Морг тут неуместен

Петр Саруханов / «Новая»

Недавно видел трепетную надпись на заднем стекле автомобиля: «Не гудите, и так страшно!» За рулем была девушка, видимо, недавно получившая водительские права. Конечно, ей страшно. Слева — джип, справа — столб, позади КамАЗ с прицепом. И при этом у нее, бедняжки, сразу два беспокойства: успевает ли она на мигающий зеленый и гармонирует ли ее губная помада с цветом автомобиля.

Если же кому-то из новичков за рулем недостаточно страшно, о них позаботился депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Дмитрий Самаренкин. На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам он немного отвлекся и внес предложение, не имеющее отношения ни к первому, ни ко второму, ни к третьему. «Для людей, получающих права, — сказал Дмитрий Анатольевич, — сделать обязательным посещение наших больниц и моргов — для того, чтобы они видели, какое количество жертв в результате аварий происходит».

Живо представим морг и экскурсию учащихся автошколы. «Вот этот, — говорит инструктор и приподнимает покрывало, — превысил допустимую скорость. А вон тот пересек двойную сплошную и пошел на обгон. А вот еще двоих везут на каталках. Обратите внимание, они в дверях чуть не столкнулись. Первой прошла в помещение каталка, которая поворачивала налево, а преимущество было у второй, которая катилась прямо…»

Ужас! Многие курсанты сразу откажутся получать водительские права. И всю жизнь будут ездить на трамвае, который реже других транспортных средств выезжает на встречную полосу.

Нет сведений, дошли ли татарстанские депутаты на том заседании до налогов и финансов (а может, с финансами и так все хорошо?), зато стало известно, что идея походов в морг не оставила их безразличными. Сообщается, что председатель комитета Леонид Якунин инициативу Самаренкина поддержал. И лишь заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов проявил некоторую сдержанность. Возможно, он тоже видел надпись на стекле: «Не гудите, и так страшно!» — и предложил гудеть потише. Юрий Зимелевич, в свое время окончивший медицинский институт и, надо полагать, повидавший морги, считает, что в отношении водителей-новичков можно ограничиться демонстрацией фото- и видеоматериалов с мест ДТП.

И что же в итоге? «В итоге, — сообщает электронная газета «Бизнес Online», — комитет принял предложение Самаренкина, который пообещал подготовить соответствующий законопроект».

Для кого же, спрашивается, будет готовиться этот документ? Для Государственной думы, наверное. Не принимать же такой оглушительный местный закон. Конечно, Татарстан во многих начинаниях впереди всех, но тут он вряд ли превысит скорость и пойдет на обгон других регионов.

И все-таки не следует упускать возможность еще раз взять пример с передового субъекта РФ. Давайте подумаем, кого еще и куда можно сводить, прежде чем он получит какое-либо удостоверение или диплом. Жизнь полна неприятных сюрпризов, и надо хотя бы частично их предусмотреть. Ну, допустим, кто-то выдвигает свою кандидатуру в мэры какого-то города. В СИЗО его на экскурсию! И безотлагательно!

Вспомните, сколько мэров наших городов отправились туда уже без возможности вернуться через полчаса в свой кабинет. Только за последние пять лет своих градоначальников проводили за решетку Рыбинск, Астрахань, Усть-Илимск, Благовещенск, Йошкар-Ола, Владивосток, Копейск, Махачкала… Хоть играй в известную игру — в города, придавая ей криминальный уклон: Таганрог—Горно-Алтайск—Керчь…

Свозили бы вовремя этих мэров в СИЗО, дали бы им прилечь на нары, угостили бы из алюминиевой плошки, чем повар ФСИН послал, может, подумали бы они тогда, стоит ли брать взятки, злоупотреблять и мошенничать. И сохранили бы руки в чистоте, как шахтеры какие-нибудь или кочегары.

Необязательно возить на поучительные экскурсии только потенциальных нарушителей законов. Можно применить этот метод и к самым разным людям. Допустим, начинающих программистов или экономистов можно и в Лондон свозить, и в Сан-Диего. И даже в островное государство Сент-Китс и Невис. Пусть посмотрят, в каких условиях они будут маяться на чужбине, когда достигнут в своей профессии больших высот, как, например, Павел Дуров или Сергей Гуриев, и окажутся ненужными родной стране. Пусть подумают и (пока не поздно!) подадутся в депутаты. А депутаты стране нужны всегда и в больших количествах. Ведь считается, что по своей полезности депутатский корпус опережает всех на полкорпуса.

Сам собой назрел вопрос: а куда в профилактических целях возить кандидатов в депутаты? Кое-какие адреса подсказать несложно, но надо же оставить простор для предложений читателей. Скажу лишь: мы знаем о наших депутатах столько всякого, что ничего к их наклонностям и повадкам добавить уже нельзя. Или все-таки можно? Ну да, иногда даже теряешься от этих добавок. Так, прочитаешь сообщение, обошедшее на днях целый ряд СМИ: «В Якутии пьяный депутат избил полицейского лопатой», — и понимаешь, куда следует везти лишь одного из двух. Полицейского — в травмпункт. И хорошо, что не в морг.