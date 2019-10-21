Литовский транзит

Фруде Берг. Фото из архива

До возвращения норвежского пенсионера в Киркенес остались считаные дни. По сведениям многих источников, норвежец, осужденный в апреле за шпионаж, может выйти на свободу до 24 октября. На этот день назначен официальный визит главы российского МИДа в приграничный Киркенес — родной город Фруде, где уже полтора года на центральной площади висит портрет Берга с надписью: «Верните Фруде домой!».

Сергей Лавров посетит Киркенес, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации. Оно стало итогом знаменитой Петсамо-Киркенесской операции, стоившей советским войскам, только по официальным данным, более 6 тысяч погибших. Наступление Карельского фронта отбросило немцев с мурманского направления и позволило выйти на свободу сотням жителей Киркенеса, которые провели месяцы оккупации в подземных катакомбах. Сейчас здесь музей. Рядом с катакомбами — памятник советскому солдату-освободителю. Сегодня (на фоне обострения отношений между странами) это едва ли не единственное воспоминание о былом братстве. Да еще, пожалуй, указатели с названиями улиц по-русски, которые появились в приграничном городе в 90-е.

Фруде Берг был одним из ярых активистов «партии мира», призывал дружить с Россией еще в годы своей работы в погранслужбе. Выйдя на пенсию, стал проводником в культурных и побратимских связях между двумя странами, волонтером трансграничных фестивалей и участником двусторонней комиссии, которая регулярно инспектирует линию границы, уточняя ее в случае надобности (русско-норвежская граница проходит по реке Паз, русло которой иногда меняет свои изгибы).

Фанатом России Берг был до 5 декабря 2017 года, когда его арестовали в Москве и поместили в СИЗО «Лефортово», обвинив в шпионаже.

По версии не признавшего вину Берга, в Россию он приехал в гости к друзьям. Дело слушалось в закрытом режиме, и сведения о доказательствах защиты весьма скудны. Известно, что среди них фигурирует некий конверт с небольшой суммой денег, который Берга попросил отвезти норвежский приятель. Следствие сочло, что эти средства предназначены для покупки российских гостайн. Впрочем, если этой суммы (около трех тысяч долларов) хватило бы для приобретения секретов, связанных с разработкой новейших вооружений для Северного флота (такова версия обвинения), то недорого же стоят эти гостайны. Фруде, однако, утверждал, что не впервые передает деньги в Россию, что дало повод его жене Аните в интервью BBC обвинить норвежскую разведку в игре с Бергом втемную.

Так или иначе, но в апреле Мосгорсуд приговорил 63-летнего Берга к 14 годам колонии строгого режима. Защита просила об оправдательном приговоре, но обжаловать решение суда не стала — из соображений прагматизма. Адвокат Берга Илья Новиков сразу заявил, что надеется на помилование, между тем апелляция только затянет процесс.

Осложнило ситуацию и то, что в Норвегии некого было обменять на Фруде — там действует другая практика по отношению к российским агентам влияния. Уличенных в сборе секретов национальной безопасности максимум выдворяют с территории государства, лишая визы на несколько лет. В тюрьмы же за счет норвежских налогоплательщиков сажать их не принято.

В итоге обмена Фруде дожидался несколько месяцев. На прошлой неделе стало достоверно известно, что он подал прошение о помиловании, а также о том, что готовится обмен заключенными между Россией и Литвой. Первоначально речь шла об освобождении граждан Литвы, потом вопрос зашел и о передаче в Литву по согласованию с Осло Фруде Берга. Детали предстоящей операции по понятным причинам не разглашаются, однако можно, повторю, ожидать, что вопрос решится на этой неделе. Это даст возможность некоторой перезагрузки переживших тяжелый кризис русско-норвежских отношений во время визита Сергея Лаврова. В противном случае давно готовившийся визит будет слишком омрачен историей норвежского русофила, поплатившегося свободой за веру в стабильность и доверительность этих добрососедских связей.