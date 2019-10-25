Денис добился признания власти

На днях случилось невообразимое: фермера Петра Шумакова вдруг пригласили в Министерство труда и социального развития Омской области. Сказали: дело касается его внука Дениса. Петр Федорович удивился: почему не в облминздрав? Денис пока еще не трудоустроен (хотя по возможности помогает отцу и деду в посевную и на уборочной). Учится в техническом госуниверситете, попутно проходит курсы реабилитации.

До сих пор региональная власть была уверена, что он в ней не нуждается: как рассказывала «Новая», эта власть упорно ставит парню диагноз, непонятно откуда взявшийся (его нет в истории болезни), опровергнутый много раз профессорами российскими и немецкими – «прогрессирующее, дегенеративное, наследственное мозжечковое заболевание», которое излечить нельзя.

Вот и новый областной министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков (как и его предшественник Андрей Стороженко) в ответе от 12 июля 2019 советует «проходить социально-бытовую адаптацию» по месту прописки (в селе Терпение, где даже фельдшерско-акушерского пункта нет, а центральная райбольница, что в 50 километрах от Терпения, может предложить только «поддерживающую терапию»), при том что последние два с лишним года Денис, о чем, наверное, не знает министр, живет на съемной квартире в Омске, поскольку учится на третьем курсе ОмГТУ.

Поэтому от вызова в Минсоцтруда Петр Федорович добрых вестей не ждал, но зам министра Сергей Добрых огорошил его по-хорошему: сказал, что ведомство нашло спонсора, который мог бы частично оплатить реабилитацию Дениса. Сумма, правда, скромная – 37 тысяч руб. (на месячный курс требуется не менее 150), но сам факт… Высокопоставленный омский чиновник признал то, чего до сих пор ни областные органы власти, ни федеральные не признавали: Денису нужна не «стабилизация состояния» («чтобы только не ухудшалось), а специализированная медпомощь – реабилитация, то, чем больше двух лет профессора и доценты с помощью добрых людей, в том числе читателей «Новой газеты» и занимаются. Посмотрев по медицинским документам динамику состояния, Сергей Добрых (медик по образованию) сказал, что прогресс в улучшении самочувствия Дениса наблюдается явный. Таким образом, попутно высказан был респект и опальному Реабилитационному центру «Рассвет», возглавляемому Нателой Полежаевой, бывшей снохой бывшего губернатора : именно там проходил Денис с самого начала под присмотром профессора Валиды Исановой 8 курсов реабилитации.

И еще замминистра возмутился, как могли поставить в школе Денису в один день две несовместимых прививки – от краснухи и гепатита, после чего и случилась беда – отнялись руки, ноги, нарушилась речь, три года пролежал без движения.

Представитель власти признал: в том, что произошло с внуком фермера, виновато государство. Если так, оно и должно оплачивать и лечение, и реабилитацию.

«А прогресс у вас действительно потрясающий», — сказал фермеру врач хоккейного клуба «Авангард» Дмитрий Батушенко: он узнал про Дениса из публикации в «Новой» и следит за его состоянием. Когда-то мы просили наших читателей: «Поможем Денису встать на ноги». Докладываем: он уже стоит на ногах, и не на вертикализаторе, а свободно – ни за что не держась. Пусть недолго, минуту пока, но это, считают медики, колоссальное достижение. Теперь надо учиться ходить. На каникулах летом, помогая отцу и деду, Денис возил на мотороллере удобрения. Чтобы размяться, останавливался: цепляясь за кузов, приседал по 50 раз. Два года назад, говорит Петр Федорович, такое нельзя было и представить.

На престижном факультете информационных технологий и компьютерных систем ОмГТУ Денис сдал все четыре сессии без единой тройки. К окончанию университета он зашагает, уверен дедушка.