Бюджет не тема для дискуссий

Первое чтение бюджета на 2020 год в МГД. Фото: duma.mos.ru

В пятницу депутаты Мосгордумы (МГД) седьмого созыва первый раз ознакомились с проектом городского бюджета на 2020 год. Документ подготовили 15 октября, согласно ему, расходы столицы составят рекордные 3,1 трлн рублей, доходы — ​2,8 трлн. Обсуждение сопровождалось жаркими спорами, а закончилось нецензурной бранью председателя МГД. Оппозиционеры, снятые с выборов летом, призывают граждан к активному участию в бюджетном процессе.

Впервом чтении депутаты МГД рассматривают лишь основные показатели бюджета, источники формирования доходов и муниципальных образований. На заседании тем не менее присутствовали представители всех профильных комиссий, которым на этот раз — ​в отличие от предыдущих сезонов, когда в городском парламенте заседали только представители «Единой России», — ​пришлось отвечать на вопросы депутатов более пяти часов. Среди тем были, например, введение транспортных льгот для всех москвичей или бесплатное пребывание школьников в группах продленного дня.

Как рассказала «Новой» депутат Мосгордумы Дарья Беседина, прошедшее заседание скорее стоит назвать «срежиссированной имитацией бурной деятельности» — ​ее авторами стали чиновники и представители парламентского большинства.

— Это было видно на примере обсуждения радиоактивного склона (речь о загрязнении района Москворечье-Сабурово из-за строительства Юго-Восточной хорды. — ​Д.К.), — ​объясняет Беседина. — ​Было очевидно, что в КПРФ этот вопрос зададут, над ситуацией работают многие депутаты. «Единая Россия» перехватила инициативу, и представитель мэрии ответил, что после проверки никакой радиации не обнаружили. При этом,

когда депутаты задавали неподготовленные вопросы, было видно, что представители мэрии в них плавали.

Без скандалов во время дискуссии не обошлось. После того как вопросы некоторых участников обсуждения проигнорировали, депутат Олег Шереметьев назвал текущую работу городского парламента «профанацией». Под конец заседания депутат от КПРФ Евгений Ступин произнес пламенную речь, в которой обвинил чиновников в отрыве от того, «что реально происходит на земле». В итоге спор привел к тому, что заместитель председателя МГД Николай Губенко предложил внести в регламент наказание за «поведение, недостойное звания депутата».

Волну возмущения вызвала также работа председателя МГД Алексея Шапошникова. Как говорит Беседина, вначале Шапошников пытался не давать слово оппозиционным депутатам, но быстро прекратил этим заниматься, потому что «выглядело это некрасиво». Кроме того, во время заседания председатель часто прерывал депутатов, просил «не вести себя по-хамски» и «не устраивать цирк», а при подсчете голосов начал ругаться на своих помощников, не особо стесняясь в выражениях.

— На заседании Шапошникову передавались какие-то бумажки для выступления, он их то ли терял, то ли специально откладывал. Постоянно была неразбериха с тем, кто может выступать, а кто нет, — ​отметил Ступин. — ​Алексей Шапошников присвоил себе сверхполномочия в определении кому из депутатов давать слово, а кому нет. Это оставило неприятный осадок, но я думаю, что мы его порыв преодолеем.

Председатель МГД Алексей Шапошников. Фото: duma.mos.ru

Проект рекомендовали к принятию в первом чтении 24 голосами при 11 «против». Бюджет в этом году мэрия называет социально ориентированным (как сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, впервые в 2020 году доля социальных расходов бюджета превысит 50% и составит 53% от общего объема расходов). Оппозиция критикует его за то, что он дефицитный. Бывший кандидат в Мосгордуму и директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин соглашается с первым утверждением и опровергает второе. Как отмечает Никитин, в бюджете заложено увеличение минимальной пенсии, модернизация структуры образования и здравоохранения, программа социализации пенсионеров и развитие инфраструктуры для маломобильных граждан. Бюджет, однако, по его словам, дефицитным не является.

— Нашим депутатам было бы неплохо ознакомиться с бюджетами 18-го, 17-го, 16-го годов, — ​отвечает финансист. — ​Кроме того, стоило обратить внимание на такое понятие, как переходящие остатки прошлых лет. Дефицит, даже при крайне консервативно оцененных доходах (уверен, что факт будет гораздо выше) и при высокой устойчивости доходной базы, «бумажный». Он полностью и даже с избытком обеспечен остатками прошлых лет.

Во время предвыборной кампании в Мосгордуму целью оппозиционеров было «помешать принимать бюджет без обсуждения». Сейчас, во время процедуры принятия бюджета на 2020 год, этот вопрос снова становится актуальным, потому что публичное обсуждение — ​один из способов влияния на принятие городского бюджета. Однако, как говорит Кирилл Никитин, москвичам это не нужно. Открытости бюджетного процесса, по его словам, не способствует и нынешний состав Мосгордумы.

— В рамках открытого бюджетного процесса нужно вести содержательный диалог о бюджете, — ​заключает Никитин. — ​Как показало пятничное мероприятие, диалог вести некому.

Другую позицию высказывает бывший кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина. По ее словам, согласно федеральному законодательству, бюджет должен проходить публичные слушания, которые правительство Москвы заменило на общественную экспертизу. Ее организует Общественная палата Москвы, которая год назад вообще ничего решила не проводить. Однако потребность в обсуждении есть, и даже в текущих условиях повлиять на итоговое решение граждане могут, и, если не в этом году, то в следующем.

— Общество проявляет большой интерес к бюджету, поэтому мы можем организовать альтернативное обсуждение, — ​говорит Галямина. — ​Конечно же, когда большинство в Мосгордуме составляет «Единая Россия», каким-либо существенным образом повлиять на то, чтобы изменить бюджет в этом году, не получится. Еще нет определенного опыта и процедур. Но мы нарабатываем новые практики, которые позволяли бы гражданам в итоге высказать общественное мнение и повлиять на депутатов, даже от «Единой России».