«Для достижения неправедных целей ломается судьба ребенка…»

Юрий Дмитриев. Фото: София Панкевич

Юрий Алексеевич Дмитриев (1956) — карельский историк-поисковик, посвятивший 30 лет своей жизни восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, основатель мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе (Соловки) и др., составитель книг «Место расстрела Сандармох», «Поминальные списки Карелии», «Беломорско-Балтийский водный путь», «Их помнит Родина», «Красный Бор» и др. Только в Сандармохе Ю. Дмитриев нашел места захоронения и установил личности около 7 тысяч расстрелянных 56 национальностей. Всего же им найдены более 55 тысяч имен погибших и пострадавших от репрессий.

Награжден: премией имени А. Д. Сахарова и орденом «За мужество», премией Московской Хельсинкской группы, Золотым Крестом Заслуги Республики Польша, Почетной грамотой Республики Карелия; дважды финалист премии Фонда Б. Немцова, финалист премии Е. Гайдара.

Ежегодно пятого августа, в день памяти о начале Большого сталинского террора, в Сандармох и Красный Бор приезжают родственники российских граждан, расстрелянных в этих местах, родственники расстрелянных граждан бывших республик СССР, делегации зарубежных стран, граждане которых также расстреляны в лесах Карелии.

24 сентября нынешнего года мемориальный комплекс «Сандармох» посетила делегация из двадцати послов Европейского союза.

В то же время в Карелии в отношении историка Юрия Дмитриева возбуждено очередное уголовное дело, 28 июня 2018 г. он вновь арестован, идет повторное судебное разбирательство.

Менее чем за три месяца до второго ареста, 5 апреля 2018 г., Ю. Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом после длительного содержания в СИЗО и психиатрических клиниках. Суд подтвердил его невиновность, незаконность предъявленных обвинений в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.

Но карельские следователи и прокуроры не остановились. Они не признали противоправность своих действий, добились отмены оправдательного приговора и пытаются осудить Ю. Дмитриева по еще более тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера» (наказание до 20 лет лишения свободы).

Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю. Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека.

Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю. Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях.

Об этом наглядно свидетельствует организованная в СМИ, в том числе и на федеральных каналах, грязная кампания в отношении Ю. Дмитриева, которого, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, уже на всю страну объявили преступником; на экранах телевизоров и в интернете демонстрируются фото девочки из материалов следственного дела, которые возможно получить только из рук силовых структур; осуществляется давление на специалистов.

И все это для направления общественности «по ложному следу» с целью возбуждения ненависти к Ю. Дмитриеву, а в итоге — оказания массированного давления на суд.

Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной «защитой» ее интересов нанесены и наносятся непоправимые душевные травмы.

Деятельность следователей и прокуроров Карелии в отношении Ю. Дмитриева входит в противоречие с официальной позицией федерального центра, демонстрирующего последовательную поддержку процесса реабилитации жертв политических репрессий и увековечения мест их захоронений, т. е. всей той работы, которой занимается Ю. Дмитриев.

Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена «Большого террора» — сталинских массовых репрессий 1937–1938 годов. Нельзя позволить замолчать и извратить трагические страницы истории России.