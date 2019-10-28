«Для достижения неправедных целей ломается судьба ребенка…»
Заявление по делу Юрия Дмитриева
Юрий Алексеевич Дмитриев (1956) — карельский историк-поисковик, посвятивший 30 лет своей жизни восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, основатель мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе (Соловки) и др., составитель книг «Место расстрела Сандармох», «Поминальные списки Карелии», «Беломорско-Балтийский водный путь», «Их помнит Родина», «Красный Бор» и др. Только в Сандармохе Ю. Дмитриев нашел места захоронения и установил личности около 7 тысяч расстрелянных 56 национальностей. Всего же им найдены более 55 тысяч имен погибших и пострадавших от репрессий.
Награжден: премией имени А. Д. Сахарова и орденом «За мужество», премией Московской Хельсинкской группы, Золотым Крестом Заслуги Республики Польша, Почетной грамотой Республики Карелия; дважды финалист премии Фонда Б. Немцова, финалист премии Е. Гайдара.
Ежегодно пятого августа, в день памяти о начале Большого сталинского террора, в Сандармох и Красный Бор приезжают родственники российских граждан, расстрелянных в этих местах, родственники расстрелянных граждан бывших республик СССР, делегации зарубежных стран, граждане которых также расстреляны в лесах Карелии.
24 сентября нынешнего года мемориальный комплекс «Сандармох» посетила делегация из двадцати послов Европейского союза.
В то же время в Карелии в отношении историка Юрия Дмитриева возбуждено очередное уголовное дело, 28 июня 2018 г. он вновь арестован, идет повторное судебное разбирательство.
Менее чем за три месяца до второго ареста, 5 апреля 2018 г., Ю. Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом после длительного содержания в СИЗО и психиатрических клиниках. Суд подтвердил его невиновность, незаконность предъявленных обвинений в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.
Но карельские следователи и прокуроры не остановились. Они не признали противоправность своих действий, добились отмены оправдательного приговора и пытаются осудить Ю. Дмитриева по еще более тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера» (наказание до 20 лет лишения свободы).
Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю. Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека.
Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю. Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях.
Об этом наглядно свидетельствует организованная в СМИ, в том числе и на федеральных каналах, грязная кампания в отношении Ю. Дмитриева, которого, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, уже на всю страну объявили преступником; на экранах телевизоров и в интернете демонстрируются фото девочки из материалов следственного дела, которые возможно получить только из рук силовых структур; осуществляется давление на специалистов.
И все это для направления общественности «по ложному следу» с целью возбуждения ненависти к Ю. Дмитриеву, а в итоге — оказания массированного давления на суд.
Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной «защитой» ее интересов нанесены и наносятся непоправимые душевные травмы.
Деятельность следователей и прокуроров Карелии в отношении Ю. Дмитриева входит в противоречие с официальной позицией федерального центра, демонстрирующего последовательную поддержку процесса реабилитации жертв политических репрессий и увековечения мест их захоронений, т. е. всей той работы, которой занимается Ю. Дмитриев.
Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена «Большого террора» — сталинских массовых репрессий 1937–1938 годов. Нельзя позволить замолчать и извратить трагические страницы истории России.
- Надежда Ажгихина, журналист
- Константин Азадовский, член исполкома Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, член Германской академии языка и литературы
- Александр Акиньшин, научный редактор Книги памяти жертв политических репрессий Воронежской области
- Светлана Алексиевич, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
- Михаил Алдашин, режиссер, художник, лауреат кинопремий «Ника» и «Золотой Орел»
- Александр Архангельский, писатель, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
- Юлия Ауг, актриса
- Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка России
- Алексей Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал», руководитель рабочей группы по подготовке Книги памяти жертв политических репрессий Красноярского края
- Дмитрий Бавильский, писатель
- Всеволод Багно, член-корреспондент РАН, научный руководитель ИРЛИ (Пушкинский дом)
- Ирина Балахонова, издатель
- Екатерина Барабаш, кинокритик
- Гарри Бардин, режиссер анимации
- Нуне Барсегян, писатель
- Леонид Бахнов, писатель
- Надежда Беленькая, переводчик
- Евгений Белянчиков, председатель Союза журналистов Республики Карелия, редактор сайта «Карелия.Ньюс»
- Анатолий Бергер, поэт, прозаик, член общества "Мемориал", репрессированный по 70 статье УК РСФСР
- Андрей Бильжо, художник, почетный член Академии художеств РФ, академик Академии графического дизайна
- Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель
- Валерий Борщев, журналист, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы
- Нина Брагинская, антиковед, член инициативной группы, создававшей общество "Мемориал", профессор НИУ ВШЭ и РГГУ
- Константин Бронзит, режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств РФ.
- Марина Бувайло, писатель, поэт
- Тамара Буковская (Мишина), поэт
- Дмитрий Быков, писатель, поэт
- Ольга Варшавер, переводчик
- Юрий Вдовин, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Дмитрий Веденяпин, поэт, переводчик
- Томас Венцлова, поэт, литературовед, публицист
- Алина Витухновская, писатель
- Марина Вишневецкая, писатель
- Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ("Яблоко"), обозреватель "Новой газеты"
- Татьяна Вольтская, поэт, журналист
- Мария Галина, писатель, переводчик
- Сергей Гандлевский, поэт
- Алиса Ганиева, писатель
- Александр Гельман, драматург, поэт
- Лидия Головкова, главный редактор Книги памяти «Бутовский полигон», с. н. с. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор книг о местах массовых злодеяний в Москве
- Анатолий Голубовский, кандидат искусствоведения, член Совета Вольного исторического общества
- Яков Гордин, литератор
- Варвара Горностаева, издатель
- Борис Гребенщиков, музыкант
- Дмитрий Григорьев, поэт
- Марк Гринберг, переводчик
- Наталья Громова, писатель
- Игорь Губерман, писатель
- Юлий Гуголев, поэт
- Любовь Гуревич, литератор, искусствовед
- Иван Гусев, главный редактор газеты "Карельская Губерния", депутат Законодательного Собрания Республики Карелия
- Юлия Гусева, переводчик
- Александр Даниэль, член правления Международного общества "Мемориал"
- Владимир Дашкевич, композитор
- Наталия Демина, журналист
- Иван Джуха, автор проекта «Греческий мартиролог», составитель Книг памяти греков- жертв сталинских репрессий
- Виталий Диксон, писатель
- Сергей Дмитриев, кандидат исторических наук, с.н.с. Отдела Китая Института Востоковедения РАН, зав.сектором древней и средневековой истории Китая; доцент УНЦ "Философия Востока" Философского ф-та РГГУ
- Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»
- Вероника Долина, поэт
- Олег Дорман, кинематографист
- Татьяна Дорутина, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Ольга Дробот, переводчик
- Дмитрий Дубровский, кандидат исторических наук, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Валерий Дымшиц, доктор химических наук, преподаватель, переводчик
- Наталия Евдокимова, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
- Никита Елисеев, критик, переводчик, ведущий библиограф Российской Национальной библиотеки
- Ирина Ерисанова, заведующая домом-музеем Б.Л.Пастернака
- Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры
- Виктор Есипов, литературовед, поэт
- Георгий Ефремов, поэт, переводчик
- Михаил Ефремов, актер, заслуженный артист России
- Вадим Жук, поэт, драматург
- Алексей Захаренков, поэт, издатель
- Андрей Збарский, журналист
- Андрей Звягинцев, кинорежиссёр
- Андрей Зубов, историк, религиовед
- Наталья Иванова, писатель
- Виктория Ивлева, журналист
- Геннадий Калашников, поэт
- Максим Камакин, адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
- Игорь Карлинский, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Нина Катерли, писатель
- Юлий Ким, поэт, бард
- Виктор Кириллов, доктор исторических наук, составитель Книг памяти (Екатеринбург)
- Александр Кобринский, доктор филологических наук, профессор, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва
- Николай Кононов, писатель
- Николай В. Кононов, журналист и писатель, автор романа «Восстание»
- Ирина Кравцова, филолог
- Сергей Красильников, доктор исторических наук, профессор (Новосибирск)
- Геннадий Красухин, литературовед
- Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал»
- Леонид Крикун, адвокат
- Михаил Кром, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге
- Сергей Кропачев, доктор исторических наук, член редакции Книги памяти жертв политических репрессий Краснодарского края
- Павел Кудюкин, сопредседатель Профсоюза "Университетская солидарность"
- Сергей Кузнецов, писатель
- Илья Кукулин, кандидат филологических наук, с.н.с. факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
- Иван Курилла, доктор исторических наук, профессор ЕУ СПб
- Игорь Кучеренко, действительный государственный советник юстиции 3-го класса, адвокат, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Майя Кучерская, писатель
- Александр Лавров, академик РАН
- Ксения Ларина, журналист
- Олег Лекманов, филолог
- Алексей Лидов, академик РАХ, зав. отделом культуры древности Института мировой культуры МГУ
- Джонатан Литтелл, писатель, лауреат Гонкуровской премии
- Елена Лозинская, переводчик
- Светлана Лопатина, автор трёхтомной монографии «Технологический институт. ХХ век» – Книги памяти о репрессированных технологах
- Лидия Луговая, инженер, химик
- Сергей Лукашевский, член Московской Хельсинкской группы, исполнительный директор Сахаровского центра
- Иван Максимов, режиссер анимационного кино, многократный лауреат отечественных и международных фестивалей
- Виктор Матизен, кинокритик
- Наталья Мавлевич, переводчик
- Андрей Макаревич, музыкант
- Александр Маноцков, композитор
- Витус Медиа, координатор Санкт-Петербургской открытой школы прав человека, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Вера Мильчина, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС
- Михаил Минц, кандидат исторических наук, с.н.с. ИНИОН РАН
- Владимир Мирзоев, режиссер
- Григорий Михнов-Вайтенко, епископ АПЦ
- Алексей Мосин, доктор исторических наук (Екатеринбург)
- Алексей Моторов, писатель
- Дмитрий Муратов, журналист, председатель Редакционного совета «Новой газеты»
- Евгения Назарова, кандидат исторических наук, с.н.с. Института всеобщей истории РАН
- Юрий Нестеров, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга, депутат Государственной Думы РФ второго созыва
- Юрий Норштейн, режиссер-мультипликатор, народный артист России
- Николай Ольшанский, директор Общества реабилитированных Новгородской области, редактор Книги памяти
- Андрей Орлов (Орлуша), поэт
- Максим Осипов, писатель
- Наталья Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор МГУ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН
- Ирина Петровская, журналист, теле- и радиоведущая
- Андрей Плахов, киновед, кинокритик
- Николай Подосокорский, публицист, культуролог
- Владимир Познер, телеведущий
- Лев Пономарев, правозащитник
- Алеша Прокопьев, поэт, переводчик
- Ирина Прохорова, издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»
- Елена Рабинович, доктор исторических наук, переводчик
- Анатолий Разумов, руководитель Центра "Возвращённые имена" при РНБ, составитель «Ленинградского мартиролога"
- Иосиф Райхельгауз, режиссер, народный артист России
- Давид Раскин, историк, литератор
- Ян Рачинский, председатель правления Международного общества «Мемориал»
- Леонид Романков, экс-депутат Законодательного собрания С.-Петербурга
- Михаил Рогачёв, составитель Коми мартиролога «Покаяние», председатель правления Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние»
- Борис Рогинский, литератор
- Лев Рубинштейн, поэт, эссеист
- Юрий Сапрыкин, журналист, руководитель проекта «Полка»
- Зоя Светова, журналист, правозащитник
- Ольга Седакова, поэт, переводчик
- Адриан Селин, доктор исторических наук, профессор Департамента истории НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)
- Вячеслав Середа, переводчик
- Наталия Сивохина, поэт
- Эмилия Слабунова, председатель партии "ЯБЛОКО", депутат Законодательного собрания Республики Карелия
- Алексей Слаповский, писатель
- Вениамин Смехов, актер
- Михаил Соколов, кандидат исторических наук, журналист
- Никита Соколов, кандидат исторических наук, председатель совета Вольного исторического общества
- Наталия Соколовская, писатель
- Александр Сокуров, кинорежиссер, народный артист России
- Марк Солонин, публицист
- Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ
- Владимир Сотников, писатель
- Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель
- Ирина Стаф, переводчик
- Сергей Стратановский, писатель
- Любовь Сумм, переводчик
- Ирина Сурат, литературовед
- Андрей Суслов, доктор исторических наук (Пермь)
- Александр Тимофеев, историк литературы
- Максим Трудолюбов, журналист, публицист
- Татьяна Тульчинская, переводчик
- Анатолий Турилов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории средних веков Института славяноведения РАН, иностранный член Сербской академии наук и искусств, член Академии Амброзиана по классу славистики, член итальянской Национальной академии деи Линчеи по классу морали, истории и филологии
- Валентина Узунова, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
- Людмила Улицкая, писатель, кавалер ордена Почетного легиона (Франция)
- Федор Успенский, член-корреспондент РАН
- Мария Фаликман, поэт, переводчик
- Александр Филиппенко, актер, народный артист России
- Ирина Флиге, член правления Международного общества "Мемориал"
- Георгий Франгулян, скульптор, народный художник РФ, автор монумента «Стена скорби»
- Чулпан Хаматова, актриса, народная артистка России
- Андрей Хржановский, режиссер
- Татьяна Чернышева, переводчик, редактор
- Елена Чижова, писатель, директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба
- Мариэтта Чудакова, литературовед, академик, профессор Литературного института
- Мария Чудакова, переводчик
- Инна Чурикова, актриса, народная артистка СССР
- Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), писатель
- Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ
- Елена Шахова, председатель правления Санкт-Петербургского ОО «Гражданский контроль»
- Алла Шевелкина, журналист
- Виктор Шендерович, писатель
- Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания (партия "Яблоко")
- Виктор Шнирельман, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
- Владимир Шнитке, зам. председателя Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Санкт-Петербурга, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга
- Илья Шпаков, кандидат исторических наук, начальник отдела формирования и сопровождения электронных ресурсов Научной библиотеки Курского государственного университета
- Илья Штемлер, писатель
- Аркадий Штыпель, поэт
- Валерий Шубинский, писатель
- Татьяна Щербина, писатель, поэт
- Энн Эпплбаум, журналистка и историк, автор книги «ГУЛАГ: паутина большого террора», лауреат Пулитцеровской премии
- Николай Эппле, филолог, исследователь мемориальной культуры
- Александр Эткинд, историк, литературовед, профессор Европейского университетского Института во Флоренции
- Григорий Явлинский, председатель Федерального Политического Комитета партии «Яблоко»
- Игорь Ясулович, актер, народный артист России
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.