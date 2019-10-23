«Люди! Вы палитесь! Здесь коммунисты!»

«Избрать на должность главы городского округа Королев Московской области Ходырева Александра Николаевича», — огласил в четверг 10 октября решение городского совета депутатов его председатель Дмитрий Денисов. Поднявшись на сцену, Александр Ходырев тут же принес присягу. Под его руководством «Единая Россия» на выборах в горсовет 8 сентября получила 21 мандат из 30, и теперь депутаты большинством голосов снова избрали его мэром.

Петр Саруханов / «Новая»

Выборы 8 сентября в Королеве оппоненты «ЕР» от КПРФ уже назвали «фальсификацией космических масштабов». Сам Ходырев заявил, что волеизъявление прошло без серьезных нарушений, сославшись на регионального координатора движения «Голос» по Московской области Инну Карезину, которая-де «четко заявила в ЦИК Памфиловой, что по Королеву грубых нарушений нет». Карезина в тот же день выступила с опровержением, отметив, что не встречалась с Эллой Памфиловой, а в случае встречи будет говорить про Королев лишь как о столице Подмосковья по фальсификациям.

В Единый день голосования 8 сентября наукоград показал самую высокую явку в области — 36,4%, «ЕР» получила рекордные 70,6% голосов.

Триумф стал возможен благодаря слаженной работе «карусельщиков» и членов комиссий, в том числе привезенных из других городов.

В случае выдачи бюллетеней «карусельщикам», они ничем бы не рисковали: камеры видеонаблюдения на участках отсутствовали, большинство наблюдателей были тщательно отобраны и вместе с комиссиями противодействовали работе независимых контролеров.

Тем не позволяли смотреть регистрацию в паспорте у многократно голосующих граждан. А ближе к ночи, как можно предположить, в комиссиях уже без наблюдателей на всякий случай накинули «ЕР» еще по 400–500 голосов за счет неиспользованных бюллетеней. «Выборы» в Королеве могли бы стать эталоном фальсификации, если бы не человеческий фактор.

Реутовский десант

О планах «сделать процент» партии власти посредством завоза в Королев «заряженных» комиссий и «карусельщиков» мне сообщил в начале сентября житель подмосковного Реутова, работающий в местной компании из сферы ЖКХ. Он рассказал на условиях анонимности, что его и других сотрудников добровольно-принудительно ввели в состав королевских избиркомов с целью обеспечить «ЕР» «нужный результат», описал также схему и способы фальсификации. «Нам сказали, что на вбросах легко спалиться, поэтому будут не вбросы, а «карусели», — передал он. Если этого не хватит, в ход пойдут припрятанные заранее неиспользованные бюллетени, и по дороге в ТИК в них поставят галочки «за кого нужно».

Потом новоиспеченный член УИК, назовем его Артем Мешков, будет передавать сведения о планах злоумышленников, присылать документы и фотографии. Информация его полностью подтвердится. На моих глазах в воскресенье 8 сентября «карусельщики», засветившиеся также в школе по соседству, будут торопливо входить в ДК «Юбилейный», чтобы быстро проголосовать еще на трех УИК, и следовать дальше. Нескольких я узнаю — год назад они «каруселили» в Балашихе на выборах губернатора Подмосковья. Многих видели и запечатлели на камеру наблюдатели от «Яблока» и КПРФ. Однако участков с фейковыми наблюдателями будет гораздо больше, поэтому можно будет спокойно «нарисовать» итоги голосования вечером в здании администрации — руководитель одного УИК скачает и поделится телеграм-чатом с перепиской 82 пользователей — предположительно, председателей и членов избиркомов Королева (имеется в редакции). Содержащаяся в чате информация полностью подтверждает сведения Артема Мешкова и отчеты наблюдателей.

«Карусельщики» идут на дело

Эмпирические данные также подтверждает электоральная статистика. По оценке независимого аналитика Сергея Шпилькина,

реальная явка на выборах в Совет депутатов Королева составляет около 20%, реальный результат «Единой России» — 40–50%, еще примерно 26 тысяч голосов ей приписали.

«Полная рисовка результатов, они совсем не имеют отношения к реальности», — утверждает Шпилькин.

Вместе с кандидатами в депутаты и наблюдателями от местного «Яблока» мы попытались помешать фальсификации, но четырем десяткам человек трудно остановить хорошо отлаженную машину с тренированным «экипажем» в несколько сотен мошенников. Поэтому я решила выяснить, кто и как готовил операцию, а потом «делал процент» «ЕР», и почему частная компания принуждает сотрудников фальсифицировать выборы в другом городе?

Чтобы убедиться в существовании «реутовских» комиссий, в пятницу 6 сентября я поехала в Королев. В тот день по всей области участки готовили к голосованию, а значит, «варяги» тоже должны были приехать.

Рассказ Артема о завозе «заряженных» комиссий и «карусельщиков» мог показаться плодом буйного воображения, если бы речь шла не о Королеве с Реутовым.

Жанна Прокофьева на посту председателя ТИК Королева уже попадала в скандал на выборах 2016 года

Пять лет назад сюда уже привозили комиссии из Реутова. За три с половиной месяца до местных выборов в наукоград с прицелом на кресло мэра прибыл глава Реутова Александр Ходырев в непонятном статусе «спецпредставителя губернатора». Вслед за ним десантировались члены ТИК Реутова, в том числе председатель Жанна Прокофьева (после скандалов на выборах в Госдуму в 2016 году покинувшая пост главы ТИК Королева); Олег Зверев, будущий глава ТИК № 2 Балашихи, ушедший после истории с «каруселью» на последних выборах губернатора Подмосковья, и нынешний руководитель ТИК Королева Дмитрий Лободенков.

Под предлогом перенарезки округов участковые избиркомы Королева расформировали, заменив их привозными комиссиями.

В наблюдательском сообществе предполагают, что именно «варягам» из ТИК и УИК может быть обязан своим креслом глава Королева Ходырев. («Нарушения на выборах в Королеве значительным образом повлияли на результаты... Работа сформированного с такими нарушениями Совета депутатов не может быть признана легитимной», — говорилось в заявлении «Голоса» по итогам наблюдения за выборами 2014 года.)

В поисках участков с реутовскими я придумала легенду, будто мне нужно вызвать выездное голосование к своей приболевшей маме. Обхожу участок за участком, называю адрес «дома мамы», но люди «не в курсе», до какого срока нужно подать заявку. Некомпетентность налицо, но местная это комиссия или нет — непонятно. Ситуация прояснилась на участке № 3591 в ДК «Юбилейный», где женщина — член комиссии развернула список участков с адресами и быстро нашла «мой» дом. Мы разговорились.

— Разве вы не знаете, что глава нашего города пришел из Реутова и повсюду расставил своих людей, вон даже комиссии реутовские, — съязвила она, кивнув на соседний участок № 3586, где двое мужчин собирали урны. Скоро уже избирателей начнут привозить из Реутова.

«Реутовской» оказалась и еще одна комиссия, располагавшаяся в другом крыле того же ДК.

— Я не могла вас видеть в Реутове на Юбилейном? — наугад спрашиваю девушку — члена УИК № 3592 после того, как она не смогла мне помочь с голосованием для мамы.

— Могли, — заулыбалась девушка.

На Юбилейном проспекте в Реутове располагается ООО «УК «Жилсервис» — частная компания, обслуживающая 80% всех домов города. У нее есть отделения в Королеве, Балашихе и Ивантеевке.

Вечером Артем сообщает, что в Королеве, скорее всего, будут работать не менее семи комиссий, полностью сформированных из жителей Реутова. Это минимум 50 человек!

Кто, когда и на каком основании ввел в состав городских комиссий десятки иногородних?

В то, что реутовцы настолько увлечены проблемами Королева, что готовы ездить туда за 30 км по пробкам, активничать в местных парторганизациях, чтобы те потом направили их в состав УИК, — верится с трудом.

Надежные кадры

— Я даже представить не могла, что они пойдут на такую большую замену в составах УИК — такие сведения до меня не доводили, — эмоционально реагирует член ТИК Королева от КПРФ Ирина Васильева на известие о возможной замене двух или даже всех трех руководителей в 64 из 123 комиссий в период с июля по август. — На заседании избиркома такие факты не оглашались.

Интерес к составу королевских комиссий возник при виде фотографии, сделанной кандидатом в депутаты от «Яблока» Дарьей Сенкевич. С 28 августа она наблюдала за ходом досрочного голосования в территориальном избиркоме Королева. Внимание ее привлекли толпы голосующих, которые в качестве основания предъявляли удостоверение члена УИК. «У 70% из них удостоверения выписаны 20.08.2019 — эти люди только вошли в состав УИК», — сообщила она.

По сравнению с 2018 годом в составе королевских избиркомов появилось 416 новых членов из 1125, подсчитал аналитик Сергей Шпилькин. Сопоставление июльского и актуального списков выявляет существенные изменения в составе руководства в половине УИК, в 37 комиссиях его заменили полностью. Привлекали не только иногородних «специалистов» — из Реутова, Балашихи, Москвы и т.д., но и местные кадры: некоторые из них фальсифицировали протоколы еще на выборах 2012 года!

«Карусельщики»: их адрес — не дом и не улица

— Ах ты, сука, я тебе сейчас голову отверну, зачем меня снимаешь? — рядом со мной возник мужчина, облик которого говорил о принадлежности к уголовной субкультуре. На самом деле я фотографировала другого парня, очень похожего на «карусельщика» из Балашихи. Вскоре я опознаю еще одного — рыжеватого мужчину с сумкой наперевес. Потом еще одного — он как раз голосовал, когда участок № 3592 посещала советник при губернаторе Московской области Марина Юденич со свитой.

Молодые люди, которые угрожали «отвернуть голову» автору

С 7.30 я веду наружное наблюдение по периметру территории, прилегающей к ДК «Юбилейный», в здании работают три «реутовские» комиссии: № 3586, № 3591 и № 3592. На участки тянутся редкие избиратели, преимущественно пожилые, — все выглядит тихо и мирно. Картина меняется в начале 10-го утра, когда у ДК появляются два парня, один в майке с очень приметным принтом. Фотографии обоих я уже видела в нашем чате — 10 минут назад их зафиксировал наблюдатель Илья Уваренков на участке № 3596, а на соседнем УИК № 3595 их видела Евгения Федосеева. Когда «карусельщики» вышли из ДК, я последовала за ними. Но через 50 метров те сели в синий Ford Focus (номер автомобиля есть в редакции). Их караулил на своей машине кандидат в депутаты Дмитрий Мернов, пасший «форд» от гимназии № 5.

После этого «карусельщики» повалили валом. Одни подъезжали на машинах прямо к ДК, выгружались, заходили внутрь, а потом быстро уезжали. Другие приходили пешком — по двое, по трое.

Личности маргинального вида и реутовские коммунальщики решали, как будет развиваться космическая столица в следующие пять лет.

Чтобы доказать факт «карусели», нужно было снять на видео момент получения бюллетеня с последующим голосованием или же обнаружить не ту регистрацию в паспорте после получения бюллетеня. На практике это было почти невозможно. Под предлогом защиты персональных данных председатели УИК не давали смотреть регистрацию наблюдателям, хотя те все имели статус «совещателей» — членов УИК с совещательным голосом — и по закону имели право знакомиться с документами.

На одном из участков то ли задержали «карусельщиков», то ли сфотографировали их паспорта, пришло сообщение от Артема Мешкова. Через пару дней я найду героев. Когда только что проголосовавшие на участке № 3597 девушки пошли на второй этаж, «совещатель» от «Яблока» Александра Шойко поднялась за ними и увидела, что те собираются проголосовать и на УИК № 3595. Она привлекла внимание наблюдателя от КПРФ Сергея Горбунова. Тот среагировал молниеносно, попросив члена УИК показать паспорта девушек и тут же их сфотографировал (фотографии паспортов Анастасии Вязиковой и Дарьи Григорьевой есть в распоряжении редакции).

Прибежали полицейские, обвинили Горбунова в незаконном изъятии паспортов. Сергей потом слышал, как майор диктовал девушкам текст заявления.

«Думаю, полицейские были в курсе и действовали заодно. Иначе сначала они попытались бы разобраться в ситуации», — предполагает он.

Бесхозные пломбы для выездных комиссий

«Вбросы будут делать в ТИК», — прилетела короткая СМСка от Артема. Минут через 10 пришли подробности: «Карусель отменили после задержания «карусельщиков». У реутовских провал».

Наблюдатели, в свою очередь, сообщали в чат о неприкрытых махинациях с голосованием на дому. Никого не смущала даже включенная камера.

— Присутствовать при надомном голосовании вы можете, а доставка туда — не обязательно, — на сделанной «совещателем» Дмитрием Забегаевым видеозаписи видно, как председатель УИК № 1100 Алена Печенина сбивчиво зачитывает полученную по смартфону инструкцию. Утром она наотрез отказалась показать ему реестр с заявками от избирателей, предъявив его лишь после приезда председателя ТИК. 110 заявок — аномальная цифра для района многоэтажек! Поэтому Дмитрий решил поехать вместе с выездной комиссией, но в машину его не пускают. «Ты что, братан, места нет, там детское кресло», — глумится водитель, нанятый на деньги налогоплательщиков для транспортных нужд избиркома. Через пару минут BMW X5 с двумя членами УИК № 1100 на борту уедет без Дмитрия. Тот пешком отправится по адресам, но не найдет ни машины, ни членов УИК. Местные жители их тоже не видели.

В 19.30 комиссия вернется с набитой урной, умудрившись за 200 минут обойти 104 избирателя, тратя менее двух минут на квартиру!

Вскрытая урна для голосования

По схожему сценарию действовали и другие комиссии. Наблюдатель Игорь Гришин опубликовал видео, как на участке № 1056 вскрывают переносную урну: хорошо видно, что все бюллетени аккуратно сложены вдвое и лежат стопкой. В эту комиссию поступили заявки от 97 избирателей — и 96 из них проголосовали. По подсчетам Гришина, чтобы обойти всех этих людей, двум членам УИК потребовалось бы 16 часов. «При голосовании нужно дойти до квартиры, открыть дверь, впустить в квартиру, составить два заявления, заполнить бюллетень, кинуть в урну. Это занимает обычно 10–15 минут. Даже по 10 минут на 96 «надомников» — это 960 минут!». Игорь предполагает, что избирателей могли не обходить, просто с урны сняли пломбы, положили бюллетени и заново опечатали.

Сделать это не так и сложно. На участке № 1094 внимание кандидата от «Яблока» Алексея Партолина привлек опломбированный на первый взгляд переносной ящик с бюллетенями. Ему показалось, что с пломбой что-то не так, и он позвонил опытной Марии Ревежак, та быстро приехала. Они обнаружили, что крышка урны легко сдвигается, и при желании можно вложить пачку-другую. Рядом лежала целая россыпь пломб, которых бы хватило еще на пять урн. Алексей потребовал исключить эти бюллетени из общего подсчета, но комиссия отказалась, намекнув, что тот сам причастен к порче пломб.

По официальным данным, на выборах в Королеве вне участка проголосовали 7158 горожан — 10% избирателей. Это аномально высокий показатель.

Для сравнения: в соседних Мытищах на дому голосовали 2,79% избирателей, редко когда более 10 человек на участке. В Королеве на 74 участках из 123 на дому голосовали от 50 избирателей и более, в том числе на 18 участках — по 100 и более человек. Видимо, этого оказалось недостаточно. Поэтому фальсификаторы пошли на вбросы.

Именно на них попалась комиссия № 1096. Наблюдатель Нелли Жукова вышла на улицу для телефонного разговора; буквально через несколько минут к ней подошла избирательница, Ольга Мешкова, и сообщила, что на ее глазах мужчина — член комиссии № 1096 только что вбросил пачку бюллетеней. В прозрачной урне было хорошо видно пачку смятых бюллетеней, засунутую в спешке. От председателя УИК они узнали имя этого члена — Геннадий Фастов. Девушки вызвали наряд полиции и написали заявление о преступлении. Им было невдомек, что уже в 19.33 в «председательском» чате появилось сообщение о вбросе и о вызове полиции. «Помогите мне, пожалуйста!!! Будет очень жарко!!!» — написано в СМС, усиленной пиктограммками с пламенем.

И еще до прибытия полиции в 19.50 получен ответ: «Ничего не было! Удали сообщение!»

Пересидели наблюдателей

— Время уже половина одиннадцатого вечера, а они все считают, считают, а цифры не объявляют. Слышу, как про меня говорят: все сидит, грымза старая, — рассказывает Инесса Иорданиди, наблюдатель КПРФ на участке № 3599.

Около шести вечера они вместе с членом ТИК Ириной Васильевой в присутствии свидетелей по книгам избирателей посчитали явку: на 18 часов она составила 177 человек. «До 20 часов пришли еще человек 10–15 плюс те, кто голосовал на дому (76 человек. — Т. Ю.), получается, максимум 300 человек», — рассуждает она.

Около 19 часов Артем сообщил, что комиссии, якобы, получили приказ тянуть время, изображая видимость подсчета.

Жалобы на затягивание подсчета поступали и с других участков.

Тех наблюдателей, кого не пересидели, законсервировали на участках, чтобы подольше не появлялись в ТИК, находящейся в здании администрации в проезде Ударника.

Там в конференц-зале, судя по сообщениям в телеграм-чате «Сентябрь 2019», уже вовсю «корректировали» итоги голосования.

О деталях ночного фальсификата стало известно из переписки 82 пользователей, включая системного администратора комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» ТИК и предположительно заместителя главы администрации города. Чат скачала одна из его участниц. «Надоело фальсифицировать», — объяснила она.

«Вы лучшие в мире!!!»

Сообщения из рабочего чата членов УИК

«Кто готов сделать любой результат, пишите сюда номер УИК», — поступает в 20.49 сообщение от участницы чата по имени «Жанна Прокофьева»: в профиле пользователя установлена фотография замглавы администрации Королева. «Курирует и координирует направления: военно-учетный стол, общественные организации» — узнаю о полномочиях Прокофьевой на сайте администрации (после вступления Александра Ходырева в должность мэра 10 октября 2019 года в структуре администрации произошли изменения, в числе заместителей руководителя администрации Жанны Прокофьевой больше нет. — Т. Ю.).

Перекличка членов УИК, готовых «сделать любой результат»

«УИК 4223 готов», — первым откликается пользователь Lyubov Koshkina. Временный участок № 4223 открыт на территории Королевской горбольницы, возглавляет его Кошкина Любовь Владимировна, заместитель главврача по кадрам.

«1093. Готовы», — пишет Svetlana Kasich. В чат сыплются номера комиссий, готовых нарисовать любой результат: 1104, 1072, 1077, 1116, 1105, 3794, 3786.

Многие пользователи не скрывают фамилии, в профиле их есть личная фотография и номер телефона. У других указано имя с номером УИК, часто с отчеством — проверка по ГАС «Выборы» показала, что именно такие имена носят председатели этих комиссий.

Один из членов УИК жалуется, что вынужден погасить неиспользованные бюллетени под пристальным вниманием «Яблока»

«Сделать результат» могут не все. «Яблоко» пристально следит», — докладывают в чате с УИК № 1063 и сообщают, что начинают гасить неиспользованные бюллетени. Скорее всего за счет последних фальсификаторы и намеревались «сделать результат». По закону, все неиспользованные бюллетени пересчитывают и гасят уже на первом этапе подсчета, отрезая левый нижний угол, чтобы не допустить их дальнейшего использования. На тех участках, где нет независимых наблюдателей, можно гасить и позже…

Именно поэтому «куратор» с самого утра постоянно мониторит ситуацию с наблюдателями: кто из них и где. Председатели выкладывают в чат фотокопии их направлений: УИК № 1105 — Михайлов от КПРФ, УИК 1117 — Кислов от «Яблока», УИК № 3795 — Горбунов от КПРФ, Мусатов от «Яблока»…

(Все документы содержат кучу персональных данных, к некоторым приложены копии паспортов.) Зная, где не будет независимых наблюдателей, «куратор» может оценить ресурс для манипуляций.

Расклад по «своим» и «чужим» известен, видимо, только «Жанне Прокофьевой», именно у нее участники чата «пробивают» наблюдателей.

«3794-й член с совещательным голосом от КПРФ. Свой? Или чужой?» — интересуется в чате УИК № 3794.

«Свой», — лаконично отвечает «Жанна Прокофьева».

Тут же поступают аналогичные запросы с других участков. В ответ «Жанна Прокофьева» выкладывает в чат фото списка с номерами участков. «Обведены в кружочек уик где наши кпрф», — пишет она без запятых. Судя по всему, «наши» — это те, кто записался в наблюдатели от КПРФ по поручению администрации. Таких в списке оказалось 49 участков. Отдельно розовым маркером отмечены участки с наблюдателями от «Яблока» — их 25.

Куратор расслает список с номерами УИКов. Обведены — те, где сидят «свои» наблюдатели от КПРФ. Розовый маркер — опасность — там сильны «яблочники»

За час до закрытия участков «Жанна Прокофьева» проводит перекличку, где остаются «чужие» наблюдатели. В 20.31 в чат поступает команда тем, у кого «чужих» нет, достать неиспользованные бюллетени: «Считаем и звоним ночному счетчику».

«Чистых непогашенных 500 штук», — докладывает УИК № 1105.

Вскоре поступает команда: брать неиспользованные бюллетени и ехать на [проезд] Ударника. Но заходить не через парадный подъезд, а с задней части здания и через «кабинет ДГ» идти в большой зал на втором этаже (буквально в пяти метрах от заднего входа находится кабинет Дмитрия Герасимовича Денисова, в то время первого зампреда горсовета. — Т. Ю.).

Пользователей чата предупреждают, чтобы входили в ТИК тихо, так как там тоже есть наблюдатели. Видимо, не все были осторожны, поэтому в чат летит гневное послание от «Жанны Прокофьевой»: «Люди! Вы палитесь в тике!!! Здесь коммунисты!»

Примерно в это время член ТИК от КПРФ Ирина Васильева, поднявшись на второй этаж администрации, увидела свою коллегу — члена ТИК от «ЕР» Марину Павлову с калькулятором в руках и двух женщин, они что-то считали. Увидев Васильеву, быстро удалились в сторону актового зала. В ТИКе Васильева увидит Павлову только утром на подписании итогового протокола.

Анализ результатов ГАС «Выборы» показывает беспрецедентные нестыковки с цифрами: например, на УИК № 3599, где пытались «пересидеть» Инессу Иорданиди, непосредственно на участке выдали 849 бюллетеней плюс 19 человек голосовали досрочно — эти бюллетени тоже опустили в урну, но позже в ней оказалось всего 773 штуки. Куда делись 95 бюллетеней — непонятно. Или на УИК № 1067: в помещении выдали 798 бюллетеней, а в урне оказалось на 363 меньше!

Подобные расхождения имеют место на 40 участках. Можно предположить, что при добавлении за одну партию одновременно изымали бюллетени голосовавших за другие.

В 07.42 от пользователя «Жанна Прокофьева» поступает сообщение об итогах: явка — 36,36%, из 30 избранных депутатов 21 мандат получила «Единая Россия». Ее переполняет благодарность ко всем помощникам: «Люди!!!! Вы лучшие в мире!!!»

«Ура! Мы победили!!!» — откликается один из председателей УИК.

Итак, победители названы. И я начинаю искать тех, кому было по силам мобилизовать десятки людей из Реутова и Балашихи, оперативно ввести их сначала в резерв, потом в основной состав королевских комиссий, а после заплатить им за «услуги».

Коммунальные услуги для королевских избирателей

Утром в понедельник председатели снова пришли в ТИК, видимо, чтобы внести в книги избирателей данные паспортов тех, кто получал бюллетени и голосовал. Вся эта персональная информация у них есть, скорее всего, непосредственно из паспортных столов. Правда, они не подчиняются территориальному избиркому, значит, их попросили откуда-то повыше.

У ТИК Королева явно недостаточно полномочий и для того, чтобы обязать руководство частной компании из Реутова, например, «Проект-сервис групп», отрядить сотрудников газовой службы для выборов в другом городе. Между тем людей, приехавших на нескольких машинах с желтой полосой по бокам, логотипом и телефоном «ПСГ» на заднем стекле, видели рядом с избирательными участками в разных районах города. Одна из них — «рено логан» (номер автомобиля имеется в редакции) — засветилась и у ДК «Юбилейный».

В добровольно-принудительном порядке попросить людей поработать на выборах может только тот, от кого они зависят. Прежде всего, работодатель. Как оказалось, «варяги» из Реутова работают исключительно в компаниях из сферы ЖКХ: ООО «УК «Жилсервис», ООО «УК «РЭУ-6 — Южный», ООО «УК «Кусор», ООО «Р-Сетевая компания», ЕИРЦ Реутов и ООО «Энтузиаст».

Многие занимают высокие должности на уровне замдиректоров. Значит, «просьба» может исходить от первого лица/собственника. Как следует из базы данных ЕГРЮЛ и других открытых источников, все эти компании так или иначе связаны между собой.

В каждой из них в прошлом или настоящем в качестве учредителя или руководителя неизменно присутствовали три человека: Олег Александрович Даниленко, Надежда Николаевна Корнеева, Руслан Иванович Токарев.

Даниленко, в прошлом первый замглавы администрации Королева по ЖКХ (сентябрь 2014-го — март 2019 года); перебрался в город вслед за Александром Ходыревым, до этого четыре раза избиравшегося главой Реутова.

Корнеева — младшая сестра мэра Ходырева. Токарев является учредителем четырех компаний из системы ЖКХ Реутова, в том числе «Проект-сервис групп», первоначально учрежденной Олегом Даниленко. По словам источника в компании, Токарев занимается газовой службой (той самой, машины с символикой которой видели в Королеве), а обязанности гендиректора де-факто выполняет Александр Александрович Даниленко — брат Олега Даниленко.

Во внутреннем телефонном справочнике «УК «Жилсервис» наряду с бухгалтерией и другими управлениями указаны также ООО «УК «КУСОР», ООО «Проект-Сервис Групп» с подразделениями в Королеве, Ивантеевке, Балашихе и Лыткарино; ЕИРЦ Реутов, ООО «Р-Сетевая компания», ООО «УК «РЭУ № 6-Южный», ООО «УК ЦС-Сервис», ООО «Энтузиаст» и еще пять компаний, видимо, связанных между собой.

Составы новых УИК в Королеве оказались не столь однородны. Мне удалось установить места работы руководителей лишь 37 комиссий, в которых были произведены замены.

Все эти люди работают в организациях, зависимых от администрации города.

Пять УИК усилили бюджетниками — учителями, воспитателями детских садов, руководителями кружков в ДК, две комиссии — сотрудниками КБ Химмаш им. А.М. Исаева — филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», еще в четыре УИК мобилизовали руководителей частных компаний (из Москвы, Ивантеевки, Пушкина), основным заказчиком которых является администрация и бюджетные организации Королева. Остальные 26 комиссий укрепили сотрудниками предприятий ЖКХ: «Теплосети», «Водоканала», Единой диспетчерской службы, «Ткрос», МУП «УЕЗ».

Больше всего членов УИК делегировали «Жилсервис» со своими подрядными организациями и компания «Жилкомплекс», управляющая 628 многоквартирными домами. В паспортных столах этих двух УК имеются данные большинства жителей Королева. Совет директоров «Жилкомплекса» возглавляет уже знакомый нам Олег Даниленко (данные по состоянию на 31.12.2018).

В отличие от Реутова, предприятия ЖКХ в Королеве — муниципальные, поэтому директоров назначают в горадминистрации. Как можно догадаться, возглавляют их выходцы из Реутова, где они тоже работали в системе ЖКХ. Некоторые менеджеры этих компаний сами баллотировались в Совдеп и стали депутатами: Павел Каганов (ОАО «Водоканал», «Теплосеть»), Кирилл Кудряшов (МБУ «Автобытдор»), Сергей Дробышев («Жилсервис»), Сергей Мещеряков (ООО «Диспечерская служба» в Королеве), Павел Котов («Жилкомплекс»). Сам Александр Ходырев, разумеется, тоже прошел в Совет.

Все эти люди входят в ближний круг главы Королева. Трудно представить, что руководство города, с его властью и ресурсами, в сферу влияния которого входят Реутов, Балашиха, Ивантеевка, не имело отношения к организации выборов в Королеве.

Сообщения о «каруселях» в Подмосковье обычно приходят лишь из нескольких городов: Балашиха (Железно­дорожный), Реутов и Королев…

Эти города будто застряли в нулевых, устраивая выборы по одной и той же схеме: фальсификации на досрочном и выездном голосованиях, вбросы, ночной фальсификат и «карусели».

Эти «технологии» — симптом, говорящий о деградации партий в этих городах, равнодушии избирателей и превращении избиркомов в соучастников фальсификаций. Но время меняется, и теперь «наших» начинают сдавать «свои». Людей тошнит от обмана и махинаций.