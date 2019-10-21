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Охота на журналистов

На территории кинологического центра в Московской области проводятся незаконные притравки собак на лис. Похоже, сотрудники станции травят не только животных, но и людей

Этот материал вышел в № 118 от 21 октября 2019
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Общество

Артем Распоповкорреспондент

 

На территории центра «Круглое Озеро» в Солнечногорском районе, расположенном неподалеку от деревни Мышецкое, должны были проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Сообщение об этом получил руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. Его источник также сообщил, что подобные притравки проводятся в «Круглом Озере» регулярно: на них съезжаются десятки охотников, которые натаскивают такс и ягдтерьеров на диких животных.

Искалеченный труп собаки недалеко от ворот центра. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Еще до начала притравки корреспонденты «Новой» и зоозащитники обнаружили за территорией станции два лисьих черепа, а также искалеченный труп собаки, лежащий в болоте.

Вызвав полицию и зайдя на территорию «Круглого Озера» во время притравки, зоозащитники и корреспонденты «Новой» столкнулись с агрессивным поведением со стороны посетителей кинологического центра и его руководства. Препятствуя съемке, журналистов и зоозащитников прижали к воротам, не давая двигаться.

Фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову схватили за руки, ударили по камере и отняли пресс-карту. У корреспондента Артема Распопова отобрали телефон и выбросили за ворота, а после, заломив ему руки, вытолкнули за территорию центра. Зоозащитника Юрия Корецких ударили кулаком по лицу и стали избивать ногами так, что, похоже, сломали ему мизинец. Также пострадали еще три зоозащитницы: одну из них ударили кулаком в спину, другую толкали из стороны в сторону, третьей заломили руки и пинали по ногам. У одной зоозащитницы разбили телефон.

Сотрудники центра выталкивают зоозащитника. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Сотрудники полиции, прибывшие к воротам центра, не стали вмешиваться и наблюдали за потасовкой по другую сторону закрытых ворот «Круглого Озера».

После потасовки зоозащитников и журналистов вытолкнули за территорию станции. Спустя время было слышно, как за воротами проводят награждение собак, отличившихся в сегодняшней притравке. Некоторые посетители станции покидали ее территорию на автомобилях с заклеенными регистрационными номерами.

Зоозащитники на месте написали заявления в полицию. Журналисты «Новой» отправились в отдел полиции города Зеленограда, чтобы сделать то же самое, а также снять побои.

Череп лисы около территории центра. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

 

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Теги:
кинологи, нападение, зоозащитники

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