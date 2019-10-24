Гвардейцы по вызову

Блокировка интернета, отключение коммуникаций, перекрытие дорог — во вторник утром жители села Урдома Архангельской области оказались в осаде. Без объявления войны в кольцо блокады (никого не впускать и не выпускать, дороги закрыты для проезда и прохода) село взяли не бандиты, а государевы люди — бойцы Росгвардии. Ровно в 4 часа утра сыктывкарский — из соседнего региона — ОМОН начал масштабную спецоперацию за бюджетный счет для решения проблем отдельно взятой коммерческой компании.

Сыктывкарский ОМОН привезли охранять технику, простаивающую на Шиесе. Фото: соцсети

Компания не простая, а хорошо урдомчанам известная. Урдома — ближайший к станции Шиес населенный пункт в Архангельской области. Жителям именно этого села предстоит жить в 30 км от самой большой в Европе свалки — если планы инвестора, которым весьма симпатизирует архангельский губернатор Орлов, удастся воплотить. Пока этим планам мешают урдомчане. А также жители Мадмаса, Котласа, Архангельска, Сыктывкара, Межога и других городов и сел двух регионов, на чьей границе по планам правительства Орлова должен вырасти полигон для московского мусора. Люди протестуют, стоят лагерем на месте будущей свалки и, главное, блокируют подвоз топлива на стройку. Нет топлива — нет работ, зато есть колоссальные убытки, которые инвестор ООО «Технопарк» терпит из-за простоя взятой в лизинг техники, а также выплачивая содержание огромному штату охраны.

Когда активисты и журналисты провели свои расследования, из которых стала очевидна незаконность строительных работ на Шиесе, к технике и охране добавилась полиция — силы МВД Архангельской области были назначены «прикрытием» происходящему за забором стройплощадки. Собственно говоря, даже этот самый забор стоит там в нарушение закона — юридически он самовольно установлен частными лицами на землях лесного фонда.

Ведь по документам под стройкой все еще лес.

Фактически лес планомерно вырубается. А протестующие с отчаянной настойчивостью выращивают в своем лагере саженцы. Этот мирный протест не удается сломить больше года, несмотря на штрафы в размере двух миллионов рублей, уголовные дела, обыски, аресты. Люди достучались до верховной власти — в результате «интересанты» стройки, губернатор Орлов и мэр Собянин, получили от президента поручение учесть общественное мнение при реализации проекта. Доложить об этом мнении они должны были 1 сентября. Накануне было объявлено, что весной инвестор проведет общественные слушания и лишь после этого возобновит работы.

На деле работы продолжаются. А вместо их видимой легитимности власть решила в очередной раз применить грубую силу.

Об оцеплении жители сумели сообщить не сразу — электричество в селе было предусмотрительно отключено, интернет не работал.

На связи оставались активисты, одновременно с урдомчанами заблокированные на Шиесе. Целью многочасовой спецоперации по блокированию Шиеса и Урдомы была доставка топлива на стройку. Примечательно, что задействовать местных росгвардейцев не стали — настроения среди бойцов и офицеров очень непростые, в приватных разговорах они откровенно жалуются, что их используют втемную, прикрывая коммерческие интересы «Технопарка». А соседи не подают руку — все ведь на одной земле живут, одним воздухом дышат, одну свалку увидят под окнами, ежели воплотятся планы инвестора. Думается, те, кому в голову пришла светлая мысль в мирное время блокировать населенный пункт на территории собственного государства, сообразили, что местный ОМОН может и отказаться от заведомо незаконных действий. Случись что — отвечать за исполнение преступного приказа будут рядовые бойцы.

И в Урдому прислали десант из Коми.

Такие решения не принимаются на уровне командира отряда. Несколькими днями раньше в районе Шиеса был замечен глава МВД Республики Коми Виктор Полоников. Он пообщался с протестующими на одном из постов, организованных активистами вокруг Шиеса. Людей обнадежили — мол, коли архангельская полиция бездействует, может, хоть соседи разберутся. Неофициальный визит Полоникова связали с недавним закрытым заседанием по Шиесу у полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Скорее всего, события и правда связаны — еще раз повторю: без высочайшего одобрения никто из людей в погонах не взял бы на себя ответственность за дорогостоящую и крайне сомнительную с точки зрения закона спецоперацию. Однако теперь следует констатировать: силы Росгвардии использованы для продвижения коммерческих интересов частной компании — в частности, в нарушение 27-й статьи Конституции, гарантирующей право на свободу передвижения.

Кроме того, бензовозы на Шиес переправили через нелегальный железнодорожный переезд, движение по которому тяжелой техники весьма рискованно для безопасности движения составов. Словом, происходившее 23 октября в Ленском районе Архангельской области должно бы заинтересовать надзорные ведомства. Однако пока никакой реакции от них нет. Мы надеемся, что эта публикация станет поводом для проверки со стороны Генеральной прокуратуры.