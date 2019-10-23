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Памятная церемония к годовщине Норд-Оста
26 октября в Москве вспомнят погибших в ходе теракта на Дубровке
«Новая газета»редакция
26 октября, в церемонии, посвященной XVII годовщине со дня трагедии на Дубровке, примут участие пострадавшие и потерпевшие от терактов, представители общественных организаций, граждане Москвы и других городов.
Организатором выступает Региональная Общественная Организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост».
Регламент церемонии:
- Реквием, посвящение «Норд-Осту»;
- Минута молчания;
- Запуск в небо 130 белых воздушных шаров;
- Возложение цветов;
- Концерт – реквием;
- Церковная поминальная служба.
Мероприятие состоится 26 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, д.7, на площади у Театрального Центра. Проезд: станция метро «Дубровка» или «Пролетарская».
РОО «Норд-Ост» просит поддержать в проведении памятной церемонии своим присутствием всех сочувствующих и неравнодушных к трагедии людей.