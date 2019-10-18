В СИЗО глушили крики Беглеца. Видео



Сегодня день рождения одного из фигурантов «московского дела» Данила Беглеца. Его жена Диана приехала к СИЗО-3 Москвы, где сейчас находится Данил в ожидании этапа, и встала под окнами. В руках у нее был плакат с поздравлением: «С днем рождения, любимый папа и муж». Полиция запретила его разворачивать.

Вскоре стало известно, что Данила переводят в другую камеру.

Тогда Диана встала напротив окон, которые выходят на дорогу, и начала кричать мужу.

Он крикнул ей в ответ.

Но почти сразу на территории СИЗО включили громкую музыку. Полицейские сказали Диане, что звук не уменьшат, пока она не уедет.

«Главное, что он меня услышал» — говорит Диана.