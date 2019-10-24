Реалити-шоу «Монастырь»

Ирина ПетровскаяОбозреватель «Новой»
Телеканал «Спас», принадлежащий Московскому патриархату, объявил о запуске реалити-шоу «Остров» — «первого реалити-шоу со смыслом», как определили суть проекта на самом канале. Его участникам предстоит провести месяц в Нило-Столобенской пустыни на Селигере.
«Здесь только ты и Бог, — зазывает на проект участников и зрителей патетический анонс, идущий в эфире «Спаса». — Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни. Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Впервые на ТВ — вдали от мира. Отправь заявку на адрес…»
Генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников дал большое интервью ведущей «Спаса» Алене Горенко. «Почему мы пытаемся соединить земное и небесное?» — спросила журналистка своего начальника и идейного вдохновителя проекта. И Корчевников, светясь от благодати, явно снизошедшей на него во время отсмотра объекта будущей съемки, горячо заверил ее: «Оно соединимо — земное и небесное — на этом острове».
«Нам, людям телевизионным, важно понять, в чем будет драматургия этого проекта?» — потребовала подробностей интервьюерша. «Представьте себе, где вы будете трудиться: уборка территорий храма, столовая, кухня, котельная, заготовительно-консервный цех — это невероятно красиво, свечной цех — там даже делают свечки, монастырская аптека, пекарня, просфорня, больница монастырская — это удивительно, редко где такое есть, кондитерская, детский приют — можете себе представить?.. Яблоневый сад, виноградник, теплица, ферма… А еще ежедневные беседы с братьями… Мы хотим вернуть слову «реалити» смысл, который потерялся за последние годы в России. Много чего ассоциируется со словом «реалити», но только не смысл… смысл жизни. Уверен, что именно этот проект вернет многим людям смысл жизни. Путь к Богу, поиск ответов на главные вопросы — главная цель проекта», — отрапортовал гендиректор «Спаса».
В этом вдохновенном описании послушаний, которые ожидают участников, как и в целях проекта, поражают вещи взаимоисключающие. «Здесь только ты и Бог» — и… множество телекамер, фиксирующих жизнь послушников на острове. «Впервые на ТВ вдали от мира» … — на миру, под прицелом телеобъективов и множества зрительских глаз. Куда ни кинь — в чистом виде оскюморон. Сочетание несопоставимого. Несуразность.
Как несуразна на телеканале «Спас» реклама религиозной продукции в одном ряду с обычной коммерческой рекламой, идущей на светских каналах:
«Подвеска «Икона Казанской Божией матери» — только сегодня за 990 рублей».
Любопытно также, какой такой исконный смысл слову (и жанру) реалити-шоу, который якобы потерялся за последние годы, собираются вернуть создатели монастырского реалити. Жанр изначально возник и существует как развлекательный и шокирующий зрителя, где участников на потеху публике помещают в условия и обстоятельства, часто унижающие их достоинство, требующие проявить отнюдь не всегда лучшие, а чаще всего и худшие человеческие черты, чтобы элементарно выжить и в идеале получить крупное вознаграждение. Подглядывание за героями в ситуациях, как правило, исключающих в обычной жизни присутствие посторонних глаз, стимулирует и в зрителях нездоровый интерес к реалити-шоу.
Так, поглазеть на участников первого в России реалити-шоу «За стеклом» к гостинице «Россия», где была смонтирована студия с зеркальными окнами, съезжались толпы зевак.
При этом герои реалити-шоу «За стеклом» не совершали нечто героическое. Они просто жили на виду у любопытствующей толпы — спали, ели, собачились, вступали в интимные отношения и даже мылись в душе.
Вспомним и другие скандальные российские реалити: «Голод», когда 12 человек с завязанными глазами вывезли из России в другую страну и поселили в доме без еды и денег, которые им предстояло добыть самим. «Клетка», когда добровольцы залезали в клетки на задворках никулинского цирка, где должны были прожить в течение какого-то времени под снегом и дождем, питаясь подношениями зевак. «Последний герой», где знаменитости проходили (и еще будут проходить — проект сейчас возобновляется на телеканале ТВ-3) жесточайшие испытания на выживание, лишенные элементарных удобств и средств гигиены, поедая на скорость червей, тухлую рыбу и прочую гадость. О реалити-шоу «Дом-2», которое идет в эфире уже десять лет и считается у части общества и особо непримиримых церковников «юдолью разврата», лучше промолчу (тем более что иные «кощунники» из соцсетей, узнав о запуске монастырского проекта «Спаса», уже окрестили его «Домом-3»).
Снимали реалити-шоу и на необитаемых островах, и в солдатской казарме, и в офисе. Но подходящее ли место для реалити-шоу и шоу вообще мужской монастырь (тем более что, по словам Корчевникова, предполагается участие в проекте и женщин)? Даже мне, человеку не воцерковленному, но с уважением относящемуся к чувствам верующих и святым местам, кажется, что как-то не очень. А вот что написал на своей странице в фейсбуке священник Петр Мещеринов, настоятель в Подворье Даниловского монастыря:
«Уже привык ничему не удивляться. Но это какая-то запредельно циничная профанация и издевательство над монашеством».
С другой стороны, светское и святое не впервые соединяются на ТВ-площадке. В одном из сезонов музыкального проекта «Голос» на Первом канале победил иеромонах Фотий из команды наставника Григория Лепса. Сам патриарх Кирилл поздравил лауреата с победой, отметив, что вообще-то эстрада и монашеское призвание несовместимы, но результат перевесил все опасения. И хотя иные верующие посчитали концертную деятельность отца Фотия кощунством и богохульством, предстоятель их успокоил: мол, многие люди через отца Фотия открывают для себя православную веру (хотя исполнял иеромонах совсем не церковную музыку, а эстраду, романсы и даже рок).
Наверняка и канал «Спас» заручился всеми возможными благословениями на вторжение шумной братии телевизионщиков в строгий монастырский мир. Да сам канал и возник с благословения Московского патриархата и существует на его деньги. Вот только откроют ли для себя через реалити-шоу «Остров» многие зрители православную веру — вопрос. По данным компании Mediascope, среднесуточная доля аудитории «Спаса» в категории 18+ составляет примерно 0,5%. То есть полпроцента всех смотрящих телевизор ищут свой путь к Богу через наставления православного телеканала. Одно из двух: либо в церкви, либо в программной политике «Спаса» надо что-то подправить (прости мне, Господи, невольное кощунство!).
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