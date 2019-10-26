«Норд-Ост. 17 лет». Тизер

«новая газета» — о «норд-осте»



25 октября 2002 года силовики начали штурм театрального центра на Дубровке в Москве, где чеченские террористы удерживали более 900 заложников — актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост».

В результате штурма с использованием нервно-паралитического газа, террористы были уничтожены. Погибли не менее 130 заложников, в том числе и от последствий отравления. Детали штурма и причина смерти многих заложников до сих пор полностью не раскрыты.

«Новая газета» подробно освещала все возможные подробности трагедии 2002 года, а также занималась расследованием обстоятельств штурма и действий оперативного штаба силовиков, санкционировавшего штурм такой ценой. Обозреватель «Новой» Анна Политковская и редактор отдела расследований Роман Шлейнов проходили в здание захваченного центра, чтобы передать заложникам воду и сок.

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Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Захват заложников в Театральном центре на Дубровке. Публикуем текст Анны Политковской. Она была там 25 октября 2002 года