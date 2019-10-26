И добивал одиночными выстрелами
20-летний срочник расстрелял сослуживцев, восемь погибли. Воинская часть занималась эксплуатацией ядерных боезапасов
Ирек Муртазинспецкор
25 октября в 18 часов 20 минут в поселке Горный, расположенном в 65 км от Читы, на территории войсковой части № 54160 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Стрелял в караульных прицельно: в голову и поверх бронежилетов, которые были на военнослужащих подразделения немедленного реагировании (ПНР). Два офицера, два контрактника и четверо солдат-срочников погибли, еще двое с тяжелыми ранениями доставлены в госпиталь.
Министерство обороны стремительно распространило информацию о том, что трагедия произошла из-за нервного срыва Шамсутдинова «на фоне личных обстоятельств, не связанных со службой».
Между тем через два часа после трагедии оперативный дежурный войсковой части № 31600 подполковник Кукалевич подготовил доклад, в котором, описав подробности происшествия, сделал вывод:
«Предварительная причина — неуставные взаимоотношения».
Войсковая часть № 31600 — это 12-е Главное управление Министерства обороны России, отвечающее за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. Именно этому управлению подчиняется воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы. Это — ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.
Отбор военнослужащих в подобные части (как срочников, так и контрактников) — многоступенчатый: уже в военкоматах отбирают лучших из лучших. Тот же подполковник Кукалевич, прежде чем подписать доклад, поднял личное дело Шамсутдинова, призванного из Тюменской области, и привел фамилии, звания, должности нескольких офицеров 84-го учебно-тактического центра (дислоцируется в подмосковном Сергиевом Посаде), которые и отобрали Шамсутдинова для службы в РТБ.
Парень еще в детстве мечтал стать офицером. В 2013 году в районной газете был опубликован репортаж из военно-патриотического лагеря, в котором были приведены и слова 14-летнего Рамиля: «Я приезжаю в этот лагерь пятый год. Здесь всегда все хорошо организовано, еще красивая природа. За эти годы я приобрел много друзей из разных районов, с ними потом поддерживаю отношения. С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище».
В 2019 году поступить в военное училище Рамиль не смог — не прошел по конкурсу. 2 июля его призвали в армию. А в Забайкалье парень столкнулся не с дедовщиной, нет, а именно, судя по всему, с «неуставными отношениями» со стороны офицеров. Нашлись и свидетели. Бывший солдат-срочник воинской части № 54160 Дмитрий Д. рассказал тюменскому изданию 72.ru:
«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, то он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал».
Данил Пьянков, командир взвода Шамсутдинова, в роковой день 25 октября был как раз начальником подразделения немедленного реагирования, в составе которого находился и рядовой Шамсутдинов.
Старший лейтенант Пьянков и капитан Евсеев оказались первыми, кого расстрелял Шамсутдинов. Всем остальным, находившимся в караульном городке, солдат скомандовал «лежать» и добивал одиночными выстрелами. Удивительно, что погибшие офицеры то ли не увидели, то ли не успели среагировать на то, как Шамсутдинов достал магазин, уже находившийся в подсумке, пристегнул его к автомату и передернул затвор.
В Забайкалье прибыла комиссия из Минобороны России во главе с заместителем министра генерал-полковником Андреем Картаполовым. В войсковую часть № 54160 приехал и заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
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