«Город без евреев» в «Октябре»

Кадр из фильма «Город без евреев»

В основе немого фильма Ханса Карла Бреслауэра «Город без евреев», снятого в 1924 году, роман-антиутопия знаменитого австрийского писателя Хуго Беттауэра, автора нашумевшей книги «Безрадостный переулок» о грехах нищеты.

В пророческом «Городе без евреев», написанном в 1922 году, жанр которого сам автор обозначил как «Роман на послезавтра», с леденящими душу подробностями описывается мифическое изгнание евреев из Вены. И эта антиутопия оказалась предсказанием реальных гонений и событий Холокоста. Книга о набиравших небывалую силу фашизме и антисемитизме, сразу стала культовой.

После выхода фильма на Беттауэра было совершено нападение — юный фанатик, рядовой член НСДАП, застрелил его прямо в редакции.

Случилось это незадолго до выхода в прокат еще одного киношедевра: экранизации романа Беттауэра «Безрадостный переулок», которую осуществил классик мирового кино Георг Вильгельм Пабст.

Убийцу поместили в психиатрическую лечебницу, однако усилиями национал-социалистов спустя полгода ему удалось из нее выбраться.

Приступая к экранизации «Города без евреев», режиссер-экспрессионист Бреслауэр во избежание междоусобиц изменил ряд деталей, несколько смягчил резкий сатирический тон романа, стер очевидные параллели с действительностью, впадающей во мрак фашизма. Например, в фильме произошла смена места действия: режиссер превратил реальную Вену в вымышленную Утопию. Большинство корректировок и отклонений от оригинала понадобились, чтобы снизить градус полемики вокруг фильма и удалось избежать проблем с цензурой. Тем не менее во время первых показов не удалось избежать беспорядков, учиненных национал-социалистами.

Кадр из фильма «Город без евреев»

Долгое время картина считалась утерянной. В 2015-м копию фильма на парижском блошином рынке нашел коллекционер. Понимая ценность находки, он отдал ее в австрийский Национальный киноархив, где киноматериалы отреставрировали. Сегодня фильм признан одной из важнейших австрийских кинолент межвоенного периода и первым кинематографическим документом, направленным против антисемитизма.

Классика экспрессионизма демонстрируется в рамках XVI Международного фестиваля современной музыки «Московский форум». Ольга Нойвирт специально сочинила партитуру для премьеры восстановленной версии фильма. Произведение исполнит ансамбль солистов «Студия новой музыки», дирижер Игорь Дронов.

Премьера состоится 27 октября в киноцентре «Октябрь».