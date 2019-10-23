Идеальный внутренний враг

Ворвавшись в помещение, собровцы потребовали сдать телефоны и планшеты. Некоторых посадили в минивэны, в том числе с логотипом «Норникеля», и увезли на допросы (их вели в здании следственного отдела ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии) и обыски в их квартирах (по меньшей мере в пяти), продолжавшиеся в среднем пять часов.

Об этом сообщает сайт «Свидетелей Иеговы в России» (доступ к нему не заблокирован, но периодически невозможен). В СК и Росгвардии проведенную операцию не комментируют, на сайте краевого Управления «Росгвардии» (работающем без сбоев) за минувшие три дня сообщают о проведенном в Железногорске Дне призывника, а сайт красноярского следкома рассказывает, как их сотрудники принимали присягу у «ребят, выбравших дорогу кадета». Краевая прокуратура 21 октября информировала о привлечении в Норильске 20 руководителей муниципальных учреждений к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

По сообщению «свидетелей», их спрашивали, не исповедуют ли они «запретную» веру. Всего опросник двух следователей состоял из 25 пунктов. Кроме гаджетов изъяты Библии — вполне экстремистская, по меркам современной России, литература (запрещена Библия в переводе «Свидетелей Иеговы»).

Даже если не вдаваться в суть претензий к «свидетелям», один вопрос напрашивается: зачем из пушки — по воробьям? Адекватно ли применение СОБРа? В Норильске работает участковым майор полиции Алексей Домогашев. Он только что победил с 600 голосами во втором этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». Он бы один справился со «свидетелями», если уж они так мешают Российской Федерации.

Пришел бы, разогнал, если надо, или опросил кого надо. Зачем спецназ? Мера устрашения? Кого?

По данным самих «свидетелей», в России около 175 тыс. их последователей. Их всех пугают? А на что рассчитывают? Ведь «Свидетелей Иеговы» преследовали еще в СССР. Чего добились?

Из того, что известно, складывается впечатление, что это просто очень удобный, если не сказать идеальный, внутренний враг. Организованный, со связями с Америкой, всегда под рукой, не сопротивляется, не бежит, дела против него шьются по громкой статье. Еще один приятный бонус — недвижимость. Можно отжать.

На следующий день после операции в Норильске прокуратура запросила в Томске 7 лет лишения свободы для «свидетеля» Сергея Климова, обвиняемого в «организации деятельности экстремистской организации». В последние дни прошли обыски, задержания и аресты «свидетелей» в Курске и Сочи, обыски на Сахалине и в Орле.

11 декабря 2018 года член СПЧ Екатерина Шульман рассказывала президенту об уголовных делах против верующих и о том, что из 489 запрещенных за причастность к терроризму и экстремизму организаций 404 — это «Свидетели Иеговы»:

«Сделаю тут зловещую паузу. Много, может быть, есть претензий к «Свидетелям Иеговы»: например, они кровь не переливают, в больницу детей не отправляют. Но они уж точно не призывают к насилию и не осуществляют его».

Тогда Владимир Путин ответил, что мы должны одинаково относиться к представителям всех религий и не должны зачислять представителей религиозных сообществ «в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная».

Шульман больше не член СПЧ, да и СПЧ уже совсем другой.

Возможно, на сайте красноярского следкома новость о норильской операции отсутствует не зря. Летом он сообщал о возбуждении уголовных дел «по двум фактам вовлечения в незаконную религиозную деятельность» (материалы поступили из регионального УФСБ) в отношении 45-летней женщины и 62-летнего мужчины — членов местной ячейки «Свидетелей Иеговы». А потом эта новость с сайта вдруг пропала. Постановление о возбуждении уголовного дела было отменено. Всякий морок заканчивается или вот так быстро, или с задержкой, но заканчивается.

*Организация запрещена на территории РФ.