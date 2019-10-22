Оружие, политика и Евангелие

— Дмитрия Медведева ждёт здесь в буквальном смысле тёплый приём: в Белграде сегодня двадцать шесть градусов! — проговорил радостный женский голос на одном из каналов российского телевидения. Что-то в этой советской репортажной стилистике всё-таки было…

Премьер прилетел с поминутно рассчитанным однодневным визитом в Сербию по случаю 75-й годовщины освобождения Белграда и прямиком отправился на военный аэродром «Батайница». Состоявшийся там военный парад «Свобода 2019» прошёл в достаточно сдержанной обстановке. Несмотря на свободный вход, две тысячи военных, маршировавших по лётному полю, остались в большинстве по сравнению со зрителями. Среди ста единиц боевой техники были российские танки и бронемашины, доставленные сюда летом в обход европейских санкций, по воздуху, на гражданских бортах. Президент Сербии Вучич поблагодарил российское руководство за укрепление обороноспособности страны. Раньше, отметил он, у нас не было ни одного МиГ-29, а теперь их четырнадцать.

Военно-историческая часть блиц-визита, включая возложение венков, выступление ансамбля Александрова и заключительный фейерверк, уложилась в конвейерный формат подобных мероприятий. Экономическая составляющая также не принесла неожиданностей. Была подтверждена уже известная договорённость о предоставлении правительству Сербии кредита в 172,5 млн евро на реконструкцию железной дороги от Белграда до черногорского Бара, строительство центра управления железнодорожным движением и транспортно-пересадочного узла. Всё это — в сотрудничестве с РЖД.

От визита ждали, по сути, более концептуальных вещей: что будет сказано по поводу новых перспектив косовского урегулирования, возникающих в результате победы на выборах в Приштине оппозиционной партии, и каким образом Россия может показать, что способна тягаться с Евросоюзом в экономическом плане?

Фото: РИА Новости

Дмитрий Медведев выступил перед депутатами национального парламента — Народной скупщины. Мы уверены, сказал он, что планы вашей страны по сближению с Европейским союзом не приведут к искусственному торможению нашего двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что эти планы только помогут его выстраивать. Несмотря на то, что странам общего соседства России и ЕС – будь то на пространстве СНГ или на Балканах – зачастую навязывается безальтернативный выбор: или на Запад идти, или на Восток. На самом деле нужно идти не на Запад и не на Восток, нужно просто выстраивать это сотрудничество в абсолютно прагматическом ключе – в интересах своих стран, в интересах своих народов.

Но речь не только о прагматиках. Есть те, кто не просто дёргает стремящегося в Европу Вучича за рукав, но и угрожает ему.

Доходчивее всех их чаяния выразил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. По его мнению, Вучич вынашивает идею о возможном обращении Белграда к России и Китаю с просьбой о принятии Косова в ООН, «то есть об отказе от защиты международного права». В январе 2019 года президент Сербии уже представил в подконтрольных ему СМИ визит В. В. Путина в качестве поддержки его «мудрой» политики, продолжает автор, хотя сам Путин заявил тогда совершенно иную позицию.

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Президент России ясно подчеркнул необходимость соблюдения международного права и прежде всего резолюции Совета Безопасности ООН 1244, гарантирующей возможность возвращения в край сербской армии и полиции, о чем Вучич, конечно, не смеет и напоминать своим западным партнерам. Так как Россия понимает, что упомянутая резолюция гарантирует не только территориальную целостность Сербии и принципы международного права, но и политическое влияние России на Балканах, то Вучичу придется пережить новое разочарование.

Серьезный разговор о мирной реинтеграции Косово и Метохии в состав Сербии в соответствии с международным правом России предстоит в будущем с новыми властями Сербии.

После ухода Вучича из власти, что уже носится в воздухе Белграда, подытожил политолог.

Фото: РИА Новости

Решительных людей в Белграде искать не надо. Первый из них — председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Подозревавшийся в военных преступлениях, он более 11 лет просидел в гаагской тюрьме, был оправдан, затем заново осуждён на 10 лет и выпущен в зачёт проведенного за решёткой времени. В интервью «Известиям» Шешель призывал к отказу от военного нейтралитета и полноценному членству Сербии в ОДКБ. Радикал предлагает также создать единое с Россией союзное государство с общим политическим и военным пространством.

Что касается второй, экономической, плоскости, то инвестиционный потенциал России на Балканах в целом и в Сербии в частности малоконкурентен. С 2010-го по 2018 год, сообщает Национальный банк Сербии, 70 проц. прямых иностранных инвестиций пришло в Сербию из стран ЕС (больше всего из Франции – 11,3 проц.), а из России – только 9,1 проц. А вот что касается торговли, то здесь приоткрываются новые возможности.

25 октября глава сербского правительства Ана Брнабич собирается подписать в Москве важное для Сербии соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Когда о таких планах стало известно впервые, в Евросоюзе предупредили: этот пока ещё не заключенный договор должен быть расторгнут до того, как Сербия вступит в ЕС.

Между тем ревность Евросоюза здесь кажется притворной. Во-первых, Сербия уже имеет соглашения о свободной торговле с Россией, Беларусью и Казахстаном (их тоже предстоит расторгнуть). Во-вторых, стоит выяснить, кто станет реальным бенефициаром её соглашения с ЕАЭС.

Если покопаться в статистике министерства торговли Сербии, то можно обнаружить, что из 20 самых крупных компаний-экспортёров продукции из Сербии в Россию чисто сербскими являются только пять. Остальные — дочерние компании европейских фирм. Например, производитель автомобильных шин Tigar Tyres, полностью принадлежащий французскому гиганту Michelin, продаёт в Россию продукции на 40 млн евро в год. В первой десятке — фармацевтическая компания Hemofarm, (немецкая группа STAD), Tetra Pak Serbia (Tetra Laval Holdings, Голландии) и другие фирмы, «родители» которых находятся в Италии, Швеции, Дании и т.д.

Получается, что, переместив производство в Сербию, компания из «санкционной» Европы может получить доступ ко всему рынку ЕАЭС, а это почти 180 млн человек.

Экспорт Сербии в Россию в 2018 году достиг, согласно Сербскому статистическому институту, суммы в 864,9 млн евро, это всего 6 проц. сербского экспорта. На страны ЕС приходилось 65 проц., а на балканских соседей — ещё 20 проц. Есть куда развиваться.

Был в белградской субботе Медведева и симпатичный гуманитарный сюжет. Стороны согласились обменяться культурными ценностями: Сербия передаст России семь картин Николая Рериха, которые были обнаружены в 2017 году в собрании Национального музея Белграда, а в обратном направлении проследует единственный недостающий лист Мирославова Евангелия, древнейшего кириллического памятника сербской письменности. В своё время он попал в Петербург через Афон. Евангелие было создано в конце XII века по заказу сербского князя Мирослава. Из-за обилия золота в рисунках рукописный шедевр называют «сияющим Евангелием».