Возят воздух, тратят миллиарды

C 2019 года в регионах России началась мусорная реформа. «Новая» уже рассказала, как нововведения «убили» правильный сбор мусора в Тюмени: в городе не осталось контейнеров для раздельного сбора, а переработку отходов до сих пор не начали. В Прикамье — ​проблемы иного характера: жители не хотят платить за вывоз мусора, трети которого, как оказалось, не существует.

Рисованные объемы

11 октября Пермский краевой суд отменил тариф на вывоз мусора, установленный региональным правительством в мае этого года. Чиновники решили платить оператору мусорной реформы ГУП «Теплоэнерго» 5300 рублей за тонну мусора вместо 3840 рублей — ​суммы, определенной при запуске реформы в январе.

Истцы, ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» и общественник Денис Галицкий, указывали, что новый тариф экономически необоснован: в частности, что заложенная в него зарплата сотрудников «Теплоэнерго» существенно выше средней по региону. Они также отмечали, что первоначально объем отходов в Пермском крае оценивался в 1 млн тонн мусора в год, но впоследствии выяснилось, что реально он составляет 700 тысяч тонн. Повышение тарифов произошло уже после того, как было установлено, что объемы «нарисованы».

— Фактически сейчас за деньги возят воздух, —

​заявил на суде руководитель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин.

Представители «Теплоэнерго» повышение тарифа объясняли необходимостью развития. «Региональному оператору необходимы средства на оплату работы полигонов и перевозчиков мусора, на развитие инфраструктуры отрасли. Экономический анализ показывает, что при снижении нормативов и сохранении тарифа на прежнем уровне нормальное функционирование и развитие невозможно». Экономический анализ, правда, не представили.

В правительстве края, комментируя решение суда, заявили, что, пока оно не вступило в силу, повышенный тариф продолжает действовать.

«Свой» оператор

Об интересах ГУП «Теплоэнерго» краевые чиновники действительно беспокоятся. Достаточно вспомнить, как предприятие стало региональным оператором мусорной реформы.

Конкурс правительство края провело в октябре прошлого года. «Теплоэнерго», никогда ранее не работавшее с мусором, оказалось его единственным участником. При этом заявки как минимум двух компаний были отклонены по формальным основаниям. Директор компании «Буматика» Сергей Чудинов заявил, что его предприятие не стало участвовать в торгах «по политическим причинам».

Чтобы выдвинуть ГУП на конкурс, законодательное собрание края выделило ему 231,6 млн рублей. Дополнительные деньги потребовались, потому что уставного фонда «Теплоэнерго», 40,2 млн рублей, не хватало для обеспечения заявки.

Дать ГУПу деньги просил лично губернатор Максим Решетников. Объяснялось это «необходимостью своевременно войти в реформу».

Просьбу губернатора не оценили в Федеральной антимонопольной службе. Сейчас ведомство рассматривает дело о нарушении конкуренции. В ФАС отмечают, что полученные ГУПом миллионы после конкурса были сразу же возвращены в бюджет края. То есть нужны были исключительно для того, чтобы «завести своего подрядчика», а не для обеспечения его работы и устойчивости.

Пермяки за мусорную реформу платят действительно неохотно: в первом квартале 2019 года собираемость платежей с населения составила лишь 22%.

«Букет управленческих глупостей»

«Самая проблемная категория — ​юридические лица, малый и средний бизнес. Всего 10% юрлиц оплачивают вывоз отходов. Будем вести судебно-претензионную работу с ними. Раньше мы их уговаривали, сейчас будем штрафовать», — ​комментировал в августе этого года недосбор денег замруководителя «Теплоэнерго» Андрей Красников.

Через несколько дней после этого заявления юрлицам и индивидуальным предпринимателям массово пришли уведомления об административном правонарушении из-за того, что они не заключили с регоператором договор на вывоз ТКО. Предпринимателям действия «Теплоэнерго» не понравились: часть ИП вовсе не производит твердых коммунальных отходов, часть зарегистрированы в своей квартире и уже платят за вывоз мусора как жильцы.

В ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Пермского края Максиму Решетникову:

«Целый букет каких-то управленческих глупостей. Сроки поставили нереальные, сами не подготовились. Поручил «Теплоэнерго» никаких штрафов не инициировать», — ​заявил он.

Сейчас правительство рассматривает возможность освободить от оплаты за мусор некоммерческие организации, зарегистрированные в квартирах. Освободить от двойной оплаты губернатор предлагает и ИП, ведущих деятельность на дому. При этом «Теплоэнерго» без денег, конечно, не оставят: «выпадающие» 151,6 млн рублей компании компенсируют из краевого бюджета.

Всего за десять лет работы в Пермском крае «Теплоэнерго» должно получить 22,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом ежемесячный платеж за мусор для жителей Прикамья вырос на 40%.

Александра Семенова,

Пермь