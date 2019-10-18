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В СИЗО глушили крики Беглеца. Видео

Громкая музыка не помешала фигуранту «московского дела» услышать поздравления от жены. Она кричала под окнами изолятора

Общество

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Видео: Татьяна Васильчук, Глеб Лиманский / «Новая газета»


Сегодня день рождения одного из фигурантов «московского дела» Данила Беглеца. Его жена Диана приехала к СИЗО-3 Москвы, где сейчас находится Данил в ожидании этапа, и встала под окнами. В руках у нее был плакат с поздравлением: «С днем рождения, любимый папа и муж». Полиция запретила его разворачивать.

Вскоре стало известно, что Данила переводят в другую камеру.

Тогда Диана встала напротив окон, которые выходят на дорогу, и начала кричать мужу.

Он крикнул ей в ответ.

Но почти сразу на территории СИЗО включили громкую музыку. Полицейские сказали Диане, что звук не уменьшат, пока она не уедет.

«Главное, что он меня услышал» — говорит Диана.

дело беглеца
 

Данила Беглеца осудили на 2 года колонии за попытку помешать полицейскому грубо задержать участника массовых акций протеста в Москве 27 июля. Беглеца обвиняют в причинении физических страданий представителю власти. Апелляция в Мосгорсуде оставила приговор в силе. У Беглеца осталась жена и двое маленьких детей. Читатели «Новой» пишут письма в его поддержку, а сам Беглец разыскивает свидетелей эпизода, когда он одернул полицейского за руку, пытаясь помочь человеку.

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Теги:
«московское дело», беглец

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