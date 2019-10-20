Духовно-бытовой контент

В середине октября произошли два события, одно из которых касается вещей исключительно масштабных и государственных, а другое, особенно на первый взгляд, настолько мелкий бытовой конфликт, что будто бы вообще не заслуживает внимания. В рамках первого президент Путин поручил правительству регулярно изучать предпочтения молодежи в интернете, а также создать до конца года координационный центр для производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи. К слову, это, кажется, единственный официальный документ, в котором одновременно употребляется прилагательное «духовно-нравственное» и существительное «контент». В рамках второго события в общежитии МГУ (Дом аспиранта и студента, ДАС), этого лучшего, легендарного, образцового университета страны, выломали стенные шкафы, убрав полки, на которых несколько поколений студентов хранили свои вещи и книги, и оставив после такой оптимизации зияющие дыры. Занималась этим администрация: она обнаружила, что жилая площадь двухместных комнат не соответствует санитарным нормам, и формально устранила недочет. Студентов при этом, разумеется, никто не спрашивал, а фотографии «наведения порядка» можно найти на странице Инициативной группы МГУ в «ВКонтакте».

Фото: vk.com/igmsu

Что связывает эти два явления — верховное внимание к юности и мелкую полицейщину в МГУ? Критики, отреагировавшие на инициативу президента, справедливо напомнили, что власти и народонаселение, особенно подрастающая и перспективная его часть, буквально живут в разных реальностях. Пользуются разными источниками информации, по-разному организуют свою жизнь и общаются с близкими. Упрощая до крайности, можно сказать, что сегодня телезрители правят пользователями мессенджеров. Для сравнения: сто лет назад и правители, и подданные были читателями газет, публикой. Из этого тезиса тривиально следуют выводы: власть не знает и не понимает молодых людей, к которым она апеллирует, и по своему невежеству настраивает будущее России против себя.

Поучаствуйте в любом официальном патриотическом конкурсе, чтобы убедиться. Почитайте, что молодые люди пишут на запрещенных форумах про аниме. Или как к правительству относятся геймеры, для которых Роскомнадзор создает самую страшную проблему в жизни — лаги. Для властей всех этих вещей просто не существует, а потому неудивительно, что остается лишь уповать на духовно-нравственный контент, который все решит.

Однако непримиримые противоречия в картинах мира — это лишь первый уровень проблемы. Ее суть намного глубже, и она, похоже, как раз связана со шкафами в общежитии МГУ. Молодежь, которая приезжает учиться в лучший университет страны, рассчитывает на нормальные условия жизни, на уважение к личному пространству, на диалог со стороны администрации. В конечном счете ясно, что это общежития существуют для студентов, а не наоборот. А, например, вахтеры — для хороших условий обучения. Но принять такое положение вещей любое российское начальство не может органически.

К молодым людям государство на любом уровне относится как к единицам отчетности, объектам бюрократических манипуляций.

Нарушены нормы метража на душу населения? Все ломаем! Мало в вас патриотизма? Произведем его в должном количестве в сжатые сроки и отчитаемся о проделанной работе. Но зачем вам были эти полки или отчего вы так равнодушны к пропаганде, никого не интересует.

Вот базовый конфликт поколений: двадцатилетних хотят на бытовом уровне вернуть в СССР, в котором они никогда не жили, а потому даже не представляют себе, что так можно относиться к живым людям.