В СИЗО глушили крики Беглеца. Видео
Громкая музыка не помешала фигуранту «московского дела» услышать поздравления от жены. Она кричала под окнами изолятора
Татьяна ВасильчукГлеб Лиманский«Новая газета»
Сегодня день рождения одного из фигурантов «московского дела» Данила Беглеца. Его жена Диана приехала к СИЗО-3 Москвы, где сейчас находится Данил в ожидании этапа, и встала под окнами. В руках у нее был плакат с поздравлением: «С днем рождения, любимый папа и муж». Полиция запретила его разворачивать.
Вскоре стало известно, что Данила переводят в другую камеру.
Тогда Диана встала напротив окон, которые выходят на дорогу, и начала кричать мужу.
Он крикнул ей в ответ.
Но почти сразу на территории СИЗО включили громкую музыку. Полицейские сказали Диане, что звук не уменьшат, пока она не уедет.
«Главное, что он меня услышал» — говорит Диана.
дело беглеца
Данила Беглеца осудили на 2 года колонии за попытку помешать полицейскому грубо задержать участника массовых акций протеста в Москве 27 июля. Беглеца обвиняют в причинении физических страданий представителю власти. Апелляция в Мосгорсуде оставила приговор в силе. У Беглеца осталась жена и двое маленьких детей. Читатели «Новой» пишут письма в его поддержку, а сам Беглец разыскивает свидетелей эпизода, когда он одернул полицейского за руку, пытаясь помочь человеку.
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