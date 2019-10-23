Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 240 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Сюжеты

Памятная церемония к годовщине Норд-Оста

26 октября в Москве вспомнят погибших в ходе теракта на Дубровке

Общество

 
Москвичи во время траурной акции в годовщину Норд-Оста. Фото: ТАСС

26 октября, в церемонии, посвященной XVII годовщине со дня трагедии на Дубровке, примут участие пострадавшие и потерпевшие от терактов, представители общественных организаций, граждане Москвы и других городов. 

Организатором выступает Региональная Общественная Организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост». 

Регламент церемонии:

  • Реквием, посвящение «Норд-Осту»; 
  • Минута молчания; 
  • Запуск в небо 130 белых воздушных шаров; 
  • Возложение цветов; 
  • Концерт – реквием;
  • Церковная поминальная служба. 

Мероприятие состоится 26 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, д.7, на площади у Театрального Центра. Проезд: станция метро «Дубровка» или «Пролетарская».

РОО «Норд-Ост» просит поддержать в проведении памятной церемонии своим присутствием всех сочувствующих и неравнодушных к трагедии людей.

Теги:
теракт , норд-ост, память, церемония, анонс

Топ 6

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera