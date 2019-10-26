О холодных руках из 90-х и оплате по Qiwi

Не каждый день такое случается, поэтому вот подробности. Завязка истории — в Сибири, засыпаемой сейчас белыми снегами. На Покров (14 октября) в Красноярске прошли общественные слушания, посвященные экологической катастрофе, в которой живет город, и роли в ней КрАЗа — Красноярского алюминиевого завода. Роль эта — из главных: по данным от самой компании, доля «Русал-Красноярск» в загрязнении городского воздуха стационарными источниками составила в прошлом году 47,5%. И она растет: в 2016-м — 45,4.

Самым ярким на слушаниях стало выступление бывшего кразовца Михаила Дорофеева, и в репортаже невозможно было его не упомянуть: таков закон жанра и смысл профессии — писать правду о том, что видишь и слышишь. После чего директор департамента общественных связей «Русала» Ольга Санарова обвинила меня в том, что я «ввел читателей в заблуждение» — Дорофеев, дескать, на КрАЗе не работал, и самозванец не может служить источником информации.

Пришлось найти нереального Дорофеева, поинтересоваться его трудовой, вкратце изложить горькую и обычную историю его семьи — вся она связана с КрАЗом. Инцидент исчерпан? Нет, самое интересное впереди.

Михаил Дорофеев на общественных слушаниях. Кадр с видео из соцсетей

«Русал» объявил, что не нашел работника по имени Михаил Дорофеев в своих архивах — на этом основании заметка автора «Новой» якобы «вызывает объективные сомнения». Мы нашли Михаила Дорофеева и попросили его показать нам трудовую книжку. «Принят на работу в цех электролиза № 2 КрАЗа»

На корпоративном сайте «Русала» и в некоторых СМИ появилось открытое письмо мне, подписанное не конкретными людьми, а пресс-службой «Русала». Таков коллективный псевдоним ангелов — содержание месседжа не оставляет в том сомнений.

Сначала там немного обо мне: «вы много лет сознательно вводите в заблуждение ваших читателей». А теперь смотрите, чем аргументируется тезис: «Возможно, это связано с тем, что главный герой и источник ваших «громких» материалов о судьбе Красноярска обычно в Красноярске задерживается ненадолго и большую часть своей сознательной жизни провел вдали от проблем края, в закрытом помещении и за казенный счет». Далее нам уточняют, что Дорофеев 10 лет не мог «наблюдать за оттенками неба, потому что видно его оттуда только через маленькое окошко».

Как соотносятся детали биографии Дорофеева с экологией Красноярска, решительно не ясно. Скажу ужасную вещь: даже Олег Дерипаска при всех его несомненных достоинствах — не верх совершенства; совершенен только квадрат. Это не мешает нам жить, тут не рай, никто не обязан быть ангелом. И все же порой они среди нас, грешных, заводятся, теперь даже знаю их корпоративный адрес (и это не в эмпиреях, а в Москве) — коли они берутся обсуждать и осуждать совершенно им постороннего Дорофеева, коего до того же с той же детской непосредственностью оболгали (но, понятно, ангелы не извиняются).

Каким бы злодеем ни был Дорофеев, пусть даже сидел, как уверяет «Русал», он все же имеет право на благоприятную окружающую среду.

Я битый час искал примечания или сноски к статье 42 Конституции России о том, что гражданин России М.И.Дорофеев, либо все судимые, либо те, кого «Русал» назвал судимыми, данного права лишены, но — увы. Если у компании больше сведений на сей счет, если она располагает текстом тайного протокола к Конституции РФ, прошу поделиться с общественностью.

Только что «Новая» опубликовала беседу, в т.ч. об ущербе, наносимом КрАЗом, с ученым Валентином Даниловым. Он тоже вообще-то сидел. Значит, он тоже не вправе заикаться о том, что КрАЗ травит Красноярск?

Ангелам достаточно просто ими быть, матчасть им учить и следовать человеческой правде, причинно-следственным связям и фактам не к чему, но поскольку они выдают свое очередное творение за серьезный ответ серьезной корпорации, замечу кое-что. Вот эти чистые небесные создания пишут, что я «много лет» и «сознательно» вожу за нос читателей, поскольку «главным героем и источником» моих «громких материалов о судьбе Красноярска» служит уголовник Дорофеев. Прямая речь Дорофеева, зафиксированная диктофоном, занимает меж тем один абзац в одном репортаже «Новой». Об экологической катастрофе в Красноярске абзацев написаны тысячи. До этого Дорофеев никогда не становился ни героем, ни источником «Новой». Теперь — благодаря такому корпоративному накату на маленького человека — разумеется, станет.

«Новая» будет следить за событиями вокруг Дорофеева и его семьи.

«Русал» за все эти годы не смог опровергнуть ни одного факта, ни одной цифры из множества материалов о красноярской беде. Он вцепился в этого несчастного человека. Ну, давайте, херувимы, чего уж.

Ангелы, наверное, судят по себе. Ведь там взвешивают на весах все, что есть за спиной каждого, и они упрекают меня: «утаив несущественные, на ваш взгляд, подробности (о судимости Дорофеева — А.Т.), вы дали повод усомниться в честности других ваших публикаций и превратили журналистику в низкопробный, неуважаемый жанр».

Хочу сказать прямо: это вы, агнцы, открыли мне зачем-то глаза, в трудовой Дорофеева не написано, что он пришел на КрАЗ из тюрьмы, да мне это нисколько и не интересно, и даже если б я почему-то знал о сем прискорбном факте — какое он имеет отношение к ванильному небу, в котором вас совсем не видно?

И почему, ангелы, вы не прислали свою телегу нам в редакцию — мы же все письма печатаем — а уж ваше-то! Вы обиделись? За вас есть кому заступиться. Русские люди отзывчивы, вас, серафимов и херувимов, от писаки Тарасова, не сомневаюсь, отстоят — уже сейчас единым фронтом поднимаются и телеграм-каналы, и в СМИ публикации пошли...

Здесь еще больше подробностей.

цитаты публикаций сми в защиту «русала»

Вот, например: «Освободившись, Дорофеев примкнул к Команде Навального, а в Красноярске и присоединился к экологическому движению. Курирует Дорофеева другой не чуждый криминала красноярский общественный деятель — Толя Бык (депутат Анатолий Быков). Очевидно, что в качестве медиапушки этой удивительной фракции выступает Новая Газета и лично обозреватель Алексей Тарасов». Или вот — под заголовком «Холодные руки 90-ых»: «Остановимся коротко на личности «дяди», на которого Дорофеев не захотел работать за 3 копейки. В обсуждаемый период времени 28% акций Краз принадлежало авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, руководившему советом директоров завода. Политические сторонники Анатолия Быкова, внезапно возбудились по поводу экологического ущерба от предприятия. И именно в тот момент, когда текущие владельцы завода сумели сосредоточить достаточные средства, чтобы провести его реконструкцию. […] Холодные руки 90-ых тянутся к нам как будто из могилы. И напоминают о том времени, когда за деньги не только интриговали, но и убивали» (орфография и пунктуация сохранены. — Ред.)

Высокий пафос и гуманизм самого порыва — встать на защиту корпорации «Русал» от красноярских уголовников Дорофеева и Быкова и недалеко от них ушедшего Тарасова — бесспорно, извиняют все вываленное на читателя вранье, осмелюсь только заметить, что Толя Бык (и Челентано) — это клички совсем других красноярских авторитетов и уголовников, не Быкова.

И еще: он — не депутат, и уже давно.

И еще: Быкову «в обсуждаемый период» 28% КрАЗа не принадлежало и советом директоров он в то время не руководил. Если это ангелам и их защитникам вдруг интересно, первую скрипку на КрАЗе и во всей алюминиевой отрасли тогда играл Лев Черной, который с братом Михаилом — именно в это время — патронировали Дерипаску. Ну, если вам не нравится этот глагол, тогда так: осуществляли с ним согласованную политику.

И еще: насчет того, что кто-то «внезапно возбудился по поводу экологического ущерба». По этому поводу и «Новая» писала всегда, и я, сколько себя помню, — первые полосные материалы о том в газете «Известия» от 1993 года.

Ну и насчет «реконструкции предприятия».

Дерипаска зашел на КрАЗ 20 лет назад! И все эти годы нам рассказывают о его реконструкции. Отлично. Так кто, ангелы, скажите, загрязняет теперь Красноярск?

Откройте мне глаза не только на Дорофеева.

В красноярском сегменте соцсетей местные бойцы пиар-фронтов сейчас беседуют (имена опущу):

«Я думал, времена локальных боевых действий РУСАЛа на информационном поле в прошлом, а оказывается, нет. Вот уже пару суток пытаются бомбить. То, что РУСАЛ сорит деньгами — это хорошо. Надо поддерживать медийщиков, группы вк, блогеров, телеграм-каналы, накрутчиков ютуба. Пусть меньше денег останется, чтоб трахать Настю Рыбку.»

«Выброс денег с огромной скоростью. Глупый видео-материал с форматом подачи 10-летней давности. Плюс закупают рекламные размещения несмотря на стоимость и эффективность, но это меня радует, что бюджет они не экономят».

«К тебе обращались?»

«Да, общение с фейка, оплата на киви (прям как «закладчики»)».

Наркодилеров вспоминают, возможно, не зря. Знаете, у них неизвестно откуда существует такое иллюзорное мнение, что они себя обезопасят, если их курьеры-закладчики перед выходом полностью разденутся перед видеокамерой и, держа в руках открытый паспорт, поклянутся мамой, что идут закладывать наркоту по своей воле и без принуждения. Я в курсе, что ангелы — это не бесполые румяные существа с крылышками и дудками, приятные во всех отношениях, а вполне себе крепкие мужики, некоторые с сивыми бородами. От их бород и одежд воняет. И я вовсе сейчас не пытаюсь советовать этим небесным сущностям перенаправить поток денег с пиара и поливания «Новой» на модернизацию КрАЗа — понятно, что пиар дешевле. Я лишь к тому, что, надеюсь, вы получаете перед тем, как «киви» пользоваться и техзадания скидывать, видеозаписи с голыми подрядчиками. Иначе было бы уж совсем по-ангельски беспечно.

И последнее. Из ваших перлов явствует: вы всерьез полагаете, что «ветеранам и старожилам» период правления на заводе Дерипаски больше по нраву, чем быковские года. И что с приходом «Русала» на завод «криминогенная ситуация в крае пошла на спад». Вы ведь об этом без иронии и сарказма пишете — откуда ангелам их взять? Милые, милые… Никому только больше этого не рассказывайте — нехорошо, если над ангелами будут зло смеяться. Просто порхайте где-нибудь там, где-нибудь, куда наши суровые горькие дымы не долетают, и — больше не пишите. Это совсем плохо у вас получается.