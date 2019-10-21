Repair. Reuse. Recycle

C 18 по 19 октября в Крыму проходил фестиваль современной культуры и экологии «Алушта. Green». Организаторами мероприятия выступили городская администрация и благотворительный Резервный фонд, учрежденный бизнесменом Александром Лебедевым. Фестиваль был призван привлечь внимание к осознанному отношению к окружающей среде. По задумке организаторов, сложные вопросы на экотему должны были обсуждаться на языке современной культуры.

Фото: Елизавета Баринова / специально для «Новой»

На два дня алуштинская набережная превратилась в настоящий карнавал. Циркачи, жонглеры, акробаты и музыканты вышли на главную улицу города с танцами и театральными представлениями, смешавшись с местными жителями и туристами. Неоновые розово-зеленые плакаты и флаги экофестиваля «Алушта.Green» разбавили живыми красками привычные глазу кафе, сувенирные лавки и экскурсионные стойки.

Главным украшением набережной стали арт-объекты африканских животных от современных российских художников: гигантский картонный ястреб, «Неоновый носорог» из дерева и «СлоноЗИЛ» — автомобиль с деревянной инсталляцией в виде слона наверху, парогенератором и встроенной аудиосистемой.

Экофестиваль прошел под лозунгом: Repair (не выкидывайте вещи, а чините их при возможности), Reuse (используйте их не один раз), Recycle (перерабатывайте мусор).

При входе на территорию мероприятия меня встретил волонтер, который рассказал о пользе раздельного сбора мусора. Например, 670 переработанных банок хватит на производство одного велосипеда, 25 пластиковых бутылок — это одна флисовая кофта, 400 стеклянных бутылок — один комплект стекловаты для пригородного дома.

Вдоль всей набережной стояли специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

Фото: Елизавета Баринова / специально для «Новой»

— Люди еще не готовы к этому и поэтому подозрительно присматриваются к контейнерам, — сказала улыбчивая девушка-волонтер. — Надо, чтобы такие просветительские фестивали проходили на постоянной основе.

— А вы сами сортируете мусорные отходы?

— У меня нет отходов! — пошутила она и объяснила: — На самом деле у нас негде их перерабатывать, нет баков. Когда они появятся, то буду сортировать.

Девушка добавила, что в Алуште уже около года практикуют дуальную систему сбора отходов: в один контейнер («сухой») отправляют стекло, бумагу и пластик, а в другой («мокрый») — все остальное. Сортировка пока что выполняется вручную на станции в Ялте. В будущем в регионе планируют построить автоматизированный завод.

Фото: Елизавета Баринова / специально для «Новой»

Экологичные правила установили и на территории фудкорта, где можно было попробовать не только местные фирменные блюда, но и натуральные сладости и, например, хлеб без глютена. В каждой палатке с едой действовало правило капшеринга. Посетитель брал стакан в аренду, оставляя продавцу 100 рублей. Перед уходом домой он мог сдать его и забрать залог или оставить стакан себе в качестве сувенира.

В течение всех двух дней улица была наполнена музыкой. На главной сцене играл хип-хоп и проходили мастер-классы по диджеингу, брейкингу и рэп-фристайлу. В центре набережной разместились музыканты с африканскими барабанами. Вместе с ними на свободной сцене выступали артисты в геометричных масках животных. Показывая трюки под громкие возгласы, они пускались танцевать вместе со зрителями. Сцена превращалась в танцплощадку.

Чуть дальше расположилась экостанция, где работала бесплатная мастерская по ремонту одежды, обуви и аксессуаров. Там же посетители могли взять многоразовые бахилы и экомешочки для овощей и фруктов, с которыми можно ходить в супермаркет и на рынок.

Фото: Елизавета Баринова / специально для «Новой»

В конце улицы, в импровизированных мастерских, в последний вечер полным ходом шла подготовка к главному событию экофестиваля — карнавальному шествию. Дети и взрослые создавали костюмы из отходов.

— Я случайно заглянула в мастерскую и, неожиданно для себя, провела там полдня, — поделилась впечатлениями 25-летняя туристка из Москвы Юлия. — Вооружившись клеевым пистолетом, я несколько часов возилась с пенопластовыми трубками, обрезками ткани и бумагой. В итоге смастерила себе огромный зеленый тропический листок с леопардовыми прожилками и пошла с ним танцевать под бит африканских тамтамов!

В шествии приняли участие не только гости фестиваля, но и жители Алушты — их было большинство. В начале колонны вышли жонглеры и акробаты на велосипедах, следом «летел» самодельный ястреб, за ним шли взрослые и дети в костюмах из картона и пенопласта и деревянные верблюды с наездниками в причудливых масках.

Фото: Елизавета Баринова / специально для «Новой»

В середине улицы по просьбе аниматора (это была часть задуманного шоу) все они пригнулись, чтобы не разбудить спящего «СлоноЗИЛа». Но это не помогло: выпустив пар из хобота-парогенератора, гигантский арт-объект с музыкой присоединился к шествию в защиту природы.

Обычно подобные масштабные мероприятия завершаются праздничным салютом. Но только не в этот раз.

— Мы за осознанное отношение к среде, поэтому вычеркиваем фейерверки из райдера фестиваля. Ничего лишнего.

Елизавета Баринова,

специально для «Новой»