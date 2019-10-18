«Текст» под редакцией времени
На экранах — долгожданная экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского
Кадр из фильма «Текст» / Кинопоиск
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Роман невероятно кинематографичен, словно автор уже снял свой фильм. Там и монтажные стыки, и экспозиция, заряженная саспенсом, и смена планов, хотя автор предпочитает свехкрупный. Изначально Глуховскому, сочинителю фэнтези-бестселлеров «Метро 2033» и «Метро 2034», и заказали сценарий, но он написал книгу про нашу реальность. И сочинил психологический триллер с выхваченными из мяса действительности кусками непричесанной жизни. Драйвовый пинг-понг между реальностью и ее виртуальным клоном.
Кино. Начало, как и в книге, сверхактуальнейшее, рифмующееся со «случаем Голунова» (по иронии судьбы Шипенко и Голунов одноклассники). 27-летнему студенту Илье Горюнову в ночном клубе «Рай» мажорный мент Петр Хазин подкидывает наркотики: тот посмел вступиться за свою девушку Веру, попавшую в облаву антинаркотического рейда («Ты, че не понял, с кем сейчас говоришь, на семь лет присядешь, приехали»).
Получи, вражина, семь лет ада зоны. Просидев от звонка до звонка, Илья возвращается в свою Лобню. Но и свобода встречает его жесткими испытаниями: мать умерла накануне («На плите кастрюля супа. «Спасибо, мам»). Вера, ради которой он ввязался в историю, живет своей жизнью: «Не надо было лезть».
Из живых чувств остается одно — посмотреть Хазину, перечеркнувшему его жизнь, в глаза. В глаза суке, вытолкнувшему из рая в ад, просто по закону сильного.
Илья убьет Хазина в состоянии аффекта, захлебываясь криком: «Поговори со мной!!!» В руках останется телефон убитого. Его мерцающая «жизнь после жизни» — эсэмэски, видео с любимой девушкой, фото, договоры о наркотических сделках, ссоры с родителями, манящее будущее.
Телефон не просто макгаффин, мотор сюжета. Он — один из главных героев фильма. С помощью смартфона Илья транспортируется в чужую жизнь, чтобы попробовать спасти свою. Эта сенсорная электронная матрица переливается не пикселями, а взволнованными вопросами от близких Хазина, на которые Илья пытаясь отвечать, сам мучительно ищет ответы.
Смартфон сегодня превратился во второе «я». Но, заполучив чужой телефон, ты становишься владельцем чужого «я»: памяти, компромата, тайных связей, излияний, грехов, страхов. В смартфоне мы признаемся, обманываем, плачем, смеемся, любим. Для авторов книги и фильма телефон — транспорт для переселения душ, «зернохранилище» души. Пространство смартфона разрастается с каждым днем жизни, порой поглощая действительность. Отвечая за мертвого Петра, Илья погружается в «жизнь другого», постепенно превращается в его альтер-эго. В нежданном сочувствии захлебывается не место, но инстинкт самосохранения. Ненависть вымещается пониманием, почти прощением.
В главной роли Александр Петров. Зацикленность на нем наших продюсеров/режиссеров — тема отдельного исследования.
Но именно он, насыщающий роли энергией и азартом, стал любимцем нынешнего поколения зрителей. Кинематографический Илья отличается от героя книги. Книжный Илья, студент филфака, нежный, рефлексирующий, даже мечтательный, но обреченный следовать логике фатума. В фильме Илья — сжатая пружина, экзальтированный и динамичный в любом своем движении. Каждым нажатием телефонной клавиши делающий выбор в своем беге по краю. Практически весь фильм актер в кадре, и это испытание. Во многих эпизодах он убедителен, однако в середине действие несколько проседает, и в отсутствии разных красок актер дежурно «выполняет задачу», двигаясь по сюжетному квесту. Зато совершенно неожиданная, мощная работа Ивана Янковского в роли Суки. Генеральский сынок, наглый, обаятельный монстр, созданный системой-франкенштейном: «Будешь знать, на кого пасть открывать».
Клим Шипенко точно чувствует и воссоздает криво сшитое пространство сегодняшней жизни. С одной стороны, тусклая, блочная Лобня (снималось в подмосковном Дзержинске) с грязным мартовским снегом. В этом мире: морг, тесная кухня, письменный стол со старыми студенческими записями и автопортретом, который меняется по ходу сюжета: перечеркивается, стирается рисунок и жизнь. А рядом — сверкающая люминесцентная Москва с «райскими клубами», кафешками, шикарными отелями, в которых верховодят бородатые криминальные дядьки.
Мне кажется, в выигрыше останутся зрители, не читавшие книгу.
Клим Шипенко бережно, дотошно переснимает роман, но довольно сильно смещает акценты. В «Тексте» Глуховского виртуальное пространство, как и в нашей теперешней жизни, — главный герой романа, а в фильме телефон убитого — скорее средство скрыть преступление и отсрочить наказание. Но там, где режиссер дает волю воображению, действие набирает темп, энергию, прорывается в яркую эмоцию. И зритель в бешеном темпе крутится вместе с Ильей в шальном танце, кураж которому придает изображение Нины в смартфоне Петра, в которую герой влюбился «по картинкам».
Сами же электронные тексты, которые и держат динамику действия, порой «зависают», как однообразно повторяющийся прием. На таком же приеме строит свои фильмы в жанре «Sсreenlife» Тимур Бекмамбетов. Но у него буквы порой играют роли на равных с персонажами.
В фильме нет прямых антивластных высказываний романа, но весь его строй не оставляет сомнений в его актуальности. Саундтрек песни Басты «Страшно так жить» еще больше ее подчеркивает. И отредактированная для широкого экрана версия, в которой уместные слова запикиваются — тоже в каком-то смысле дань действительности.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.