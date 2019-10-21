Пить или не пить

Один из разделов национальных проектов называется «Чистая вода». Вопрос не такой уж и праздный: та жидкость, которую большинство россиян может получить из крана на кухне, слабо отвечает не только вкусовым предпочтениям, но и санитарным нормам.
На прямой линии Владимира Путина, к его традиционному удивлению, встал вопрос снабжения качественной питьевой водой поселка Каскара под Тюменью.
«Вот такую воду мы кипятим себе на чай, — обращаясь к президенту, тряс бутылкой с мутной жидкостью мужчина лет шестидесяти. — И эту муть приходится детям пить». Путин назвал ситуацию странной. Губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что, как только появится техническая возможность, Тюмени и окрестностям будут давать воду исключительно из подземных источников. Сейчас часть воды забирается из Туры, загрязненной ливневыми стоками и отходами с предприятий.
Но целесообразность перехода исключительно на подземные источники уже много лет вызывает в Тюмени споры между экологами и чиновниками. И эти споры пора вынести на публику.
Дело в том, что в районе, откуда планируется отбирать значительные обьемы воды (рядом с уже не существующей деревней Маркадеевка)
в 1967 году был произведен «мирный атомный взрыв», получивший название «Тавда».
Его мощность — 0,3 килотонны, глубина проведения взрыва — 172 м.
На обращение экологов о том, что отбирать воду в этом районе можно только после геоэкологической реабилитации места мирного ядерного взрыва, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев ответил так: «На основании неоднократных исследований проб грунта и воды были сделаны выводы о стабильности радиационной обстановки в районе взрыва.<…> Вывод об отсутствии влияния ядерного взрыва был подтвержден результатами исследований ГУП «Тюменьгеомониторинг». <…> ГУП «Тюменьгеомониторинг» проведены геологоразведочные работы и подсчет запасов пресных подземных вод, в том числе перспективных участков недр, расположенных в Нижнетавдинском районе».
Тот факт, что выявленные «перспективы» и результаты исследований радиоактивности осуществлены одной и той же организацией, наводит на вопрос: нет ли здесь простого интереса в освоении бюджета?
Специалисты обращают внимание, что отбор планируемых 400 тысяч кубометров воды из четырех месторождений может привести к смещению слоев земной коры и разрушению глиняной защитной капсулы взрыва «Тавда», в которой содержатся радионуклеиды трития, стронция и цезия. Об этом, например, сообщается в отчете санкт-петербургского НИИ радиационной гигиены им. Рамзаева.
Нарушение земной коры может привести к перераспределению потоков подземных вод и к поступлению радиоактивной воды из центральной зоны взрыва к забоям эксплуатационных скважин, осуществляющих водоснабжение Тюмени.
В письмах корпорации «Росатом» и природоохранной прокуратуры говорится о необходимости оформить специальный горный отвод для того места, где производили взрыв, а также о том, что это должна сделать специальная эксплуатирующая организация.
Но из правительственных ответов следует, что вместо эксплуатирующей организации создан Тавдинский наблюдательный пост, на котором осуществляется отбор почвогрунтов и подземных вод на радионуклеидный и химический составы. До настоящего времени отсутствуют данные по оценке потенциальной угрозы водозабору.
Но помимо экологического есть и еще один аспект — социальный. Согласно разъяснениям Минприроды РФ и Госдумы, «оценка воздействия намечаемой хоздеятельности на окружающую среду должна проводиться в обязательном порядке». А в этом случае обязательны публичные слушания. Тем более что граждане за новую схему водоснабжения заплатят своим рублем. Общие затраты на проект — 26 млрд рублей, и их придется как-то компенсировать. Если просто переложить их на плечи потребителей, тарифы на воду могут вырасти в пять и более раз. Это даже не 70 процентов, как в случае с мусорной реформой.
Взрыв в свое время был произведен в мирных целях, но как бы естественный процесс полураспада радиационных элементов не привел к неконтролируемому процессу распада человеческого терпения.
Владимир Николаев,
эколог
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