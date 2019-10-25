Визой не вышел

В городке Санни-Айлс-Бич под Майами погранично-таможенное ведомство США (ICE) арестовало гражданина России — 48-летнего Ахмеда Билалова, проживавшего в кооперативной квартире с женой и новорожденным ребенком. Основанием для ареста Билалова, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», послужила просроченная въездная виза.

Билалов уехал из России в 2013 году, после того как Владимир Путин отругал его и высмеял по телевидению за задержку строительства трамплинов спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» для Олимпиады в Сочи.

Как сообщила представительница ICE в Майами Тэмми Спайсер, Билалов въехал в США по «неиммиграционной» визе 2 мая 2016 года, срок действия которой, по данным «Коммерсанта», истек в мае этого года.

Билалова поместили в иммиграционную тюрьму Kron в Майами, где он дожидается депортации, которой, видимо, будет предшествовать ожесточенная борьба между властями и его адвокатами.

Есть мнение, что раз Билалов въехал в США из Германии, то его депортируют именно туда. Известный нью-йоркский адвокат Валерий Мандель считает это невозможным. «Да зачем он Германии нужен?! — спросил он у меня. — Его туда просто не пустят».

Остается Россия, в которой Билалова ожидает судебное разбирательство за превышение полномочий. Он, конечно, мог бы попросить в США убежища, если бы не «правило одного года», гласящее, что это полагается делать в течение года после прибытия в США. Год давно прошел. Но это не значит, что его непременно депортируют.

«Депортабельного» иностранца могут оставить в США по нескольким причинам, которые изложил мне другой опытный адвокат — Борис Палант, в прошлом спасший от депортации в США неоднократно судимого здесь Евгений Двоскина после того, как его арестовали в Монако.

От депортации может спасти резкое изменение обстановки в стране, в которую его собираются отправить. Например, приход новой власти, которая его непременно будет тиранить.

От депортации может спасти резкое изменение личных обстоятельств «депортабельного» иностранца. Скажем, он перешел в США в баптизм, а на родине у него свирепствует католичество самой нетерпимой к еретикам разновидности.

Предлогов избежать депортации много. Гангстер Алексей Цветков по кличке Пельмень отсидел в США за целый букет преступлений и подлежал депортации в Украину. Он сказался иудеем, сослался на будто бы свирепствовавший на Украине антисемитизм, и добросердечный иммиграционный судья согласился оставить его в Америке.

У меня на глазах судьи соглашались оставить в США отсидевших бандитов, сотрудничавших со следствием и поэтому рисковавших жизнью в случае возвращения на родину.

Адвокаты Билалова будут убеждать судью не в том, что он не провинился в России, а в том, что тамошним судам нельзя доверять. Рашагейт будет играть им на руку. Поэтому у Билалова хорошие шансы никуда не уехать.