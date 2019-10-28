Если дело «пришить» к храму

Пять ночей, с 13 по 18 мая, в Екатеринбурге проходили акции протеста против вырубки сквера у Театра драмы и возведения на его месте храма Святой Екатерины. Каждый вечер тысячи человек приходили в сквер и требовали прекратить строительство. Против них бросали Росгвардию и бойцов академии единоборств «Русской медной компании» — ​одного из главных спонсоров строительства храма. На шестой день протестующие победили: после вмешательства президента стройка была остановлена.

Но радость екатеринбуржцев не была долгой. Во время протестов полиция задержала более ста человека, в отношении них начались административные суды. А уже 10 июня стало известно о возбуждении первого уголовного дела.

Сегодня уголовных дел по скверу целых пять. Не в каждом из них есть фигуранты, но по некоторым уже вынесены приговоры.

При этом искать людей, которые избивали самих протестующих, следователи не спешат.

Хрустальный подполковник

17 октября в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионера Вадима Панкратова. Панкратов, которому екатеринбуржцы дали звучное прозвище «Дед-Пикет», человек в городской политической тусовке известный: ни одного митинга не пропускает. В сквер он приходил в кепке «Единой России», в белой футболке с надписью «Путин, Родина, Единство» и с большой зеленой сумкой из супермаркета, в которой лежали плакаты. Плакаты и стали «орудием преступления».

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая Панкратов свернутым в трубочку плакатом несколько раз ударил подполковника полиции Антона Трошина. То есть «применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья» (ч.1. ст. 318 УК РФ).

Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержание Вадима Панкратова. Фото: Иван Жилин / «Новая»

На суд адвокат Панкратова Алексей Кочнев просит журналистов не приходить: в таком случае дело вроде бы могут закрыть за примирением сторон. Но, когда мы встречаемся с Вадимом Панкратовым после суда, он с ходу заявляет: не помирились, дело не закрыли.

— Я не спорю, что ударил Трошина плакатом, — ​говорит пенсионер. — ​Но я не знал, что он полицейский. Он не представлялся, не показывал удостоверение.

Панкратов даже не уверен, был ли Трошин в форме.

Справедливости ради, в интернете есть видеозапись «нападения» Вадима Панкратова на Антона Трошина, ее сделал екатеринбургский портал «E1».

На ней видно, что полицейский — ​в форменной одежде. Правда, на записи также видно, что Панкратов лишь один раз замахивается на сотрудника правопорядка.

«Удару» пенсионера предшествовало вот что. В первую ночь противостояния в сквере протестующих пришли разгонять не сотрудники правоохранительных органов, а около ста спортсменов в кофтах с нашивками «Академия единоборств РМК». Ворвавшись в сквер, они силой вытолкали из него людей. Полиция просто наблюдала за происходящим и никак не мешала спортсменам. Панкратов, видя бездействие, стал кричать на полицейских: требовал от них писать заявления об увольнении. Полковник Трошин, по словам самого Панкратова, попытался его заткнуть, но за пенсионера вступился молодой человек, заявивший, что «дед все говорит верно». Молодого человека задержали. Пытаясь его отбить, Панкратов и замахнулся на Трошина плакатом. Трошин, как следует из обвинения, «почувствовал боль».

— Полицейские у нас хрустальные, — ​смеется Панкратов. — ​Пальцем тронешь — ​и рассыпаются.

Адвокат Алексей Кочнев подтверждает: медики не выявили, что подполковнику Трошину был причинен физический вред.

Очередное заседание по делу «Деда-пикета» состоится 28 октября.

Не тот палец

Первым осужденным из-за протестов в сквере стал 31-летний житель Екатеринбурга Станислав Мельниченко. 15 сентября мировой суд Верх-Исетского района приговорил его к полугоду исправительных работ.

Как и в случае с Вадимом Панкратовым, пострадавшим в деле Мельниченко выступает полицейский — ​сотрудник пресс-службы УМВД Екатеринбурга Евгений Крюков. По версии обвинения, на второй день протестов, 14 мая, Мельниченко показал Крюкову средний палец. А это «оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ).

Станислав Мельниченко. Фото: Иван Жилин / «Новая»

— Я шел в сквер как сторонник строительства храма, — ​рассказывает Станислав. — ​Была очень агрессивная пропаганда, которая рассказывала, что там собираются одни навальнисты. А я к Навальному отношусь скептически. Я ходил по скверу и иронизировал над протестующими.

Крюков не был одет в полицейскую форму, но упорно снимал меня на видео. Я взял и показал ему средний палец.

На следующий день Станислава задержали в сквере в числе участников протестной акции. На него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения митинга»).

А 18 мая в его квартиру постучала опергруппа.

— Было три человека, — ​вспоминает Станислав. — ​Вели себя прилично. Сказали, что у них есть распоряжение доставить меня в ГУ МВД по Свердловской области. По какой причине — ​сами не знали. Когда приехали, следователь сразу спросила меня, зачем я показываю полицейским неприличные жесты. А я к тому времени об эпизоде с Крюковым уже и забыл.

Следователи предлагали Мельниченко признать вину и «пройти особым порядком». Он отказался. Говорит, что статью «Оскорбление представителя власти» считает натянутой.

— Крюков был одет в спортивную куртку и черные штаны. Ничего не выдавало в нем полицейского. Если я кого и оскорблял, то обычного участника митинга, каковым и воспринимал Крюкова. А оскорбление обычного гражданского лица — ​уже административная статья.

Фото: Иван Жилин / «Новая»

Суд над Станиславом Мельниченко произвел в Екатеринбурге настоящий фурор. На нем вину Станислава подтвердили четверо полицейских и один «секретный свидетель». Секретность свидетелю обеспечивалась так: в дверном проеме между залом заседаний и комнатой судьи натянули простыню. Стоя за ней, неизвестный сообщил, что Крюков, хоть и действительно не был в форме, демонстрировал Мельниченко удостоверение полицейского.

Этого суду оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

— Одно из оснований для анонимизации свидетеля — ​угроза его безопасности. Когда я спросил свидетеля, что ему угрожает, он ответил: «Ничего». Просто он боится, что когда-то потом к нему может быть применено какое-то насилие. Никакой конкретики, только домыслы, — ​говорит адвокат Мельниченко Алексей Бушмаков. — ​Что касается заявлений о том, что Мельниченко мог видеть удостоверение Крюкова, то свидетель Трупин на суде показал, что пропускной режим, при прохождении которого участники акции могли идентифицировать сотрудников полиции, был организован только со стороны площади 1905 года. А если человек шел со стороны Дома правительства или Театра драмы, он никаких удостоверений видеть не мог.

Апелляция по делу Станислава Мельниченко состоится 29 октября.

Забор, бутылка, массовые беспорядки

Три уголовных дела по скверу могут быть связаны между собой.

10 июня стало известно, что Следственный комитет расценил пятидневную акцию против строительства храма как «массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ).

Обыски были проведены у студентки Татьяны Марковой, активиста Максима Корчемкина и у жителя Екатеринбурга Евгения Березняка.

— Я представлял интересы Корчемкина и Марковой, — ​говорит адвокат Алексей Бушмаков. — ​Оба они сейчас остаются в статусе свидетелей. Насколько мне известно, в деле сегодня нет фигурантов, а его расследование идет не особо активно.

В связи с делом о массовых беспорядках упоминалась также фамилия екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова. Связаться с ним «Новой газете» не удалось.

15 июня, через пять дней после появления дела о «массовых беспорядках», МВД возбудило новое дело — ​о порче забора стройплощадки. Статья 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества» — ​до пяти лет лишения свободы.

Фото: Иван Жилин / «Новая»

Во время протестов в сквере часть протестующих действительно пыталась раскачать забор, а подчас дело доходило до прямого перетягивания ограждения, как каната: с одной стороны тянули протестующие, с другой — ​полицейские.

Заказчик строительства храма, ООО «Храм Святой Екатерины», оценило ущерб забору в 923 205 рублей.

Подозреваемым по делу стал лаборант-рентгенолог екатеринбургского перинатального центра Евгений Старцев. Его интересы представляет адвокат «Апологии протеста» Федор Акчермышев. По словам Акчермышева, дело о порче забора полицейские не форсируют: последний допрос Старцева проводился в июле, и с тех пор все затихло. «Видимо, предъявить нечего», — ​говорит адвокат.

Акчермышев предполагает, что материалы в отношении Старцева могли и вовсе передать в Следственный комитет — ​уже для присоединения к делу о «массовых беспорядках».

— В одну из ночей был нанесен вред охраннику ЧОП «РМК», стоящему за забором: кто-то кинул в него бутылку. Сейчас этот охранник проходит в полиции потерпевшим. Найти человека, который в него что-то кинул, очень проблематично. В полиции возбудили уголовное дело, и людей вызывают в качестве свидетелей. По официальной версии, чтобы найти хулигана.

Вот только вопросы полицейские задают о массовых беспорядках в целом, а не только о кинутой бутылке. Возможно, этим они стараются расширить круг свидетелей, которым, если что, смогут предъявить обвинения.

Ведь свидетели подтверждают, что присутствовали на протестах.

«Новой газете» удалось поговорить с человеком, которого вызывали на допрос в МВД совсем недавно — ​в 10-х числах октября. Он попросил изменить свое имя.

По словам Олега, следователь сначала позвонил ему по телефону, затем прислал повестку в WhatsApp. Вызова в законном порядке молодой человек так и не дождался. «Посоветовался с несколькими юристами, и они рекомендовали все-таки пойти. Иначе, по их словам, полицейские могли произвести привод», — ​говорит Олег.

На допросе Олегу объяснили, что полиция знает о том, что он был в сквере, по биллингу.

— При этом по какому именно из уголовных дел вызвали на допрос, не объяснили. Как я понял, вызывали не по поводу беспорядков, а по поводу противоправных действий кого-то в отношении сотрудников. Видимо, ищут свидетелей, — ​рассказывает Олег. — ​Вопросы были сначала установочные, потом — ​по существу: звонил ли кому-то с митинга, снимал ли видео, есть ли фото. Насколько я могу судить, интересуют записи с телефонов. Следователь знал, что я звонил на несколько номеров, спросил, кому, я ответил, что не помню. Я слышал, что биллинги собирают, отслеживают людей, отслеживают лица.

Допрос длился два часа. По словам Олега, в целом следователь вел себя корректно. Напоследок ему сказали, что могут вызвать еще раз.

И Олег, и Федор Акчермышев говорят о противоправных с точки зрения правоохранителей действиях протестующих в отношении полицейских и сотрудников ЧОП «РМК». Акчермышев упоминает брошенную в бойца ЧОП бутылку. 7 августа 2019 года стало известно, что ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Это пятое дело по скверу, официальной информации по которому практически нет. Вероятно, бросок бутылки в сотрудника ЧОП и есть его фабула.

«Записи могут быть случайно удалены»

Пока уголовные дела в отношении протестующих расследуются и доходят до приговоров, в полиции без движения лежит уголовное дело об избиении несовершеннолетнего защитника сквера Дмитрия Н. Молодому человеку сломали нос.

— На второй день противостояния я пришел в сквер к 22 часам. Какие-то парни начали дергать забор. Полицейские сначала тянули его на себя, а потом сами повалили на землю и бросились на толпу. Я стоял и смотрел на это, когда какой-то человек в черном костюме и с черной шапкой подбежал ко мне и просто повалил на асфальт. Меня начали пинать по лицу, по затылку, по спине. После этого закинули в УАЗик и увезли в отделение полиции.

В отделении, по словам Дмитрия, ситуацию восприняли адекватно. Полицейские предложили ему снять побои. И возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Правда, сейчас дело «зависло».

— Меня недавно вызывали для ознакомления с материалами дела. Но там ничего, по сути, нет. Следователь сказала, что они отправили запрос: хотят получить записи с камер. Но тут же уточнила, что вряд ли из этого что-то получится, потому что записи могли быть случайно удалены.

При участии

Вячеслава Береснева

и Екатерины Уральской