Памятная церемония к годовщине Норд-Оста

Москвичи во время траурной акции в годовщину Норд-Оста. Фото: ТАСС

26 октября, в церемонии, посвященной XVII годовщине со дня трагедии на Дубровке, примут участие пострадавшие и потерпевшие от терактов, представители общественных организаций, граждане Москвы и других городов.

Организатором выступает Региональная Общественная Организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост».

Регламент церемонии:

Реквием, посвящение «Норд-Осту»;

Минута молчания;

Запуск в небо 130 белых воздушных шаров;

Возложение цветов;

Концерт – реквием;

Церковная поминальная служба.

Мероприятие состоится 26 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, д.7, на площади у Театрального Центра. Проезд: станция метро «Дубровка» или «Пролетарская».

РОО «Норд-Ост» просит поддержать в проведении памятной церемонии своим присутствием всех сочувствующих и неравнодушных к трагедии людей.