«Людей в Качканаре настроили решительно»

18 октября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько объявил о достижении согласия между представителями Качканарского горно-обогатительного комбината (ГОК, входит в группу ЕВРАЗ Романа Абрамовича) и буддийской общиной Шедруб Линг, чей монастырь находится на вершине горы Качканар. ГОК хочет добывать на месте монастыря титаномагнетитовую руду.

«Мы подписали стратегическое соглашение, — заявил вице-губернатор. <…> — Компромисс такой: на безопасном месте выделяем земельный участок (для буддистов), отсыпаем к нему дорогу и там строим хозбытовые и, возможно, какие-то культовые постройки. <…> После того, как все это будет сделано (примерно до конца 2020 года), у общины будет возможность периодически, по графику, согласованному с ГОКом, совершать паломничество к местам, где у них есть какие-то религиозные сооружения».

Соглашение подавалось как устраивающее все стороны. При этом сами буддисты комментариев не давали.

Однако в понедельник мне удалось дозвониться до председателя буддийской общины поселка Косья Семена Загороднего.

— Конечно, подписанное соглашение, с человеческой точки зрения, нас никак не устраивает, — сказал он. — Но ЕВРАЗ провел обширную пропаганду в качканарских СМИ и социальных сетях и убедил людей в том, что мы являемся препятствием для разработки Собственно-Качканарского месторождения [титаномагнетитовой руды]. Мы заметили, что многие люди в Качканаре озлобились на нас: появились те, кто считает, что из-за нас горно-обогатительный комбинат закроется, что у них не будет работы. Людей настроили решительно. Стало понятно, что может произойти конфликт, который мы, как религиозная община, допустить не можем.

По словам Семена Загороднего, покинуть гору Качканар буддисты должны к ноябрю 2020 года. При этом ЕВРАЗ снесет почти все постройки Шедруб Линга, оставив только ступы пробуждения, ступы нирваны и статую Будды.

— При этом в соглашении прописано, что ЕВРАЗ лишь «обязуется не инициировать» снос культовых сооружений, — отмечает Загородний. — Может ли снос инициировать кто-то другой, вопрос открытый. Еще один важный момент: соглашение рассчитано на три года. Что будет через три года — также непонятно.

Уральские буддисты говорят, что власти Свердловской области и ЕВРАЗ пообещали, что они смогут посещать Шедруб Линг по согласованию с ГОКом. По согласованному же графику в монастырь смогут приезжать и туристы. В Косье ЕВРАЗ пообещал буддистам помощь в строительстве храмового комплекса, котельной, водонапорной станции и склада.

— Конечно, мы надеемся, что монастырь удастся сохранить. И будем для этого делать все в рамках закона, — говорит Семен Загородний. — Разработке Собственно-Качканарского месторождения мы не мешаем. Хочется, чтобы это услышали люди в Качканаре.

Конфликт между буддийской общиной и компанией ЕВРАЗ длился семь лет. По плану разработки Собственно-Качканарского месторождения монастырь Шедруб Линг попадал сначала в санитарную зону будущего карьера, а затем — в само пятно разработки. Буддисты настаивали, что пятно карьера можно сократить на 5% для сохранения монастыря.