«Я думаю, мне конец»
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде после того, как им отказали изменить меру пресечения
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
В Люблинском районном суде Москвы 17 октября во время рассмотрения дела «Нового величия» двое обвиняемых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены. По словам адвоката, это произошло сразу после того, как судья Александр Маслов в очередной раз отказался изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Представители суда со ссылкой на врачей сообщили, что жизни подсудимых ничего не угрожает.
По обвинению в создании и участии в экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) проходят восемь фигурантов: Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков содержатся в СИЗО, остальные — Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом. Прокуратура считает, что участники группы готовили революцию и планировали захватить власть в стране. Сами подсудимые категорически отрицают вину.
На последнем заседании, в пятницу, суд исследовал очередную видеозапись стороны обвинения. Четверо подсудимых, которых привозят в суд из изолятора, находились в «аквариуме». После просмотра видео Костыленков и Крюков заявили ходатайства об изменении им мер пресечения на домашний арест, но судья Александр Маслов отказался это делать. После этого Костыленков крикнул: «Мы будем свободными!» Обвиняемые нанесли себе повреждения. Как считает адвокат Светлана Сидоркина, поступок молодых людей был криком отчаяния.
«У ребят нервы сдали, — считает она. — Они просили, чтобы им изменили меру пресечения. Они ссылались на то, что все доказательства уже получены и исследованы, вина никак не подтверждается. Ребровского освободили (дело активиста рассматривалось в особом порядке, но впоследствии он отказался от показаний, заявив, что они были даны под давлением), обвинение у всех одинаковое, но условия нахождения являются неравнозначными».
После инцидента в суд сразу были вызваны медики, первую помощь подсудимым оказывали сотрудники конвоя. Так ситуацию прокомментировали представители суда.
Как отметил адвокат Дубовик Максим Пашков, также к суду приехали сотрудники полиции и «большое начальство ФСИН», которые пытались выяснить, как такое могло произойти. В результате врачи сообщили, что жизни Крюкова ничего не угрожает, а Костыленкова было решено госпитализировать.
По словам подруги Руслана, Татьяны Колобакиной, обвиняемые переживали, что общественность забыла о деле «Нового величия».
В соцсетях она опубликовала одно из писем Костыленкова, в котором он написал, что для него «все кончится плачевно»: «Я думаю, мне конец. Меня спасут только чудо или массовые акции. Но нужно бороться до конца, это я буду делать».
Полтора года четверо обвиняемых находятся в СИЗО, с июня длится судебный процесс. Как рассказывают адвокаты, подсудимых никто не навещает, у Костыленкова нет родственников, а у Крюкова есть мама, но она не приезжает на суды.
«Ну а что, родителей у меня нет, родственников нет, лицо протокольное, говорил резкие фразы, плюс активный и с лидерскими качествами. Во мне увидели угрозу и собираются посадить надолго», — писал Костыленков своей подруге.
Следующее заседание — 24 октября.
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