Лайфхак нашего времени

Давно прошли те времена, когда любое высказывание Владислава Юрьевича Суркова вызывало шок и трепет, а из каждого абзаца любого написанного им текста опытные борзописцы мгновенно изготавливали ворох колонок по цене в сто баксов за штуку. Бывший всемогущий глава администрации и «серый кардинал Кремля» ныне интересен куда меньшему числу журналистов и политизированных блогеров. Да и все чаще приходит в голову совсем уж еретическая мысль: а был ли Сурков так всепроницающ, всемогущ и всеведущ, каким он казался в нулевых? Или же это просто была удобная фигура для «прокремлевских» — чтобы пугать своих оппонентов, для оппозиции — чтобы было на кого свалить собственные ошибки. Это не мы развалили собственные организации и не сумели вовлечь в протесты больше народу, нет, это «сурковская пропаганда» переиграла нас как маленьких детей, но перед таким противником и на лопатки лечь не стыдно.

Но если перестать искать бабайку у себя под кроватью и начать мыслить фактами, то серый волк окажется не так уж и страшен. Два главных проекта — обеспечение лояльности подавляющего большинства населения при помощи soft power и план по дестабилизации Украины Сурков проиграл. Сложная мешанина из подконтрольных и не очень подконтрольных СМИ, писавших «джинсу» блогеров, агентов влияния и курируемых из администрации радикалов не смогла предотвратить протесты 2011–2012 годов. Войну на юго-востоке Украины так и не сумели превратить в товар, пригодный для серьезного торга. «Большой Новороссии» от Днепра до Одессы тоже не получилось, а международные последствия оказались еще хуже, чем в тот момент, когда Россия только ввязалась в эту историю. Что касается главного детища Суркова — «суверенной демократии», то выяснилось, что

управлять страной можно гораздо проще: при помощи росгвардейской дубинки и расширенного толкования статей Уголовного кодекса.

Ныне отставленный ото всех более или менее важных должностей, Сурков в ожидании нового назначения не оставляет попыток порождать великие концепции. И вот вам его свежее откровение: «Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования». Умение мастерски наводить тень на плетень — это, пожалуй, главный лайфхак самого Суркова. Что же до путинизма, то, несмотря на все заверения Екатерины Шульман о том, что история два раза не повторяется, никакой принципиальной новизны в нем нет. Все это уже было и почти дословно описано в 167-летней давности работе Маркса «18-е брюмера Луи Бонапарта». Практически все черты нынешней власти в ней хорошо узнаваемы и видны. Разумеется, с поправкой на время.

Лавирование между социальными классами, когда приближенной части буржуазии достаются прибыли, а всем остальным — право умереть за чужие интересы или работать без пенсии, зато с легким привкусом патриотизма в пустой тарелке и крохотными подачками от государства в качестве утешения. Опора на «парцельное крестьянство», которое переводится на политический новояз наших дней замечательным термином «глубинный народ». Тактика постепенного «откусывания» политических свобод и прерогатив парламента — все это нам до боли знакомо, как и фантомные боли по утраченной империи, и культ военных побед в качестве основной «духовной скрепы».

Нет никакого «лайфхака», есть бонапартизм, слегка прикрытый драпировкой, на которой нарисован график изменения котировок марки BRENT.

Причем эта простая истина, кажется, начала доходить уже даже до того самого «глубинного народа», у которого сменившие Суркова еще более нелепые идеологи сейчас пытаются искать поддержки.

Финальные части той и другой истории выглядят похоже. Режим Наполеона III увяз во внешнеполитических авантюрах и в итоге пал жертвой объединенной Бисмарком Германии. Наш режим точно так же увяз во внешнеполитических авантюрах и утратил почти все достижения эпохи нулевых, в том числе — постепенный рост уровня жизни, сменившийся таким же планомерным обнищанием, внешнеполитические позиции как в Европе, так и на постсоветском пространстве, а сейчас в страхе перед интернетом законодатели добивают нашу когда-то лучшую в Европе, если не в мире, IT-инфраструктуру.

Так в чем заключается «лайфхак»? В том, чтобы продержаться у власти почти 20 лет? Но в Европе есть Ангела Меркель, которая сидит почти такой же срок и при этом прекрасно обходится без контроля над СМИ и силового подавления оппозиции. И что же тогда должно, по мысли Суркова, «привлекать и впечатлять» Западный мир? В чем заключаются «социальные инновации»? В том, что путинизм умудрился рассориться со всеми слоями общества, кроме силовиков и чиновников? И где же «продуктивность» существующих противоречий, если по прошедшему лету в Москве мы прекрасно видели тот единственный способ, которым власть способна их разрешить? В этом месте ее сторонники, безусловно, могут напомнить про храм в Екатеринбурге. Но, во-первых, из четырех самых громких точек, где случился клинч с обществом в этом году, только там все и закончилось более или менее благополучно, а во-вторых, и в этом случае не сумели удержаться от репрессий против участников протестов.

Вопрос о переходе взаимоотношений власти и общества на некий новый уровень действительно назрел, причем по всему миру.

Новые горячие точки появляются на глобусе чуть ли не каждый день: Париж, Барселона, Гонконг, Сантьяго, Кито. Самые незначительные вопросы, которые еще вчера могли бы пройти, «как по маслу» (вроде повышения акциза на бензин или стоимости проезда на метро), вдруг оказываются в фокусе всех социальных противоречий, вызывают массовые протесты и заставляют города покрываться баррикадами.

Действующей сегодня модели демократии предстоит либо перестроиться в действительное «народовластие», отключив механизмы, обеспечивающие приоритеты интересов элит над интересами большинства, либо стать историческим пережитком. Но по отношению к этому процессу все отечественные «лайфхаки» глубоко архаичны, им от роду 170 лет, и в XXI веке бонапартизм не будет работать — точно так же, как он не сработал в XIX.