами территориального разделения значило сохранить мир и стабильность, которые воцарились на острове благодаря Соглашению Страстной пятницы 1998 года.

Решающее отличие прежней версии — в согласии Джонсона на таможенные проверки в пунктах въезда в Северную Ирландию. Этот компромисс позволит избежать пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией и обеспечит целостность единого рынка.

Сделка похоронила формулу «бэкстоп», при которой Северная Ирландия на какое-то время оставалась бы в таможенной зоне ЕС. «Бэкстоп» в прежнем проекте породил правительственный кризис в Великобритании и отставку правительства Терезы Мэй.

Британский парламент отвергал любую степень потери суверенитета Лондона над Северной Ирландией. Для Брюсселя же «красной линией» была целостность единого рынка ЕС.

Неконтролируемая граница между ЕС и Великобританией в Ольстере могла бы стать «черной дырой» контрабанды глобального масштаба.

Вместо «бэкстопа» предложена формула, которая сохранит Северную Ирландию в таможенной зоне Великобритании. Новый компромисс устанавливает особые таможенные правила для товаров, прибывающих с основной территории Великобритании и из третьих стран в Северную Ирландию в зависимости от того, суждено этим товарам остаться там или проследовать дальше на единый европейский рынок. Последние будут облагаться пошлинами ЕС. Фактически это равносильно проведению таможенной границы ЕС по Ирландскому морю.

В ответ на заданный вопрос глава переговорной делегации ЕС допустил, что, конечно, есть риск просачивания товаров через Северную Ирландию на единый рынок ЕС. Но, во-первых, создается специальная контрольная структура, во-вторых, им можно пренебречь.

Предусмотрен также механизм «согласия» властей Северной Ирландии для продолжения применения определенных правил ЕС в этой британской провинции по истечении четырех лет после реализации соглашения.

Сделка открывает пути к переговорам о новых отношениях между ЕС и Великобританией, которая, по словам Барнье, остается «другом, партнером и союзником». Джонсон тоже не сомневается, что Британию связывают с континентальной Европой «множество общих приоритетов».

Новые отношения, по словам Барнье, будут включать широкомасштабное соглашение о свободной торговле, соглашение по услугам, которое превосходило бы уровень ВТО, эквивалентность для компаний, предоставляющих финансовые услуги, свободное передвижение капитала, безвизовый режим для краткосрочных поездок, примерно равные условия игры с общими высокими стандартами в части государственной помощи, конкуренции, социального обеспечения, налогообложения и охраны окружающей среды. Если сделку одобрит британский парламент, то переговоры о новых отношениях между ЕС и Британией начнутся сразу после 1 ноября.

Главный вопрос, который был задан журналистами переговорщику Барнье, насколько вероятно одобрение сделки британским парламентом.

— Да, у нас есть уже опыт. Мой темперамент горца предполагает сдержанность. Но в этих переговорах приходилось сдерживать эмоции. И я осторожен в прогнозах.

Премьер Джонсон приехал в дом Европейского совета, когда весть уже заполнила информационное пространство. Он влился в компанию лидеров стран ЕС, пожимал им руки, демонстрируя приподнятое настроение. Смеялся и шутил с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Свой в доску рубаха-парень.

Потом оставил всю компанию, чтобы 27 лидеров стран-членов ЕС смогли официально благословить сделку. После часа обсуждения национальные лидеры выпустили совместное заявление, в котором Евросоюз говорил «да».

«Сейчас для нас настал момент, чтобы завершить Brexit, а затем вместе работать над построением будущего партнерства, которое, я думаю, может стать исключительно позитивным как для Великобритании, так и для ЕС», — сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с Юнкером перед началом саммита.

Они фотографировались потом на фоне двух флагов — синего с золотыми звездами полотнища ЕС и «юнион джека».

Если из Джонсона выпирала радость, то постное выражение лица Юнкера говорило об обратном.

«Мы готовы к ратификации: логистически, политически, технически, сейчас мяч находится в британском лагере», — сказал председатель Евросовета Дональд Туск. Он не выглядел столь счастливым, как Джонсон, записав определенно в сторонники тех 48% британцев, которые голосовали против Брексита.

«Теперь мяч на стороне британского парламента», — сказал он, подразумевая, что с Европарламентом, уже уставшим от Брексита, проблем не будет.

Тем не менее, пока Вестминстер не проголосует за новое соглашение, за две недели до выхода Британии из крупнейшего в мире торгового блока, сохраняется неопределенность. По-прежнему возможны варианты — от упорядоченного расставания до хаотического бегства или даже организации другого референдума, который может все полностью изменить.

Александр Минеев, соб. корр. «Новой»,

Брюссель