Андрей Успенскийкорреспондент
В начале 2000-х я обратился к Валентине Тимофеевне Яшиной с просьбой рассказать о ее легендарном муже. «Молодой человек, о Льве Ивановиче уже все написано… Чем еще я могу с вами поделиться?» — развела руками добродушная женщина. Действительно, скромному человеку в кепке и черном свитере с буквой «Д», который на весь мир прославил советский футбол, посвящено много книг и статей. Однако представители поколения Next если и слышали о вратаре номер один, то знают о нем мало. «Новая» выбрала восемь фактов (известных и не очень) из жизни и карьеры стража ворот «Динамо» и сборной СССР.
Яшин стал первым вратарем, отыгравшим 100 матчей без пропущенных мячей во внутреннем первенстве. Первый «нолик» случился 25 июня 1953 года в поединке с харьковским «Локомотивом». А последний, 160-й «сухарь», сорокалетний Лев добыл 19 июля 1970 года, не дав отличиться московским армейцам. Кроме того, в 1963 году в 22 битвах из 27 он сохранял свои ворота в неприкосновенности, пропустив всего 6 (!) мячей. Подобный трюк ни один отечественный голкипер повторить не смог. Всего же на счету пятикратного чемпиона страны, обладателя Кубка Европы-60 и чемпиона Олимпийских игр-56 297 (!) «сухих» фокусов в 639 официальных встречах.
Свою первую большую победу молодой Лев выгрыз в… хоккее, защищая в громоздких доспехах маленькие ворота родного «Динамо».
В полуфинале Кубка СССР он «приземлил» звездных «летчиков» (ВВС), а в финале бело-голубые одолели ЦДСА. В том же сезоне-53 Яшин завоюет и футбольную вазу. Достижение своего рода уникальное. Но есть у Льва Ивановича и рекорд со знаком минус. В финале футбольного Кубка-55 с тем же ЦДСА судья Николай Латышев за грубый наскок на армейца Агапова попросил его покинуть поле. «Арбитр поступил как надо», — скажет впоследствии штрафник. А вратарей в союзных и российских финалах больше не удаляли…
Яшина шесть раз номинировали на «Золотой мяч», но получил он его в 1963-м. Первым из советских футболистов. Вот как выглядели результаты голосования. Эйсебио («Бенфика») — 19, Денис Лоу («Манчестер Юнайтед») — 45, Джимми Гривз («Тоттенхэм») — 51, Джанни Ривера («Милан») — 56, Лев Яшин («Динамо») — 73. Ни до, ни после ни один вратарь не дотягивался до подобной награды. Уже после смерти его трижды выбирали в различные символические сборные ФИФА под номером один. Журнал Forbes включил его в сотню самых влиятельных россиян столетия. А 19 сентября нынешнего года журнал France Football учредил новый «яшинский» приз, который в декабре будет вручаться сильнейшему голкиперу планеты.
В Эквадоре существует детский футбольный клуб «Яшин», а памятник Льву Ивановичу есть даже в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Никарагуа к чемпионату мира-70 в Мексике и к Олимпиаде-72 в Мюнхене были выпущены серии марок, посвященных «Черному пауку». А в 1977 году ценный «квадратик» с его изображением вышел в свет в столице Экваториальной Гвинеи, Малабо. За «марочной» легендой филателисты гоняются до сих пор. Именем Яшина названы улицы в Москве и Грозном, сухогруз на Дальнем Востоке, а также самолет одной известной авиакомпании. Кстати, в футбольном симуляторе FIFA есть команда мечты, куда входит и наш герой. Причем рейтинг у Яшина выше, чем у тех, кто продолжает свою карьеру, — Буффона и Нойера.
С австралийских Игр-56 золотая сборная СССР возвращалась сначала на теплоходе, а затем поездом Владивосток—Москва. На одной из сибирских станций состав ждал старичок. Как выяснилось, он прошел пешком 40 километров, чтобы обнять Яшина, пожать ему руку и передать кулек семечек и копченого омуля. …А однажды болельщик из Узбекистана написал кумиру миллионов письмо. Лев Иванович ответил. И через неделю южный гость уже был в Москве со своими семью детишками. По словам Владимира Пильгуя, сменившего Яшина в воротах «Динамо»,
гастролеры неделю жили в небольшой квартире знаменитого вратаря.
В 1957 году «Динамо отправилось в Рио. После матча с «Васко да Гама» состоялось телешоу. Трое любителей заплатили огромные деньги за право в прямом эфире пробить пенальти русскому киперу. Огорчить Яшина никому не удалось. И по правилам конкурса ему полагался чек на кругленькую сумму. «На что потратите эти средства?» — спросил ведущий. Среагировал Лев мгновенно: «Свой выигрыш полностью жертвую в пользу нуждающихся детей Бразилии…» В другой приезд вратарь помог юному репортеру, который стоял у заведенного автобуса сборной СССР и утверждал, что его уволят, если он не возьмет интервью у мастера. Команда опаздывала на ужин, но, узнав в чем дело, Лев Иванович вышел к мальчишке и при помощи переводчика рассказал парочку забавных историй.
После победы в Кубке Европы-60 на банкете в ресторане на Эйфелевой башне к игрокам советской команды подошел президент «Реала» Сантьяго Бернабеу и сообщил, что готов предложить каждому контракт, причем Яшину он предложил самостоятельно вписать нужную сумму. Чуть позже в одном из интервью французские журналисты поинтересовались: «Если бы мадридский «Реал» предложил вам сто тысяч, вы бы согласились?»
«Отказался бы без колебаний, так как не представляю себе жизни нигде, кроме России. Я жалею тех футболистов, которые из-за заработка вынуждены выступать за иностранные клубы», —
парировал Лев Иванович.
С кепкой Льва связано много смешных эпизодов. Бывало, что она срывалась с головы в самый неподходящий момент. К примеру, в одном из матчей вратарь отыгрался с партнером и побрел за кепкой, которая улетела после броска за мячом и лежала у штанги. В этот момент соперник перехватил «пятнистого» у защитника и отправил его в сетку. А фанаты в Марселе пытались прямо во время поединка прихватить любимый головной убор в качестве сувенира. Пришлось догонять и упрашивать вернуть. «Я очень дорожу кепкой», — признался как-то Яшин. — Она — мой талисман. Много лет я играл в одной и той же, но она износилась, и теперь я беру ее с собой и кладу недалеко от ворот. Если она рядом, я чувствую себя увереннее, как бы смешно это ни звучало».
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